JP SMART SIM、月額プランで「eSIMサービス」の新規お申し込み受付を開始！

DXHUB株式会社

ＤＸＨＵＢ株式会社（本社：京都府京都市下京区中堂寺、代表：澤田賢二、以下「ＤＸＨＵＢ」）は、2026年3月17日(火)より在留外国人向け通信サービスJP SMART SIMの月額SIMプランサービス (CALL SIM /DATA SIM) において、従来のSIMカードに加わえ、新たにeSIMの新規お申し込み受付を開始いたします。

■ 提供開始の背景

近年、eSIM対応スマートフォンの普及に伴い、回線開通までの待ち時間が短縮され*、SIMカードの差し替えや紛失・破損の心配が不要といった高い利便性や安全性の点からeSIMの需要が高まっております。DXHUBでは、既存のお客様に対してSIMカードからeSIMへの切り替えサービスは既に提供させていただいておりましたが、より多くのeSIMへの需要に応えるべく、eSIMの新規申込受付を開始する運びとなりました。

■ JP SMART SIM 月額プラン eSIMサービスの特徴

- お申し込みから利用開始までオンラインで即時開通が可能*DATA SIM (データ+SMS SIM) プランの場合、お申し込みからeSIMの利用開始まですべてオンラインで完結し、eSIMアクティベーションに関するメールが最短即日に送られ、すぐにご利用開始いただけます。- 海外からのお申し込みが可能日本国内からのお申し込みに限らず、海外からのお申し込みが可能で、母国を出国前に日常生活で重要な通信サービスをあらかじめ準備することができます。来日前に日本の電話番号やデータ通信環境を整えておくことで、到着直後からスムーズに日本での生活を快適に始めていただけます。- 代理店事業者様における在庫管理の簡素化従来のSIMカードとは異なり、実物のカードを発送する手間が省けるため、急なご注文の追加においても数日の納期を待たず、ご入金確認次第、eSIMのコードを最短で即時発行ができ、在庫管理に伴う業務負担の削減にもつながります。詳しくはお問い合わせください。

*DATA SIMプランの場合、お申込審査完了後、メールにてeSIMアクティベーションコードのご案内が可能となり、従来のSIMカードの配送を待たず、最短でお申し込み当日に利用開始ができるようになります。CALL SIMプラン（音声通話SIM）の場合は、日本の法令に従い、eSIMアクティベーションコードを記載した書類の配送または店頭や空港カウンターでの受け取りによる本人確認をお願いしております。

■ eSIMサビースの概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/54897/table/140_1_fa70dcdcf8a98213ff1030295e7f32be.jpg?v=202603180351 ]

※日本国内・国外からのお申し込みのいずれも対象です。

※MNPによる転入もeSIMに対応しています。

※eSIMのご利用にはeSIM対応かつSIMフリー（またはSIMロック解除済み）の端末が必要です。

eSIM対応端末かどうかは「EID」で確認できます。お使いのスマートフォンがeSIMに対応しているか、事前にご確認ください。

※現在ご利用中のお客様がeSIMへ切り替える場合、手数料1,100円（税込）がかかります。

■ JP SMART SIMとは

外国人留学生、技能実習生をはじめ、主に「在留外国人」の方を対象としたSIMカード/eSIMなどの通信サービスを提供しております。主な特徴は以下のとおりです。詳しい情報は公式ウェブサイト(https://jpsmart.net/ja)をご参照ください。

【JP SMART SIMの特徴】

・8か国語以上の多言語カスタマーサポート

・在留カード／パスポートで簡単申込可能

・クレジットカードや口座がなくてもOK コンビニでの支払いが可能

・契約期間の縛りや解約金なし

■ 「JP SMART SIM」販売代理店 募集中！

DXHUBでは在留外国人向けの通信サービス「JP SMART SIM」の販売代理店を募集しております。

メイン事業の付帯サービスや他社との差別化の一環として、SIMやその他通信サービスの取り扱い、販売を行ってみませんか？

ご興味のある事業者様はお気軽にご連絡くださいませ。

問い合わせ先：sales@dxhub.co.jp

■ DXHUB株式会社について

事業内容：

・在留外国人支援

・在留外国人向け通信

・各種クラウドソリューションの導入・運用支援

・IoT/M2M向けSIMサービス

本社：京都府京都市下京区中堂寺粟田町93番地 京都リサーチパーク6号館2階

URL：https://dxhub.co.jp/(https://dxhub.co.jp/)

■本プレスリリースに関するお問合せ

JP SMART SIMカスタマーサポート窓口

E-mail：sim-support@m.dxhub.co.jp

お問い合わせはこちら：https://jpsmart.net/ja/pages/contact(https://jpsmart.net/ja/pages/contact)