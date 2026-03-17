建設現場における労働災害の未然防止を目的とした「安全大会」を東京本社・大阪支社にて開催

双日ライフワン株式会社

双日ライフワン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：梅田毅、以下「双日ライフワン」）は、2026年2月4日(水)、18日(水)に、建設現場における労働災害の未然防止を目的として、東京本社と大阪支社の2拠点にて計20社の協力会社様にご参加いただき、安全大会を開催しましたことをお知らせいたします。

代表挨拶（東京）安全大会の様子（大阪）

本安全大会は、建設現場における労働災害の未然防止ならびに安全意識のさらなる向上を図るとともに、労働安全衛生法をはじめとする関係法令の理解と遵守を徹底することを目的として開催したものです。双日ライフワンが主幹事となり、2024年度より毎年継続して開催しています。当社および当社の建設工事で連携する協力会社のみなさまが一堂に会し、安全の重要性を再認識するとともに、各社における危険防止の取組みを共有し、労働災害の未然防止に努めています。

当日は、各社より今期安全活動の実績報告と来期計画の発表、労働安全アドバイザーによる講話、出席者全員による安全宣言の唱和を行い、安全な現場づくりに向けて連携強化を図りました。

双日ライフワンは、本安全大会を当社と協力会社のみなさまが一体となり、従業員が安全で健康に働くことができる環境を確保するための、企業として行うべき重要な取組みの一つと位置付けています。従業員が安心して活躍し、新たな価値を創造することのできる環境をつくることが、ひいては事業を通じた社会への貢献につながると考えます。

今後も双日ライフワンは、事業の主軸である不動産管理業を通じ、複雑化する社会の変化やニーズに向き合い、お客様の価値に立脚した高品質なサービスをお届けすることにより、多くのみなさまから選ばれる企業を目指してまいります。

【2025年度安全大会 開催概要】

東京開催：2026年2月4日（水）トレードピアお台場（東京都港区台場2-3-1）

参加協力会社11社

大阪開催：2026年2月18日（水）梅田ダイビル（大阪府大阪市北区梅田3-3-10）

参加協力会社９社

内容 ： ・今期活動報告：2025年度事故災害状況・活動報告

・来期計画発表：2026年度安全取組方針

・安全講話 ：「危険予知活動（KY活動）の充実」

・取組発表 ：各社の安全への取組状況

・安全宣言 ：「高めよう 一人ひとりの安全意識 みんなの力でゼロ災害」

■本社概要

・所在地 ：〒135-0091 東京都港区台場2丁目3番1号 トレードピアお台場4階

・最寄り駅：りんかい線「東京テレポート」駅、新交通ゆりかもめ「お台場海浜公園」 駅

・営業時間：月曜日～金曜日9:15～17:45（年末年始、祝日を除く）

■大阪支社概要

・所在地 ： 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3丁目3番10号 梅田ダイビル21階

・最寄り駅：阪神「梅田」駅、地下鉄御堂筋線「梅田」駅

・営業時間：月曜日～金曜日9:15～17:45（年末年始、祝日を除く）