『電気活性ポリマー／可変剛性／触覚の設計が再定義するロボット・医療・モビリティ白書2026年版』 発刊のお知らせ

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構（INGS）は2026年3月16日、『電気活性ポリマー／可変剛性／触覚の設計が再定義するロボット・医療・モビリティ白書2026年版』の発刊ならびにその概要を発表した。

■ 本白書編纂チームからのご案内

■ キーメッセージ

本白書は、電気活性ポリマー（EAP）・可変剛性技術・触覚（ハプティクス）設計の3軸が交差する先端スマート材料領域を600ページにわたって体系化した、2026年版の最新産業白書である。誘電エラストマー（DEA）・HASEL・IPMC・液晶エラストマー（LCE）・圧電ポリマー（PVDF）・MXene複合という多様なEAPサブクラスを横断し、ソフトロボティクス・人工筋肉・ハプティクス・ウェアラブル・バイオメディカルデバイスという五大応用領域を網羅的に解析する。

EAP市場は2024年時点で約25.5億米ドルと推計され、2035年にかけてCAGR約7.2%で55億米ドルへの成長が見込まれる。なかでもソフトロボティクス市場はCAGR約18～39%という突出した高成長を示し、人工筋肉市場はCAGR 10.9%で2032年に43.6億米ドルへの拡大が予測されている。

本白書は、材料技術・デバイス設計・産業応用・投資動向・実装ロードマップを61章以上にわたって体系的に解析し、EAP領域での事業戦略立案を直接支援するものである。

■ 利用シーン（例）

本レポートが最も価値を発揮する具体的な利用シーンは以下の通りである。

▼ ソフトロボティクス・人工筋肉開発

DEA・HASEL・IPMCの駆動方式比較（電圧・ひずみ・応答速度・エネルギー密度）と、最適アクチュエータ選定指針の参照

可変剛性機構（粒子ジャミング・層ジャミング・SMA拮抗）とEAPの統合設計ロードマップの活用

ヒューマノイドロボット・汎用ソフトグリッパー（食品産業・農業）向け実装プロセスの把握

▼ ハプティクス・XR・自動車HMI

DEAハプティクスアクチュエータの振動・形状再現機能と、VR/AR・医療訓練・リハビリ向け商用化ロードマップ（短期～2027年・中期2028～2031年・長期2032年以降）の参照

Datwyler EAPアクチュエータを活用した自動車インテリアHMI（タッチ面ハプティクス・モーフィングサーフェス）への採用評価と規格化対応

▼ 医療機器・バイオメディカルデバイス

EAP駆動外科ツール・マイクロポンプ・マイクロバルブのフェーズ別実装ロードマップ（前臨床→補助的医療機器→インプラント）の活用

人工心臓ポンプ・DDS（薬物送達システム）・組織工学スキャフォールドへのEAP応用における生体適合性・規制（FDA/CE）対応の把握

▼ エナジーハーベスティング・IoT

誘電エラストマーハーベスタ（DEH）・PVDF圧電ポリマーによるバッテリーレスIoTノードの設計指針と、産業予知保全・インフラSHM・ウェアラブルへの0～10年実装ロードマップの参照

EMI/ESD遮蔽材料（MXene/Niテキスタイル・MXene/Ag/エポキシ複合）の産業実装指針の活用

▼ ウェアラブル・スマートスキン・電子皮膚

EAP系テキスタイル一体型ソフトロボティクス（TexSoRVA等）のTRL向上ロードマップの把握

スマートスキン材料・バイオミメティック材料・自己修復EAPのウェアラブル・ロボティクス・HRI（ヒューマンロボットインタラクション）応用への実装ベストプラクティスの参照

■ アクションプラン／提言骨子

本白書から導出される戦略的アクションプランを優先度順に示す。

▼ １. ハプティクス・触覚UIへの早期参入でXR・車載市場の先行ポジションを確保（短期：～2027年）

DEAハプティクスは高帯域幅（数百Hz）・薄型・低消費電力という特性からXRデバイス・自動車HMI・スマートフォンの次世代触覚UIとして最も即効性の高い参入機会である。Datwyler（CTsystems買収）・Artimus Robotics（HASEL）のような先行企業との連携または競合ポジションを確定し、開発キット供給→アプリケーション特化モジュール→量産統合という3フェーズのロードマップを今すぐ起動する必要がある。

▼ ２. ソフトロボティクス市場（CAGR 18～39%）への参入を最優先成長機会に設定（短～中期）

食品加工・農業（Soft Robotics Inc.等）・医療マニピュレーション・ヒューマノイド向けの高自由度人工筋肉アクチュエータは、現時点で最も資金が集中する高成長セグメントである。DEA・HASEL・IPMCいずれかを軸に、可変剛性機構（粒子ジャミング等）と統合したソフトグリッパー・義肢・リハビリデバイスの製品コンセプトを具体化し、2024～2026年の投資ラウンドに合わせた資金調達または事業連携を推進する。

▼ ３. MXene/ポリマー複合の量産プロセス確立でEMI・加熱・アクチュエータの横断展開（中期：～2030年）

MXene/Niテキスタイルによる高EMI遮蔽（約35.7 dB）と低電圧ジュール加熱（0.5～1.5Vで32～92℃）の両立は、電子機器・車載・スマートテキスタイルの三市場を同時攻略できる最有力技術である。酸化安定化（ポリマー被覆・不活性封止）・ロールツーロール均一分散・インライン面抵抗/赤外検査による品質管理体制を中期の製造基盤として整備する。

▼ ４. バイオメディカル×EAPによる高付加価値ニッチ市場確保（中～長期：3～10年）

マイクロポンプ・DDS・心臓補助デバイスへのEAP応用は技術障壁が高く、参入後は高い参入障壁と長期的独占収益が期待できる。EMEAのCE・米国FDA・日本PMDA規制への並行対応と、臨床エビデンス蓄積プログラムを早期に起動することが高付加価値ニッチ市場での先行優位を確立する鍵となる。

▼ ５. EAPエナジーハーベスティングによる自己給電型IoTエコシステムの構築（長期：2030年～）

振動発電EAP（PVDF・DEH）を核としたバッテリーレスIoTノードは、脱炭素・省エネ要求と自律センサーネットワーク拡大という二大潮流が交差する長期最有力テーマである。ERC PoC・DARPA・NEDO等の公的資金を活用しながら、産業予知保全・橋梁SHM・ウェアラブルヘルスケアの各分野でのパイロット実証を2027～2030年に完了させることを目標として設定する。

■ 推奨読者／ゴール（例）

本白書の推奨読者と期待されるゴールを整理する。

▼ スマート材料・高分子材料メーカーの事業開発・製品企画担当者

DEA・HASEL・IPMC・LCE・MXene複合の市場競合と量産ロードマップを評価し、優先開発品目と参入セグメントを特定する

▼ ソフトロボティクス・産業ロボットメーカーのR&Dリーダー

EAPアクチュエータ・可変剛性機構・触覚センサーの採用適否を技術・コスト双方から評価し、次期製品開発プログラムへの組み込み計画を立案する

▼ 自動車・モビリティOEMの技術企画・HMI開発担当者

DEAハプティクスアクチュエータの車載採用ロードマップ（規格化・EMC・耐久性対応を含む）を把握し、次期モデル開発への統合判断を行う

▼ 医療機器・バイオメカニクス分野のR&D担当者・規制担当者

EAP駆動外科デバイス・マイクロポンプ・心臓補助デバイスの前臨床～臨床開発フェーズロードマップと規制対応戦略を具体化する

▼ XR・ゲーミング・コンシューマ機器メーカーの製品開発担当者

EAPハプティクスデバイスの短期～中期商用化ロードマップを参照し、次世代VR/ARコントローラ・スマートデバイスへの搭載計画を策定する

▼ 投資家・VC・CVCおよび政府系ファンド担当者

ソフトロボティクス（CAGR 18～39%）・人工筋肉（CAGR 10.9%）・EAPハプティクス領域の投資テーマと有望企業（Artimus Robotics・Soft Robotics Inc.・Datwyler等）の評価軸を確立する

［以上］

┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

▼ 内容等の詳細は、下記（リンク先）をご参照ください。

▼▼▼

電気活性ポリマー／可変剛性／触覚の設計が再定義するロボット・医療・モビリティ白書2026年版 製本版

https://www.x-sophia.com/?pid=190887206

▼▼▼

電気活性ポリマー／可変剛性／触覚の設計が再定義するロボット・医療・モビリティ白書2026年版 PDF版

https://www.x-sophia.com/?pid=190887207

▼▼▼＜目次＞

https://susumumorita864-png.github.io/report-contents/electroactive-polymer.html(https://susumumorita864-png.github.io/report-contents/electroactive-polymer.html%3Cbr%20/%3E)

（※ 「PDF版」はeメール／ダウンロードでの納品方法にも対応しています）

● 監修・発行：

発行：一般社団法人 次世代社会システム研究開発機構

● 発刊日

2026年3月16日

● ページ数

600ページ

■ 法人案内Webサイト（メディア向けのお問い合わせ先）

法人概要

http://www.x-sophia.com/?mode=sk#info

当団体刊行物に関する告知・案内Webサイト

http://www.x-sophia.com/

■ 法人のご紹介

当団体は、前身会社を含め、約三十年に渡り、産業／先進先端技術／経済・経営／IT分野のシンクタンク活動（受託調査／各種レポート刊行／コンサルティング／寄稿・啓蒙活動／講演・講義／カンファランス議長およびセミナー講演）を展開してきた。

このうち、当団体の各種刊行物については、日本・海外の政府系シンクタンク、国内の主要研究所、コンサルティングファーム、産学官連携団体、大学、研究所、大手企業、投資ファンド、ベンチャーなどに納め、多数のご高評をいただき、今日に至っている。延べ、数百巻の刊行実績を持つ。英語版、中国語版を刊行し、対象とする購読層の幅を広げている。

本店・連絡先（お問い合わせ先）

〒140-0004

東京都品川区南品川4丁目4番17号 品川サウスタワー

Tel：03-5843-4365

Fax：03-6856-2861

Mobile:080-8533-9249