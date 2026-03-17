“年齢性乾燥肌”に着目したスキンケア「コロニール」より新発売。　年齢を重ねた肌にも素早く浸透※1し、未来の肌エイジングをケア※2する薬用化粧水「コロニール メディローション」

科研ファルマ株式会社

科研ファルマ株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：佐久田 啓三、以下「科研ファルマ」）は、長年にわたり「肌に科学ができること」を追求しています。そして、肌の専門家としての皮膚科学の知見を活かし、年齢とともに深刻化する肌の乾燥や肌エイジングのケア※2に悩む方に向けて、“年齢性乾燥肌” に着目したスキンケアブランド 「コロニール」 をお届けしてまいりました。

このたび、同ブランドより新たに、薬用化粧水「コロニール メディローション」を、2026年3月17日に発売いたします。年齢肌の深刻化の背景にある“年齢性乾燥肌” の原因にアプローチする科研ファルマ独自の保湿成分に加えて、加齢や環境により肌内部に発生する微弱炎症＝“年齢性肌炎症” をしずめて肌あれを防ぐ医薬部外品有効成分を配合。エイジングにより水分不足が加速する肌の、うるおいの浸透※1と保持をサポートし、肌あれを防ぎながらふっくらキメ肌に整えて、いくつになっても健やかでうるおいと透明感※3に満ちた肌を目指します。

2026年3月17日新発売

コロニール メディローション

＜医薬部外品＞

120mL 5,940 円（税込）

香料・合成着色剤 不使用

主な特長- 科研ファルマの独自処方成分（保湿成分）「天然由来ヒアルロン酸」「天然由来コンドロイチン硫酸」を配合し、「年齢性乾燥肌」をうるおいに満ちた健やかな肌に導きます。- 医薬部外品の有効成分（抗炎症成分）「グリチルリチン酸ジカリウム」を配合し、加齢や環境により肌内部に発生する微弱炎症＝「年齢性肌炎症」を抑えて肌あれを防ぎ、肌エイジングをケア※２します。- 一年中、心地よく使えるテクスチャーで、肌にうるおいが入らない、うるおいが持続しないと感じる肌にも、素早く浸透※1します。- 肌奥※4までたっぷりの水分で満たしてみずみずしくほぐし、内側※4からうるおいを感じるふっくらキメ肌、に整えます。

※1 角層まで ※2 年齢に応じたお手入れのこと ※3 うるおいによる ※４ 角層

【本件に関するお問合せ先】

科研ファルマ 株式会社 営業一部

TEL：03-5977-5100(#)

E-mail：info@kaken-pharma.co.jp

【お客さまからのお問合せ先】

科研ファルマ 株式会社

通話無料 0120-562-623(#)

受付時間/平日 10：00～17：00（年末年始除く）

こんな方に

エイジングによる水分不足が加速する肌に

うるおいが入らない、うるおいが持続しない…

年齢肌が直面する問題を、そのままにしていると

肌のエイジングは加速するばかり。

50歳を過ぎた頃から急に

「うるおいが保てなくなってきた」

「化粧水が、なかなか浸透※1していかない」

「スキンケアをしてもすぐに乾燥する」

「肌あれを起こしやすくなってきた」

などの悩みが深まってきた方に、

「年齢的に仕方ない…」と諦める前に、ぜひ、お試しいただきたいのが

「コロニール メディローション」です。

美白※2・シワ改善ケアの先行美容液「コロニール メディエッセンス リンクル＆ホワイト」の

スキンケア効果をもっと実感したい方にもおすすめです。

※1 角層まで ※2 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

科研ファルマの着目点

科研ファルマは肌の専門家として、年齢肌が直面する問題を科学の目で見つめています。

商品特徴

※1 保湿成分 ※2 ヒアルロン酸ナトリウム ※3 コンドロイチン硫酸ナトリウム ※4 角層まで

※5 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

商品概要

未来の肌を、自慢したくなる肌に。年齢性乾燥肌の対策と肌あれをケア※する薬用ローション

コロニール メディローション

＜医薬部外品＞

120mL 5,940 円（税込）

香料・合成着色剤 不使用

※ 肌あれを防ぐ

全成分表示

【有効成分】

グリチルリチン酸ジカリウム

【その他の成分】

ヒアルロン酸Na(1)、コンドロイチン硫酸Na、サクシニルアテロコラーゲン液、モモ葉エキス、

ローズ水、フェノキシエタノール、ヒドロキシエチルセルロース、トリメチルグリシン、ジグリセリン、無水エタノール、BG、メチルパラベン、プロピルパラベン、精製水

コロニールシリーズのスキンケア商品ラインナップ