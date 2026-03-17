株式会社デジタル・ナレッジ、オンライン動画学習サービス「gacco」の事業譲受に関するお知らせ

株式会社デジタル・ナレッジ

導入実績3,000超を誇るeラーニング専門ソリューション企業、株式会社デジタル・ナレッジ(本社：東京都台東区、代表取締役社長：はが 弘明)は、株式会社ドコモgacco（本社：東京都港区）が運営する大規模公開オンライン講座（MOOC）プラットフォーム「gacco（ガッコ）」事業を譲り受けることについて合意し、事業譲渡契約を締結いたしました。

事業の譲受日は2026年4月1日を予定しております。同日以降も、現在提供中のサービスは株式会社デジタル・ナレッジのもとで継続いたします。

今後のサービス提供について

当社は創業以来30年にわたり、教育におけるIT技術の新しい可能性を追求してまいりました 。

このたび、日本最大級のMOOCプラットフォームである「gacco」を当社事業に統合することで、当社が保有する「教育の海外展開ノウハウ」や最新の「教育AI技術」をサービスに組み込み、gaccoのさらなる機能強化と発展を目指します。

2026年4月1日予定の事業移管後も、現在ご利用いただいている「gacco」のサービス内容に変更はなく、同一のサービスを継続してご提供いたします。

gacco会員の皆様および大学等の講座提供者様、法人のお取引先様におかれましては、これまで通り安心してサービスをご利用いただけるよう、万全の体制で運営を行ってまいります。

代表取締役社長 𡌶 弘明（はが ひろあき）コメント

この度、日本最大級の大規模公開オンライン講座（MOOC）プラットフォームgacco事業を譲り受けることとなり、大変嬉しく存じます。

大学等の講座提供者様とより一層緊密に連携し、130万人を超えるgacco会員の皆さまの知的好奇心を満たす学習コンテンツを今まで以上に届けてまいります。

本事業譲受を通じて、ひらかれた大学の知を社会・企業・個人に還元していく役割を担うことで、MOOCに対する社会の期待に一層応えていく所存です。

※「𡌶」は環境依存文字（土へんに並）です。Webメディア等でのご掲載時はご注意ください。

■ 対象サービスについて

オンライン動画学習サービス「gacco（ガッコ）」

サービスサイト：https://gacco.org/

※2026年4月1日以降も上記サイトにてサービスを継続いたします。

株式会社デジタル・ナレッジについて

教育に関する夢や想いを共有しながら、私たちが「学びの架け橋」となり、学習環境を創造します。

私たちの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」を、より効率的かつ効果的に流通させ、受講者に届けること。そして、より良い知識社会の実現に貢献することです。これは、日本で初めてのeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任だと考えています。

デジタル・ナレッジは、教育機関様や研修部門様と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現いたします。

【会社概要】

株式会社デジタル・ナレッジ

東京証券取引所 TOKYO PRO Market（証券コード：507A）

代表取締役社長 𡌶 弘明 ／ 代表取締役COO 吉田 自由児

本社：東京都台東区上野5-3-4 eラーニング・ラボ秋葉原

TEL ：03-5846-2131(代表)、050-3628-9240(導入ご相談窓口)

http://www.digital-knowledge.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社デジタル・ナレッジ

gacco準備室 中嶋

Mail：gacco@digital-knowledge.co.jp ／ TEL：03-5846-2131(代表)