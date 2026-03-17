proteanTecs と Gubo Technologies、先進半導体システム向け統合アナリティクスソリューションの提供に向け協業

proteanTecs Ltd.

【イスラエル・ハイファ及び中国 上海｜2026年2月26日】

先端エレクトロニクス向けに、ディープデータを活用したヘルスおよびパフォーマンス監視ソリューションを提供する proteanTecs(R)と、中国初のポストシリコン・ワークフロー自動化ソリューションプロバイダーである Gubo Technologies Co., Ltd. は本日、半導体向けの統合アナリティクスソリューションを共同で提供するための協業体制を発表しました。本協業は、チップおよびシステムのライフサイクル全体にわたり、先進電子デバイスの歩留まり、品質、性能、信頼性に関して、幅広く、意思決定に資する実用的な分析結果と知見を提供することを目的としています。

半導体業界は現在、大規模なAI活用の拡大を支える技術開発が急速に進む中で、大きな転換点を迎えています。この潮流は、高性能コンピューティング（HPC）、データセンター、クラウドインフラ、自動車、通信といった世界各地の主要市場において、エネルギー効率、計算性能、そして運用上の信頼性に対する負荷を一段と高めています。こうした複雑化・高度化する課題に対応するには、製造段階から実運用に至るライフサイクル全体を通じて、デバイスが実際にどのような挙動を示しているのかを、これまで以上に深く、かつ精緻に把握できる可視性が求められています。

本協業を通じて、proteanTecs と Gubo Technologies は、相互に補完し合う統合ソリューションを提供していく予定です。両社が培ってきた技術的リーダーシップを融合させることで、デバイス生産のあらゆる工程において、データに基づく高度な意思決定を可能にします。本統合ソリューションは、proteanTecs のオンチップAgentおよび高度なアナリティクス技術と、Gubo Technologies の OneData プラットフォームならびにクラウドアナリティクス機能を組み合わせたものです。設計、製造、さらにはフィールドでの実運用に至るまでを包括的にカバーし、初期シリコンの立ち上げ段階（シリコン・ブリングアップ）から量産、そして市場への展開後に至るまで、一貫したデータ解析と可視性を実現します。

Gubo Technologies の CTO である Hao Zhou 氏は、次のように述べています。

「proteanTecs と協業することで、チップおよびシステムの健全性、性能、信頼性について、より高精度かつ高解像度な予測可能性を実現できるようになります。proteanTecs のテレメトリーデータを当社の OneData プラットフォームと統合することにより、共通のお客様は保有するデータからこれまで以上の価値を引き出すことが可能となり、半導体サプライチェーン全体にわたって、業界最高水準のアナリティクスを適用できるようになります。」

proteanTecs のエンジニアリングおよびカスタマーサクセス担当エグゼクティブ・バイスプレジデントである Alex Burlak 氏は、次のように述べています。

「AIの技術革新は、エレクトロニクス業界全体に対して、ワット当たり性能、コスト、そしてレジリエンスのすべてにおいて、かつてない水準の要求を突きつけています。そしてそれらの課題は、スケーラブルな形で解決されなければなりません。すでに多くの業界をリードする企業が、SoCの生産アナリティクスにおいて Gubo Technologies のソリューションを活用しています。同社の高度なデータプラットフォームと proteanTecs のディープデータ監視および高度なデータ解析技術を組み合わせることで、生産から実運用に至るまで、これまでにないレベルの可視性を実現し、製造プロセスをより高度化するとともに、デバイスのライフサイクル全体にわたる挙動理解を一層深化させることが可能になります。今回の協業を通じて、両社のお客様により大きな価値をお届けできることを大変嬉しく思います。」

proteanTecsについて

proteanTecs は、先進エレクトロニクス向け監視分野における Deep Data 解析のリーディングプロバイダです。データセンター、自動車、通信、モバイル市場のグローバルリーダーから信頼を得ており、製造段階から市場投入後のフィールド運用に至るまで、システムの健全性とパフォーマンスのモニタリングを提供しています。オンチップ・モニターによって生成される新たなデータに機械学習を適用することで、同社のディープデータ解析ソリューションは、比類のない可視性と意思決定に資する実践的な知見を提供し、品質と信頼性を新たな次元へと引き上げます。2017年に設立され、世界有数の投資家から支援を受ける同社は、イスラエルに本社を置き、米国、インド、台湾、日本に拠点を展開しています。

詳細は、https://www.proteantecs.com/jp/homepage をご覧ください。

Gubo Technologiesについて

Shanghai Gubo Technologies Co., Ltd. は、中国における初のポストシリコン・ワークフロー自動化ソリューションプロバイダーです。同社は、半導体ファブレス企業がデータプラットフォームやAI／機械学習などの最新デジタル技術を活用しながら、製品ライフサイクルをより高度かつ効率的に管理し、製品品質を向上させるための業界最高水準のベストプラクティスを、ソフトウェアプラットフォーム上で確立・運用できるよう支援しています。

詳細は www.guwave.com(https://www.guwave.com/) をご覧ください。