大学受験 この一冊で難関校入試に勝つ！高校数学の全分野・全領域を完全攻略できる難解大学受験生向け参考書『理系数学の極』発売たちまち増刷決定！

解説

東京書籍株式会社東京書籍株式会社は、2026年3月5日に書籍『理系数学の極」』（岩崎達浩／著 河内一樹・井手健宏／監修)を発売いたしました。

本書『理系数学の極』は、高等学校で学習する数学（I・Ａ・II・Ｂ・III・Ｃ）の全分野・全領域の内容を効率的にに学習し、医学部をはじめとする難関校理系学部への合格を目指す大学受験生のための参考書です。

過去問を中心とした選りすぐりの「例題」で力を試したあとは、対となる類題「演習」に挑戦し、総仕上げとして「医学部対策問題」に取り組むことで難関校に挑戦するための確かな力を身につけることを目指します。掲載されている過去問は受験年度の出題傾向に左右されないよう、過去数十年をさかのぼり、各分野・テーマにおいて必要とされる力をしっかり試すことができる良問を厳選。

著者は医学部志望者を対象とした塾・予備校などを歴任する数学科の人気講師で、すべての例題に授業形式の「ヒント動画」と「解説動画」を用意しています。また、監修者として灘高校・開成高校数学科の現役教諭が脇を固め、別解や側注、コラムを豊富に収録することで難問への多角的なアプローチを可能にしています。

例題281問＋演習問題281問＋医学部対策問題51問、計613問を掲載。合格力を盤石にする、唯一無二のハイレベル問題集です。

https://player.vimeo.com/video/1100481115?h=7ed19fe271&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479(https://player.vimeo.com/video/1100481115?h=7ed19fe271&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479)

👆ヒント動画・解説動画のサンプルはコチラ👆

著者情報

目次数学I+A 第2章 2次関数（例題92次関数の最大・最小（グラフが変化）数学II 第7章 いろいろな式（例題73 不等式の証明)数学C 第14章 ベクトル（例題174 位置ベクトル）数学C 第15章 複素数平面（例題191 xn=1の解と実部・虚部）数学III 第17章 極限（例題227 図形と三角関数の極限）医学部対策問題 5平面上の曲線 Pick up 1医学部対策問題 5平面上の曲線 Pick up2医学部対策問題 5平面上の曲線 Column 座標空間における図形の交線と方程式 Challenge

著者

岩崎達浩（いわさき たつひろ）

大学受験予備校 数学・情報I講師

（一橋学院メディカルコネクト / トライ オンラインLIVE集団塾 / TMPS医学館 / あざみ野塾 など）

早稲田大学大学院理工学研究科修了。大学院在籍時から予備校講師として活躍し、現在までに4000人超の生徒を指導してきた。現在は、一橋学院メディカルコネクトを含む多くの予備校に出講しており、予習を重視する「反転授業」は多くの受験生を合格に導いている。大学入試数学の動画配信サービス「岩ちゃんのえんぷり」(https://www.enpuri.jp/)は好評で、YouTubeチャンネル「いわちゃんずチャンネル」では学習法なども含め、450本以上の動画を視聴できる。著書に『10分で授業がもっとわかる！ビジュアル予習ガイド 数学I・Ａ』（Ｇａｋｋｅｎ）がある。

例題全問解説 動画付き

監修者

河内一樹（かわち かずき）

灘中学校・高等学校 数学科教諭

『灘校現役数学教師と探究する 灘中入試問題』（講談社）

井手健宏（いで たけひろ）

開成中学校・高等学校 数学科教諭

コンテンツ

本編

＜数学I+A＞

第1章 数と式

第2章 2次関数

第3章 図形総合

第4章 データの分析

第5章 場合の数と確率

第6章 整数

＜数学II＞

第7章 いろいろな式

第8章 図形と方程式

第9章 三角関数

第10章 指数関数・対数関数

第11章 微分と積分

＜数学B＞

第12章 数列

第13章 統計的な推測

＜数学C＞

第14章 ベクトル

第15章 複素数平面

第16章 平面上の曲線

＜数学III＞

第17章 極限

第18章 微分

第19章 積分

＜医学部対策問題＞

Chapter1 平面図形

Chapter2 数列と極限

Chapter3 複素数・複素数平面

Chapter4 微分法・積分法の応用（数学III）

Chapter5 平面上の曲線

Chapter6 場合の数と確率

Chapter7 空間図形

Chapter8 整数と数列

Chapter9 融合問題

正規分布表

<概要>

『理系数学の極』

■岩崎達浩／著 河内一樹・井手健宏／監修

■定価3,850円（本体3,500円＋税10%）

■A5・本編664頁＋演習編356頁

https://www.tokyo-shoseki.co.jp/product/books/63364/

東京書籍株式会社

東京書籍は1909(明治42)年創業。「教育と文化を通じて人づくり」を企業理念とし、新しい時代に挑戦する個性的、創造的な人材の育成を目指しています。小・中・高等学校の教科書発行部数が最多の教科書業界最大手の出版社です。近年、デジタル教科書など教育用デジタルコンテンツの開発・販売にも注力しています。その他、教育総合ポータルサイト運営、学力・体力テストなどの各種評価事業、一般書籍の発行など教育と文化に係る幅広い事業活動を行っています。