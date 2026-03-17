ダイソー、RELEXを採用し需要予測と発注業務を高度化

RELEXソリューションズ株式会社

日本を代表するディスカウント小売業である株式会社大創産業（以下、ダイソー）は、国内オペレーションにおける需要予測および補充計画の高度化を目的として、RELEXソリューションズ（以下、RELEX）を採用したことを発表しました。本プロジェクトの初期フェーズでは、全国4,625の店舗および20以上の物流センター（DC）を対象に、店舗およびDCの発注最適化を推進します。

ダイソーは国内外で5,670店舗を展開し、生活必需品、日用品、食品、衣料品などを手頃な価格で提供するとともに、多数のプライベートブランド商品を自社開発しています。現在、膨大なSKUを取り扱う中で、発注業務において、より拡張性が高く精度の高いアプローチの必要性が高まっていました。

これまでの発注業務は、ルールベースの仕組みや現場スタッフの経験・判断に依存していました。その結果、販売が減少傾向にある商品の過剰発注や、店舗および物流センターでの過剰在庫が発生する一方で、他商品では欠品が生じるケースがありました。また、このプロセスは現場にとって大きな業務負担となっていました。

ダイソーは、複雑なサプライチェーンを統合プラットフォーム上で管理できる点、多様な商品カテゴリ（ロングテール商品や季節商品を含む）における需要予測・補充の実績、そして将来的なグローバル展開を支える高い拡張性を評価し、RELEXを選定しました。RELEXの導入により、店舗およびDCの発注判断を顧客需要のトレンドにより即したものへと高度化し、その予測データを物流計画へ直接連携させます。これにより、サプライチェーン全体での欠品および廃棄ロスの削減、在庫精度と在庫バランスの向上、そして現場の業務負担軽減を目指します。

株式会社大創産業 グローバル情報システム部 部長 大高 愛一郎 氏は次のように述べています。

「発注業務の計画・実行体制をより強化するため、RELEXを採用しました。ルールベースや個々の判断に依存する発注から、よりデータドリブンなアプローチへと移行することで、全体の一貫性を高め、現場に対してより明確で信頼性の高い指針を提供できると期待しています。」

RELEXソリューションズ 日本法人 カントリーマネージャー 福沢 勇貴は、次のように述べています。

「日本を代表する、そして急成長を続ける小売企業であるダイソー様に、サプライチェーンマネジメントの基盤としてRELEXを選定いただいたことを大変光栄に思います。当社のAIを中核としたプラットフォームにより、国内の店舗・物流網全体の業務効率向上を支援するとともに、今後のグローバル展開を強力にサポートしてまいります。」

株式会社大創産業について

大創産業は「世界中の人々の生活をワンプライスで豊かに変える ～感動価格、感動品質～」を社是に掲げ、日本発のグローバル小売業を目指して「DAISO」、「Standard Products」、「THREEPPY」を展開し、生活必需品から趣味嗜好品まで約47,000点の商品を取り扱っています。

URL：https://www.daiso-sangyo.co.jp/

RELEXソリューションズについて

RELEXソリューションズは、統合サプライチェーン計画および最適化に特化したソフトウェア企業です。需要予測、補充・発注、マーチャンダイジング、サプライチェーン、オペレーション、生産計画、価格や販促の最適化など、さまざまなプロセスを効果的に管理する、統合サプライチェーンソリューションおよび小売計画プラットフォームを提供しています。RELEXは、コスモス薬品、セブンイレブン（海外）、Lidl、Coles、Whole Foods Market、The Home Depotなど、数百を超える世界の主要な小売・卸売企業やメーカーにご活用いただいており、全販売・流通チャネルにおける売上の増加、利益率の向上、廃棄の削減、欠品率の改善、在庫の削減を実現しています。

URL：https://www.relexsolutions.com/jp/