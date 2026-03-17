「学生ピッチ甲子園2026」関西予選グランプリ決定！生成AI×教育で新たな学習モデルを提案。若き起業家が「SusHi Tech Tokyo2026」決勝へ進出

クレドホールディングス株式会社

全国の学生起業家がビジネスアイデアを競い、日本一を目指すビジネスピッチ大会 「学生ピッチ甲子園2026」。2026年3月15日（日）、近畿大学が推進する起業支援・スタートアップ創出プログラムのインキュベーション拠点 「KINCUBA Basecamp」（近畿大学東大阪キャンパス）にて、関西予選大会を開催しました。

厳正な審査の結果、グランプリには、福井大学大学院 安倍誠明氏による「みんなの可能性を広げる

～生成AIを用いた個別最適な学習の実現～」が選出されました。

生成AIを活用し、一人ひとりの学習状況や理解度に合わせた最適な学習支援を実現する教育サービスとして、教育分野における革新性と社会的インパクトが高く評価されました。

本大会の決勝は、アジア最大級のスタートアップカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」（東京ビッグサイト）内で開催予定です。

全国の地方予選を勝ち抜いた学生起業家たちが、世界が注目する舞台で日本一を競います。

■ 関西予選レポート

関西予選では、大学生・大学院生など 5名の学生起業家が登壇しました。

AI、教育、採用、セキュリティなど多様な領域において、社会課題の解決を目指すビジネスプランが発表され、若い世代ならではの発想と実装力の高い事業構想が披露されました。

■ プロフェッショナルな視点による審査

本大会では、起業家・IPO支援専門家・会計専門家など、各分野で活躍するプロフェッショナルが審査員を務め、新規性・創造性/ビジネスモデル（収益性）/実現可能性/市場成長性・事業領域の魅力/経営者としての資質・プレゼンテーション力などの観点から総合的な審査が行われました。

【審査員】

岩田 進 氏 株式会社イルグルム 代表取締役

武田 信 氏 IPOアドバイザー

丸尾 浩一 氏 株式会社Major7th 代表取締役

三宅 潔 氏 有限責任あずさ監査法人グロース・サポート事業部 パートナー / 公認会計士

■ 登壇者・事業テーマ（敬称略）

森本 大智（京都産業大学）

「AI幹事エージェント KIMETE」気遣いで消耗する人を減らすためのAI幹事サポートサービス

津田 武蔵（立命館大学）「VisionPath」

高橋 亮太郎（近畿大学）「SpecCheck」ソフトウェアの設計段階でセキュリティリスクを検出するAIソリューション

安倍 誠明（福井大学大学院）「みんなの可能性を広げる」生成AIを活用した個別最適学習プラットフォーム

御前 星真（京都産業大学）「Realee」縦型採用動画プラットフォーム

■ 「SusHi Tech Tokyo 2026」での決勝開催

2026年の決勝大会は、アジア最大級のグローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」の会場内にて開催されます。

SusHi Tech Tokyoは、世界中のスタートアップ、投資家、大企業、行政関係者が集まるグローバルイベントであり、学生ピッチ甲子園のファイナリストたちにとって、国内外へ挑戦するための大きな舞台となります。

当日は、全国予選を勝ち抜いた学生起業家によるピッチのほか、投資家・起業家による審査、来場者との交流機会なども予定しています。



■ 募集要項・審査基準

全国の学生に広く門戸を開き、5つの多角的な評価軸に基づいて、「次世代の産業を担うイノベーティブな人材」を厳正に審査します。

対象： 全国の学生（高校・大学・大学院・専門学校等）

審査基準： 1 新規性・創造性

2 ビジネスモデル（マネタイズ）

3 実現可能性

4 市場成長性・魅力的な事業領域か

5 経営者の素質・プレゼン力

優勝賞金： 1,000万円（全国大会優勝時）

■ 応募方法（登壇エントリー・観覧申し込み）

以下のフォームより、必要事項を記入の上お申し込みください。

登壇エントリーフォーム：https://forms.gle/ygpnH5E7BopdgiJ59(https://forms.gle/ygpnH5E7BopdgiJ59)

観覧申込フォーム：https://forms.gle/H1B8Ht19hVo3kh2x7(https://forms.gle/H1B8Ht19hVo3kh2x7)

💡応募前に、募集要項をご確認ください。各予選の締切は公式SNSをチェック！

最新情報は公式SNSにて発信中。

Instagram: 日本大会 @pitch_koshien 世界大会 @world_student_pitch

Facebook: @学生ピッチ甲子園

■ 主催団体概要

主催：学生ピッチ甲子園 2026 実行委員会

運営事務局：クレドホールディングス株式会社

本プロジェクトは、YUME PROのメインイベントとして、「学生スタートアップ創出支援」「学生起業家のコミュニティづくり」への貢献を目的としています。2023年の開始から4回目を迎える本年度は、学生のビジネスアイデアをより大きなチャンスへと昇華させ、社会変革を促す一助となることを目指します。さらに、世界最大級の学生ピッチコンテストを目指し、今年度から海外大会（World Student Pitch）も開催し、アジア6か国、オーストラリア、ナイジェリアでの大会実施をしております。

取材・メディア関係者の方へ

当日の最終審査では、会場での取材や参加者インタビューも可能です。

メディア関係者の皆様からのご来場・取材申請を心よりお待ちしております。

本件に関するお問い合わせ先

YUME PRO 2026 実行委員会

担当：山城

TEL：03-6280-6885

Email：yumepj.official@gmail.com