【体験談募集】収入アップのきっかけになった資格・検定ランキング作成へ

株式会社パセリキャンペーン画像_BrushUP学び

株式会社パセリ（パセリホールディングスグループ 東京都千代田区／代表取締役 鈴木悠祠觔）は、資格情報サイト「BrushUP学び」（https://www.brush-up.jp/）にて、2026年3月17日（火）から4月16日（木）まで、「この資格が収入アップのきっかけになりました！」キャンペーンを実施します。

資格や検定の取得をきっかけに、資格手当の支給、副業開始、転職時の給与条件改善など、収入面に変化があった体験談を募集し、応募内容をもとに「収入アップのきっかけになった資格・検定ランキング」を後日公開予定です。また、回答者の中から抽選で10名様にAmazonギフトカード3,000円分をプレゼントします。

■実施の背景

物価上昇や働き方の多様化を背景に、副業や転職、スキルアップへの関心が高まるなか、資格取得を「収入アップのきっかけ」として検討する人が増えています。

一方で、実際にどの資格や検定がどのように収入面の変化につながったのかについては、個人の経験が分散しており、横断的に把握できる情報は多くありません。

BrushUP学びは、資格や講座選びを支援する情報サイトとして、資格取得を検討している方により実感のある情報を届けるため、本キャンペーンを企画しました。寄せられた体験談を集計・分析し、今後の資格選びの参考になるコンテンツとして発信してまいります。

■募集内容

今回募集するのは、資格や検定をきっかけに収入面で変化があった体験談です。

たとえば、次のような内容を想定しています。

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・資格や検定取得後に資格手当がついた

・副業を始めるきっかけになった

・転職時に給与条件が良くなった

・昇進、昇格につながった

・仕事の幅が広がり、収入増につながった

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大きな年収アップだけではなく、「少し手当がついた」「単発の副業を始められた」といった小さな変化でも応募可能です。

■キャンペーン概要

■今後の展開

- キャンペーン名：「この資格が収入アップのきっかけになりました！」キャンペーン- 募集期間：2026年3月17日（火）～2026年4月16日（木）- 参加方法：- キャンペーン特設サイトを確認（https://x.gd/z5Apa）- キャンペーン特設サイト内にある応募フォームに体験談を記入（https://x.gd/GBam5）- キャンペーン終了後、回答者の中から抽選で10名様にAmazonギフトカード3,000円分を進呈

BrushUP学びでは、本キャンペーンで寄せられた体験談をもとに、資格や検定取得と収入アップの関係を分析し、「収入アップのきっかけになった資格・検定ランキング」を作成する予定です。ランキングや体験談の内容は、資格取得を検討している方の参考となる情報として、今後BrushUP学びのサイトやコンテンツを通じて発信していきます。

「収入アップのきっかけになった資格・検定ランキング」の作成に向けて、より多くのリアルな体験談を集めるため、本キャンペーンへの参加を広く呼びかけています。資格や検定取得をきっかけに収入や働き方に変化があった方は、ぜひ体験談をお寄せください。

■ 資格情報サイト「BrushUP学び」について

「BrushUP学び（ブラッシュアップまなび）」は、全国の資格スクールや通信講座の情報を集約した、キャリアアップ・学び直しを支援する資格情報サイトです。



心理カウンセラー、医療事務、介護・福祉、保育、ビジネス、IT・Webなど幅広い分野の講座を掲載し、複数スクールの資料を無料で一括請求できる点が特長です。

また、資格取得を検討する方に向けて、講座比較、資格情報、学びに関する記事コンテンツなどを提供しています。

資格選びに悩む方が、自分の目的やライフスタイルに合った学びを効率的に比較・検討できるようサポートし、学びの第一歩を後押しします。



公式サイト：https://www.brush-up.jp/

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