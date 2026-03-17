『動き出す妖怪展 TOKYO ～Imagination of Japan～』でゾクッとできる！JR東海の『#東京ゾクゾク』キャンペーンとのタイアップチケットの販売決定
動き出す妖怪展TOKYO実行委員会（テレビ東京・BSテレビ東京・日本経済新聞社・時事通信社・一旗・テレビ愛知）は、2026年3月27日（金）から、妖怪の世界に没入できる体感型デジタルアートミュージアム「動き出す妖怪展 TOKYO」を、東京・天王洲の寺田倉庫で開催いたします。この度、東海旅客鉄道株式会社が運営する観光キャンペーン『#東京ゾクゾク』（https://recommend.jr-central.co.jp/tokyo-tabi/）とタイアップを行い、お得なチケットや数量限定のキャンペーンオリジナルグッズがついてくる特別なチケットを販売します。
『#東京ゾクゾク』は東京に訪れる際の高揚感、旅で得られる「刺激」や「感動」を表した感情面での「ゾクゾク」と、多面的な観光プランが「続々」と提供されるというキャンペーンです。 この度『動き出す妖怪展 TOKYO ～Imagination of Japan～』とのタイアップにより、妖怪の世界の没入し、「ゾクッ」とできる新たな観光コンテンツを提案いたします。さらに３月３１日までは割引のクーポンも利用可能！是非この機会に子どもも大人も夢中になれる「YOKAIワールド」をご堪能ください。
『#東京ゾクゾク』タイアップチケット情報
１. 『#東京ゾクゾク』コラボレーション妖怪キーホルダー付きチケット
通常の入場料金に特製グッズがついてくるお得なチケットです。
バージョンは「N700S」と「ドクターイエロー（T2編成）」があります。（数量限定）
※３月３１日まではさらにお得な割引クーポンも利用可能です。
＜『#東京ゾクゾク』×妖怪コラボキーホルダー付きチケット（税込み）＞
大人 前売り券 2,400円 （当日2,600円）
子供（4歳以上中学生以下） 前売り券 700円 （当日 800円）
学生（高・大・専門）前売り券 1,600円 （当日 1,800円）
シニア（65歳以上）前売り券 2,300円 （当日 2,500円）
※当プランは日付指定のプランとなります。該当日以外ではご使用できません。
※数量限定のプランです。なくなり次第販売が終了となります。
※こども料金は４歳以上中学生以下です。
※グッズは会場でのお渡しとなります。
※当日会場で、学生証や年齢の分かるものをご提示いただく場合があります。
※ 土・日曜日、祝日、会期末は混雑が予想されますので、平日または会期前半のご来場を
お薦めします。混雑時は入場をお待ちいただく場合があります。
＜販売期間＞
前売り券：3月17日(火）PM 5:00 ～ 3月26日（木）PM 11:55まで
当日券 ：3月27日(金）AM 00:00 ～ 6月28日（日）PM 4:30まで
販売などの詳細は以下からご確認ください。
＜販売サイト＞
EX旅先予約
https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/special/yokaiimmersive_goods/optionalFacilities?lang=ja&utm_source=shisetsu&utm_medium=referral&utm_campaign=moveyoukaitentyo_keyari_HP_tvaichi_release(https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/special/yokaiimmersive_goods/optionalFacilities?lang=ja&utm_source=shisetsu&utm_medium=referral&utm_campaign=moveyoukaitentyo_keyari_HP_tvaichi_release)
※購入には「エクスプレス予約」・「スマートEX」への会員登録が必要です。
２.『#東京ゾクゾク』割り引きチケット
通常の入場料金よりお得なチケットです。
※３月３１日まではさらにお得な割引クーポンも利用可能です。
＜『#東京ゾクゾク』割引チケット（税込み）＞
大人 前売り券 2,300円 （当日2,500円）
子供（4歳以上中学生以下） 前売り券 600円 （当日 700円）
学生（高・大・専門）前売り券 1,500円 （当日 1,700円）
シニア（65歳以上）前売り券 2,200円 （当日 2,400円）
※当プランは日付指定のプランとなります。該当日以外ではご使用できません。
※こども料金は４歳以上中学生以下です。
※当日会場で、学生証や年齢の分かるものをご提示いただく場合があります。
※ 土・日曜日、祝日、会期末は混雑が予想されますので、平日または会期前半のご来場を
お薦めします。混雑時は入場をお待ちいただく場合があります。
＜販売期間＞
前売り券：3月17日(火）PM 5:00 ～ 3月26日（木）PM 11:55まで
当日券 ：3月27日(金）AM 00:00 ～ 6月28日（日）PM 4:30まで
販売などの詳細は以下からご確認ください。
＜販売サイト＞
EX旅先予約
https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/special/yokaiimmersive/optionalFacilities?lang=ja&utm_source=shisetsu&utm_medium=referral&utm_campaign=moveyoukaitentyo_HP_tvaichi_release(https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/special/yokaiimmersive/optionalFacilities?lang=ja&utm_source=shisetsu&utm_medium=referral&utm_campaign=moveyoukaitentyo_HP_tvaichi_release)
※購入には「エクスプレス予約」・「スマートEX」への会員登録が必要です。
『動き出す妖怪展』とは
『動き出す妖怪展』は、江戸・明治時代などの絵師によって描かれた「百鬼夜行絵巻」「百物語」「鬼」「天狗」「河童」「付喪神」を中心に日本が誇る妖怪美術に最先端の映像技術と立体造形で没入できる世界初のイマーシブ体感型デジタルアートミュージアムです。
さらに本展は、日本初の古書博物館・西尾市岩瀬文庫や小豆島の妖怪美術館の協力のもと妖怪文化や妖怪画・戯画・妖怪美術の解説に加え、思わず目を見張るような、妖怪が立体的に登場する演出などで、子どもも大人も夢中になる“YOKAI”ワールドを「楽しみ、学び、体感する」新感覚のアートエンターテインメント展覧会です。
【イベント概要】
◇イベント名： 動き出す妖怪展 TOKYO ～Imagination of Japan～
◇開催日時 : 2026年3月27日（金）～2026年 6月28日（日）
※期間中休館日なし
◇開催場所 : 寺田倉庫 G1ビル (東京都品川区東品川2-6-4)
◇開催時間 ： ＡＭ9:30～PM8:00 (最終入場PM7:30)
※最終日6月28日はPM5:00まで（最終入場PM 4:30)
◇主催 ： 動き出す妖怪展TOKYO実行委員会
（テレビ東京・ＢＳテレビ東京・日本経済新聞社・時事通信社・一旗・テレビ愛知）
◇後援 ： J-WAVE
◇特別協力 ： 西尾市岩瀬文庫、妖怪美術館（小豆島）
◇協力 ： パナソニックコネクト、キャライノベイト、ヤマハ
◇協賛 ： 寺田倉庫
◇企画制作 ： 一旗・テレビ愛知
◇展覧会公式ホームページ ： https://www.yokaiimmersive.com/tokyo