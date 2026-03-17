ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』2026年3月24日（火）より「今日好きチップス」の発売決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）において、2026年3月24日（火）より「今日好きチップス」の販売を開始いたします。

「今日好きチップス」とは、『今日好き』に関連するカードが1枚封入されたチップスで、パッケージには、『今日好き』のオリジナルキャラクターである、「ちゅきのわぐまのちゅきべあ」（以下、ちゅきべあ）が野球のユニフォームに身を包んでいます。オリジナルカードは、「野球のユニフォーム姿の『今日好き』メンバーの限定撮りおろしカード」やちゅきべあのキラカードの全22種。『今日好き』メンバーは、いおう（榎田一王）、おうが（桜我）、きんご（内田金吾）、しゅん（倉澤俊）、はると（今井暖大）、りくと（森本陸斗）、あおい（永瀬碧）、あやか（伊藤彩華）、あやな（葛西杏也菜）、さら（永瀬さら）、すみれ（表すみれ）、ねね（時田音々）、ひな（長浜広奈）、ひなの（瀬川陽菜乃）、もか（代田萌花）、ゆま（谷村優真）、りあ（米澤りあ）、りのん（相塲星音）、りのん（多田梨音）の19名が参加しています。

本商品は、全国一部のファミリーマートにて販売するほか、GiGOクレーンゲームにも登場。また、オンラインストア・Cyber Goods Storeでも購入いただけます。

毎シリーズ、ティーンを中心に多くの共感と胸キュンを呼ぶ『今日好き』シリーズ。今後も、番組放送にとどまらず、さまざまなかたちで『今日好き』の魅力をお届けします。引き続き、ご期待ください。

▼「今日好きチップス」販売情報

＜オンライン販売＞

・Cyber Goods Store

https://cybergoods-store.jp/products/md1528

※Cyber Goods Storeでは、カートン販売（1箱12袋入）のみとなっております。

※商品はなくなり次第終了となります。

＜店舗＞

全国のファミリーマート店舗

・発売日：2026年3月24日（火）

※お取扱いのない店舗もございます。店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。

※実際の発売日は販売店によって多少前後する可能性がございます。

※商品はなくなり次第終了となります。

＜アミューズメント施設＞

一部のGiGO店舗にて今日好きチップスを順次展開予定

■商品情報

商品名：今日好きチップス うすしお味

発売予定日：2026年3月24日（火）

価格：253円（税込）

内容量：23g

カード種類：カード全22種（メンバー撮り下ろし：18種 / ちゅきべあレアカード：4種）

※直筆サインカードが当たるかも

賞味期限：2026年8月～9月

製造元：山芳製菓株式会社

発売元：株式会社サイバーエージェント

■カード種類：全22種

撮りおろしオリジナルカードと、ちゅきべあキラカードを含む全22種です

※直筆サイン入りカードが当たるかも

●撮りおろしオリジナルカード：18種（サイズ：H86 x W59 mm）

└各メンバーの組み合わせ9組ごとに2種類ずつ

●ちゅきべあキラカード:4種（サイズ：H86 x W59 mm）

▼『今日、好きになりました。』とは

『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかけます。2025年7月放送の『今日、好きになりました。夏休み編2025』では、これまでに放送した『今日、好きになりました。』全シリーズにおいて、週間視聴者数（※1）および番組総視聴者数（※2）の最高記録を更新したほか、2016年の「ABEMA」開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録（※3）を更新するなど話題を呼んでいます。2026年2月16日（月）からは、『今日、好きになりました。卒業編2026』の放送をスタート。高校卒業を控える高校3年生を含む、番組史上最多の13名の現役高校生たちが、アラブ首長国の中心都市であるドバイを舞台に3泊4日の恋の旅に向かいます。

（※1）2025年9月8日（月）～9月14日（日）の1週間の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。

（※2）2025年7月21日（月）～9月14日（日）の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。

（※3）2025年9月8日（月）～9月14日（日）の1週間の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。これまでに放送した特番を除く、シリーズ放送を行っている番組において最高視聴者数を記録

■ABEMA『今日、好きになりました。卒業編2026』 番組概要

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2026?s=90-2026_s770