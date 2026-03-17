『トラックカーナビ』10周年記念特設サイト公開＆プレゼントキャンペーンを実施

株式会社ナビタイムジャパン

株式会社ナビタイムジャパン（代表取締役社長：大西 啓介、本社：東京都港区）のトラック専用カーナビアプリ『トラックカーナビ by NAVITIME』は、2026年3月28日（土）に、サービス提供開始から10周年を迎えます。日頃のご愛顧に感謝し、本日より10周年を記念した特設サイトの公開とプレゼントキャンペーンを実施いたします。

▶『トラックカーナビ』10周年記念特設サイト(https://static.truckapp.navitime.jp/web/event/anniversary10th?from=press)

特設サイトでは、『トラックカーナビ』の10年間のサービス開発の変遷を紹介するほか、ドライバーの皆様がサービスを通じて積み上げてこられた「総走行距離」や「利用日数」などの歩みを振り返ることができる、ユーザー専用コンテンツをご用意しました。

物流の最前線を支え続けてくださっているドライバーの皆様への感謝を形にするとともに、今後も安全で円滑な運行を支援するパートナーとして、現場の声を受け止めたサービス展開と、さらなる機能拡充・品質改善に邁進してまいります。

■『トラックカーナビ』10周年記念特設サイト

・『トラックカーナビ』の10年間と、サービス開発の舞台裏を公開

『トラックカーナビ』は、サービスの提供開始以来、ドライバーの皆様からのご意見・ご要望に向き合い、機能拡充を続けることで成長してきました。その歩みを年表形式でご紹介します。また、安心・安全を支える機能の裏側や、開発に込めた想いをまとめた開発ストーリーを公開します。

・「あなたのこれまでの記録」

ユーザーの皆様それぞれの、アプリ利用開始からの総走行距離、総走行時間、アプリの起動日数を公開します。表示される各数値は、日々ハンドルを握り、着実に積み重ねてこられた歩みを記したものです。

■10周年記念プレゼントキャンペーン

10年間、ともに走り続けてくださったユーザーの皆様への感謝の気持ちを込め、2つのプレゼントキャンペーンを実施します。

１．10周年特別仕様の3D自車位置アイコンをプレゼント （対象：全会員）

２．抽選で109名様に、オンラインショッピングで使えるギフトカード（500円分）をプレゼント

（対象：有料会員限定）

キャンペーン期間：2026年3月17日（火）～2026年4月7日（火）

また、10周年の節目に際し、年間10日以上の走行ログがあるユーザー数の推移とサービスの成長についてまとめました。

■年間10日以上の走行ログがあるユーザー数の推移とサービスの成長

以下のグラフは、年間10日以上の走行ログがあるユーザーのうち、年間を通して1日の平均走行距離が150km以上のユーザーを幹線輸送、それ未満のユーザーを地場輸送と定義して、2016年を基準とした推移と各年の代表的な機能リリースをまとめたものです。

この10年間、本グラフに記した機能を始めとする多くのアップデートは、ユーザーの皆様からいただいたご要望を元に、物流業界を取り巻く環境の変化も踏まえて実現してきたものであり、こうした取り組みの成果として、地場・幹線の輸送形態を問わず幅広いユーザーに支持され、持続的なユーザー拡大を伴うサービス成長を遂げることができました。

これからも、物流を支えるユーザーの皆様の声に耳を傾け、ドライバーの方々に寄り添った機能拡充を行い、安心・安全な業務を支援するとともに、運送・物流業界の抱える課題解決に貢献して参ります。

■関連プレスリリース

2016年3月16日 日本初！トラック専用カーナビアプリ 『トラックカーナビ』を提供開始(https://corporate.navitime.co.jp/topics/pr/201603/16_3568.html)

●『トラックカーナビ by NAVITIME』アプリについて

高精度な到着予想時刻表示、車高・車幅・車長・大型車規制などと車両別に走行実績が多い道路を考慮したルート検索、複数の訪問先の最適訪問順の自動計算、大型車が駐車可能な施設検索など、トラックドライバー向けに特化した日本初のカーナビアプリです。

▶アプリ紹介サイト(https://truck.products.navitime.co.jp/)

▶iOS(https://itunes.apple.com/jp/app/id1147473077?mt=8)

▶Android OS(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.navitime.local.navitimetruck)

▶法人一括契約について(https://truck.products.navitime.co.jp/truck/businessplan)