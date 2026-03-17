現場とオフィスの情報共有を加速！カメラ・マイク内蔵4Kタッチディスプレイ「Wタッチ」が新登場

株式会社ナヴィック

株式会社ナヴィック（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：杉浦浪男）は、ホワイトボード、Webカメラ、PC操作などビジネスに必要な9つの機能を1台に集約した4Kタッチディスプレイ「Wタッチ（W TOUCH）」を提供開始いたしました。

建設・土木現場での遠隔指示から、企業の会議室、自治体の情報発信まで。 「Wタッチ」は、これまで複数の機器で行っていた業務を1台に統合します。現場環境に耐えうる頑丈さと、スマホのような直感的な操作性を両立。「現場とオフィスを繋ぐ」新たな情報共有の形を提案し、あらゆるビジネスシーンの意思決定をスピードを最大化させます。

■商品の特徴とメリット▲Wタッチ

専用のスタンドに設置し、電源を入れるだけで利用可能です。Android OS搭載によりPCなしでもWeb会議アプリなどが動作するほか、HDMI接続による外部入力にも対応しています。

1. 9つの機器を1台に集約。準備や配線の手間を解消

モニター、プロジェクター、ホワイトボード、Webカメラ、マイク、スピーカー、パソコン、サイネージ、タブレットの機能を搭載。電源を接続するだけで、すぐに会議やプレゼンテーションを開始できます。

2. スマホ感覚の直感操作と、便利な共有機能

大画面で直接タッチ操作が可能。ExcelやPowerPoint、建設図面などの資料に直接書き込みができ、その内容は即座にQRコードで共有可能です。ミラーリング機能を使えば、手元のPCを大画面側から直接操作することもできます。

3. 場所を選ばず使える「高耐久・視認性」

表面硬度8Hの強化ガラスを採用し、衝撃や傷に強い設計です。また、防眩（AG）塗装により光の反射を抑え、明るい現場事務所や会議室でも鮮明な4K映像を維持します。キャスター付きスタンドで移動もスムーズです。

■仕様

▲モニターサイズ

サイズ展開：65インチ / 85インチ

解像度：4K（3840×2160）

内蔵設備：カメラ、マイク、スピーカー

耐久性：表面硬度8H強化ガラス、防眩（AG）塗装

OS：ビジネスに最適化された最新システム搭載

付属品：キャスター付きスタンド、タッチペン、電源コード

■使用シーン- 建設・土木現場…遠隔臨場、図面への赤書き指示、朝礼時の周知事項共有- 企業・オフィス…Web会議、プレゼンテーション、社内研修、議事録共有- 自治体・教育機関…災害対策本部での情報集約、電子掲示板、授業やセミナー- イベント・展示会…動画放映によるプロモーション、タッチパネル式の案内板▲展示やイベント等のサイネージ■製品情報

https://www.navic-inc.jp/wtouch(https://www.navic-inc.jp/wtouch)

チラシPDF(https://d41dfc13-755d-4f5e-b518-183e53ff52ab.filesusr.com/ugd/5179ad_f36265750d10419a878336396aeacbd2.pdf)

■お問い合わせ先

株式会社ナヴィック クリエイト事業部

〒457-0024 愛知県名古屋市南区赤坪町180

TEL：052-602-7771 (平日 9:00-17:00)

mail：create-pr@navic-inc.jp

HP：https://www.navic-inc.jp/(https://www.navic-inc.jp/)

以上