【貯金0円から資産5000万円を築いた】フルタイムワーママ・さぶさんの、共働きを続けるコツをまとめた『ママのお金と時間の「ゆる習慣」 元証券ウーマンが伝えたい暮らしのコツ70』を発売

株式会社ＣＥメディアハウス

株式会社CEメディアハウスは、二人の子どもを育てながら、上場企業で管理職を務め、さらには20万人超の女性たちに支持されるインフルエンサー・さぶさんの、とにかく毎日限界でも生涯働き続けるノウハウをまとめた書籍『ママのお金と時間の「ゆる習慣」 元証券ウーマンが伝えたい暮らしのコツ70(https://www.amazon.co.jp/%20/dp/4484221543/)』を、2026年3月17日(火)に発売いたしました。

「私ばっかり頑張っている気がする」仕事も育児も手を抜いていないのに、なぜか心がすり減っていく…そんな限界を感じたことのあるママに送りたい一冊

さぶさんは、元証券会社勤務で現在は別職種ながら上場企業で管理職を務める二児の母。証券会社時代の知見や、フルタイムワーママとしての葛藤などを発信して、現在20万人超の女性たちの支持を集めるインフルエンサーとしても活躍しています。

本書は、家事に育児に仕事にと奮闘する中で、ワンオペでも心と体をすり減らさずに働き続けるために実践してきたお金・時間・感情のマネジメント術をまとめた一冊です。

働き続けるのに必要なのは、気合いや能力ではなく「仕組み」。多忙な毎日を“ちゃんと回る日常”に変える、現実的で再現性のある「70のゆる習慣」を紹介します

【朝ごはんを「定型化」して献立を考える時間をカットする】

メニューの選択肢を子どもの好きな数種類に固定して、日々の献立を「考えない」仕組みにする。

一食で、完璧な栄養バランスを目指すことはやめて、子どもが喜んで食べることを優先する。

【毎週日曜日の「スーパー2周」で、1週間の献立をほぼ決めてしまう】

1周目に「旬なもの」「お得なもの」「鮮度のよいもの」を選んで、2周目にその食材で作れる献立を考えて、必要な食材や調味料だけを買い足す。こうすることで安くて栄養価が高く、かつ使い切れる食材だけを無駄なく購入することができる。

【家計を見える化して固定費か変動費か振り分けた後の「もうひと手間」がポイント！】

固定費と変動費の振り分けができたら、次は「好きな支出」と「嫌いな支出」という軸で仕分けをするのが、さぶさん流！これが、ストレスなく節約を続けるための大きなポイントに。

ここでいう「好きな支出」とは、自分の満足度が上がる、気持ちが豊かになる支出のこと。反対に「嫌いな支出」は、できれば減らしたいけれど、つい惰性で払ってしまっているもののことです。

明日からすぐに真似できる、お金と時間と心を豊かにする「70のゆる習慣」

【第1章】毎日が回る！暮らしの時短設計

・外食は週2回ルール。平日後半を乗り切る切り札！

・「見えない家事」を可視化。ファクトで周囲の協力を仰ぐ！他

【第2章】勝手に増える！家計体質の作りかた

・見えるかできたら、「固定費」か「変動費」かにざっくり振り分ける

・「現金・投資」のバランスはライフステージに応じて調整 など

【第3章】夫婦で考える！キャリアと家計のルール

・夫婦間の収入格差、世帯年収を最大化させるために大切な考え方

・「仕事観のすり合わせ」で共働き夫婦の「働き続ける」権利を尊重し合う 他

【第4章】子どもの未来を考える！教育・お金・進路設計

・言葉でコミュニケーションが取れるようになったら始める早期お金教育

・子どもの自律と自主管理を促すお小遣いの渡し方 他

【第5章】子育てしながら！長く働き続けるためのコツ

・同じ作業は何度もしない。時間を取り戻す仕事の型

・調整が必要な時が多いからこそ上司との関係を大事にする 他

【第6章】折れずに続ける！心と体のセルフメンテナンス

・自分時間を生み出すための「ギブアンドテイク」

・限られた時間の中でのリフレッシュのコツは短時間×長時間の組み合わせ 他

【著者プロフィール】

さぶ

２児を育てるフルタイムワーキングマザー。某国立大学経済学部を卒業後、大手証券会社に就職。IT企業を経て、結婚を期に、ゆかりのない土地へ転居。周囲を頼れない環境の中で子育てをしながら、現在は人材・採用領域の上場企業にて法人営業分野のマネージャーを務める。



親の事業の借金返済などを背景に、お金のことで悩む時期を経験。その後、証券会社時代の知見と自身の試行錯誤をもとに、家族を幸せにするために無理なく続けられる家計管理や資産形成の考え方を発信している。



Instagramでは、忙しい子育て世代にも取り入れやすいお金の考え方が支持され、フォロワー数は21万人を超える。

著書に『元証券ウーマンの一生使えるお金の話 貯金ゼロから「貯め体質」』『元証券ウーマンの資産運用の話 お金が増える「ゆる投資」デビュー』(いずれもＫＡＤＯＫＡＷＡ)がある。

【書誌情報】

商品名：ママのお金と時間の「ゆる習慣」 元証券ウーマンが伝えたい暮らしのコツ７０

著者：さぶ

定価：1793円(税込)

判型・ページ数：四六判・200ページ

ISBN：978-4-484-22154-0

発売日：2026年3月17日(火)発売

発行元：CEメディアハウス

★電子書籍も同時発売

■Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4484221543/

※Amazon限定：「さぶ保有株全銘柄リスト」(購入後メールでデータ特典送信・2026/05/11 (月)23:59までに注文を確定したお客様が対象)

■楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18533235/

※楽天ブックス限定特典：毎日が回り出す！家庭タスク見える化表 DLデータ(特典対象期間2026/5/12 (火) 11:59まで)

★電子書籍も同時発売

【本件に関するメディア関係者からのお問い合わせ先】

◆CEメディアハウス広報窓口◆

株式会社C-パブリッシングサービス 広報宣伝部

pr★c-pub.co.jp（★は＠に変換してお送りください）