プッシュ通知の「許容できる/できない」を徹底調査「頻度より中身」--パーソナライズ通知の許容度は非パーソナライズの約3倍　一方「追跡されている感覚」への抵抗感は依然根強く

メグリ株式会社

アプリマーケティングプラットフォーム「MGRe（メグリ）」を開発・運営するメグリ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：田代 健太郎）は、20～70代の男女で、ショッピングアプリを1つ以上利用しており、プッシュ通知・位置情報の許可設定の存在を認知している人671名を対象に、ショッピングアプリにおけるプッシュ通知・位置情報の許容度調査を実施しましたので、お知らせいたします。

本調査は、拡大するアプリ市場において、利用者のプライバシー意識と情報ニーズの実態を可視化することで、アプリが企業と顧客とのより良い関係を構築するためのタッチポイントとして貢献するため、広く情報提供を行う目的で実施いたしました。

尚、本プレスリリースでは、全21問の質問内容のうち、一部を掲載しています。調査結果全文をご覧になりたい方は、下記よりダウンロードください。

01｜ショッピングアプリ利用者の8割以上が、「自分の興味・関心に合った情報」なら好意的、一方で63.1%が「1日に複数回」の通知に抵抗感

02｜プッシュ通知を後からOFFにした経験者は77.2%、理由は「頻度が多すぎた」（57.1%）と「自分に関係のない情報ばかり」（56.4%）が上位

03｜約6割が、位置情報の許可に消極的、69.7%が「常に追跡されている感覚」を実感

調査結果は、こんな方におすすめ



「プッシュ通知の最適な頻度や内容を知りたい」と感じているアプリマーケティング担当者の方

「通知のOFF率が高く、改善策を探している」とお悩みの小売・EC事業者の方

「位置情報の活用と利用者のプライバシー意識のバランスを取りたい」とお考えのCRM担当者の方



本調査のダウンロードはこちら：https://mgre.jp/download/report_12/

調査概要

調査名称：ショッピングアプリにおけるプッシュ通知・位置情報の許容度調査

調査方法：IDEATECHが提供するリサーチマーケティング「リサピー(R)︎」の企画によるインターネット調査

調査期間：2026年2月17日～同年2月18日

有効回答：20～70代の男女で、ショッピングアプリを1つ以上利用しており、プッシュ通知・位置情報の許可設定の存在を認知している人671名

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。

＜全設問は下記の通りです＞

Q1：ショッピングアプリから「1日に複数回」プッシュ通知が届いた場合の感じ方

Q2：ショッピングアプリから「自分に関係のない情報」が届いた場合の感じ方

Q3：ショッピングアプリから「自分の興味・関心に合った情報」が届いた場合の感じ方

Q4：ショッピングアプリから「似たような内容の通知」が繰り返し届いた場合の感じ方

Q5：ショッピングアプリから「毎回新しい発見や役立つ情報」が届いた場合の感じ方

Q6：ショッピングアプリから「夜間や早朝」にプッシュ通知が届いた場合の感じ方

Q7：「自分がよく利用するお気に入りの店舗」からのプッシュ通知が届いた場合の感じ方

Q8：「自分の購入履歴に基づいたおすすめ情報」がプッシュ通知で届いた場合の感じ方

Q9：「1日3回プッシュ通知が届くが、ほぼ全て自分に合った有益な情報だった」場合の感じ方

Q10：ショッピングアプリで「位置情報の取得」を許可することについて

Q11：「近くの店舗を探す機能」のために位置情報を許可することについて

Q12：「来店することでクーポンがもらえる機能」のために位置情報を許可することについて

Q13：「来店することでポイントが貯まる機能」のために位置情報を許可することについて

Q14：位置情報を許可することで「常に追跡されているような感覚」をどの程度感じるか

Q15：ショッピングアプリダウンロード時にプッシュ通知の許可を求められた場合の対応

Q16：プッシュ通知を後からOFFにした経験の有無

Q17：プッシュ通知をOFFにした理由（複数回答）

Q18：ショッピングアプリダウンロード時に位置情報の許可を求められた場合の対応

Q19：位置情報を後からOFFにした経験の有無

Q20：位置情報をOFFにした理由（複数回答）

Q21：「プッシュ通知」と「位置情報」どちらの方が許可に抵抗があるか



調査結果全文をご覧になりたい方は、下記よりダウンロードください。

本調査のダウンロードはこちら：https://mgre.jp/download/report_12/



※以下に、調査結果の一部を公開いたします。

ショッピングアプリ利用者の63.1%が、「1日に複数回」のプッシュ通知を好ましくないと回答

「Q1. ショッピングアプリから「1日に複数回」プッシュ通知が届いた場合、あなたはどのように感じますか。」（n=671）と質問したところ、「どちらかといえば好ましくない」が27.4%、「好ましくない」が21.5%という回答となりました。

・非常に好ましい（うれしい）：8.2%

・好ましい：14.3%

・どちらかといえば好ましい：14.5%

・どちらかといえば好ましくない：27.4%

・好ましくない：21.5%

・非常に好ましくない（不快だ）：14.2%

81.0%の利用者が、「自分の興味・関心に合った情報」の通知を好意的に評価

「Q3. ショッピングアプリから「自分の興味・関心に合った情報」が届いた場合、あなたはどのように感じますか。」（n=671）と質問したところ、「好ましい」が25.2%、「非常に好ましい（うれしい）」が12.7%という回答となりました。

・非常に好ましい（うれしい）：12.7%

・好ましい：25.2%

・どちらかといえば好ましい：43.1%

・どちらかといえば好ましくない：12.2%

・好ましくない：4.6%

・非常に好ましくない（不快だ）：2.2%

ショッピングアプリでの「位置情報の取得」許可に、約6割が消極的

「Q10. ショッピングアプリで「位置情報の取得」を許可することについて、あなたはどのように思いますか。」（n=671）と質問したところ、「どちらかといえば許可しない」が28.2%、「どちらかといえば許可する」が23.0%という回答となりました。

・喜んで許可する：5.8%

・許可する：13.9%

・どちらかといえば許可する：23.0%

・どちらかといえば許可しない：28.2%

・許可しない：18.9%

・絶対に許可しない：10.3%





利用者の約7割が、位置情報許可で「常に追跡されている感覚」を実感

「Q14. 位置情報を許可することで「常に追跡されているような感覚」をどの程度感じますか。」（n=671）と質問したところ、「やや感じる」が31.7%、「あまり感じない」が23.2%という回答となりました。

・非常に強く感じる：16.2%

・強く感じる：21.8%

・やや感じる：31.7%

・あまり感じない：23.2%

・ほとんど感じない：5.4%

・全く感じない：1.6%

プッシュ通知を「後からOFFにした経験ある」利用者は、約8割にのぼる

「Q16. あなたは、最初はプッシュ通知を許可していたが、後からOFFにした経験がありますか。」（n=671）と質問したところ、「数回ある」が42.3%、「何度もある」が30.4%という回答となりました。

・何度もある：30.4%

・数回ある：42.3%

・1回だけある：4.5%

・OFFにした経験はない：14.0%

・わからない/覚えていない：8.8%

まとめ

今回は、20～70代の男女でショッピングアプリを1つ以上利用しており、プッシュ通知・位置情報の許可設定の存在を認知している671名を対象に、ショッピングアプリにおけるプッシュ通知・位置情報の許容度調査を実施しました。

調査の結果、「自分の興味・関心に合った情報」であれば81.0%が好意的に受け止める一方、63.1%が「1日に複数回」の通知に抵抗感を示すことが明らかになりました。プッシュ通知を後からOFFにした経験がある利用者は77.2%に上り、理由は「頻度が多すぎた」（57.1%）と「自分に関係のない情報ばかり」（56.4%）が上位を占めました。さらに、位置情報の許可に消極的な利用者は約6割に達し、69.7%が「常に追跡されている感覚」を実感しています。これらの結果から、利用者はプッシュ通知・位置情報ともに「量」よりも「質」と「メリットの実感」を許可継続の判断基準としていることがうかがえます。

本調査全体では、今回公表した結果以外に、「夜間・早朝」や「似たような内容の繰り返し」通知への評価、「来店ポイント」「来店クーポン」など具体的メリット提示時の位置情報許可率の変化、プッシュ通知と位置情報の抵抗感比較など、多角的な調査を行いました。また、アプリマーケティング担当者に役立つ具体的な示唆も含まれています。ぜひ調査レポート全文をご覧いただき、今後の参考にご活用ください。

調査結果全文をご覧になりたい方は、下記よりダウンロードください。

本調査のダウンロードはこちら：https://mgre.jp/download/report_12/

アプリマーケティングプラットフォーム「MGRe（メグリ）」について

MGRe（メグリ）は、企業の変化や成長に伴走する、カスタムできるアプリ開発・運用プラットフォームです。フルパッケージではなく、従来の会員連携・SDK組込など柔軟なシステム連携開発が可能で、企業独自の進化に合わせたアプリ開発・運用を支援します。アプリのアクティブユーザー数によるMAU課金を採用しており、規模や予算に合わせた段階的なアップデートも可能です。

メグリ株式会社は今後も、リテール企業のDX推進と、お客様に心地よい最適な体験を提供するアプリ活用の実現をサポートしてまいります。



詳しくはこちら：https://mgre.jp/

会社概要

会社名 ：メグリ株式会社

設立 ：2007年06月

代表者 ：代表取締役 田代 健太郎

所在地 ：〒104-0031 東京都中央区京橋2-7-8 FPG links KYOBASHI ROOM706

事業内容：アプリマーケティングプラットフォーム「MGRe」の開発・運営

URL ：https://mgre.co.jp/