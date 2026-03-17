三井住友ファイナンス＆リース株式会社

三井住友ファイナンス＆リース株式会社（代表取締役社長：今枝 哲郎、以下「SMFL」）およびSMFLレンタル株式会社（代表取締役社長：大村 尚之、以下「SMFLレンタル」）は、株式会社ヒガシホールディングス（代表取締役社長：児島 一裕、以下「ヒガシHD」）および株式会社ヒガシトゥエンティワン（代表取締役社長：児島 一裕、以下「ヒガシ21」）と、SMFLレンタルにおけるPCレンタルの供給力強化などを目的とした業務提携契約を締結したことをお知らせします。

本契約に基づき、SMFLレンタルは、ヒガシ21の拠点内に新たに構築されるSMFLレンタル専用区画において、ヒガシ21にテクニカルセンター業務※を委託することで、西日本地区におけるPCレンタルの供給力強化を図ります。SMFLグループは、両グループの企業価値向上を目的に、金融・不動産・再生可能エネルギーなどに関連するサービスをヒガシHDグループに提供します。両グループは、各事業分野におけるサービスの効率化・高度化、また、共同事業化を含む、さらなる協業の可能性を検討してまいります。

SMFLグループは、SMFLレンタルを通じて、PCや計測器などのレンタルサービスを提供しています。PCレンタルでは、PCの調達から設定、返却後のデータ消去・再活用までのサービスを一貫して提供し、お客さまの業務効率化と、安心・安全な資産管理を支援しています。ヒガシHDおよびヒガシ21との提携により、SMFLレンタルにおけるテクニカルセンター業務の効率化・高度化を加速させ、事業基盤を拡充することで、お客さまと社会の持続的な発展に貢献してまいります。

【ヒガシHD概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/84204/table/174_1_52bfc31d54e2a11e42d67ce584e569ee.jpg?v=202603180351 ]

※PCレンタル・リース事業における在庫保管、キッティング、出荷配送、データ消去などの業務のこと。

以 上