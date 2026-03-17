ウイルソン、第48回全国選抜高校テニス大会のスペシャルパートナーに。高校生を夢の舞台へ！

アメアスポーツジャパン株式会社

スポーツブランドのウイルソン（アメアスポーツジャパン株式会社)が、大会スペシャルパートナーを務める「第48回全国選抜高校テニス大会」が2026年3月20日（金・祝）から2026年3月26日（木）まで福岡県「博多の森テニス競技場」にて開催されます。

ウイルソンは、本大会を通じて次世代を担う高校生テニスプレーヤーたちの挑戦を全力でバックアップし、日本のテニス界のさらなる発展に寄与してまいります。

■ROAD TO US OPEN！Wilsonが贈る、夢の舞台への「プラチナチケット」

今大会は、全国から男女96校が「博多の森テニス競技場」に集い、学校対抗団体戦ならびに個人戦が行われます。個人戦において、ウイルソンはトップジュニアの育成を加速させるため、以下の特別権利を用意しております。

- 「US Open ジュニア」予選ワイルドカードの授与： 個人戦の優勝者（男女各1名）に対し、グランドスラムの１つである全米オープン・ジュニア予選への出場権をWilsonが贈呈し、バックアップします。

ウイルソンからのメッセージ：「日本の部活動に励む高校生たちが世界という大きな舞台を肌で感じることで、『世界一』になるという大きな夢に本気で挑戦してほしい。Wilsonは、その『夢への第一歩』を全力でサポートします。」

■ 大会期間中の取り組み

スペシャルパートナーとして、大会会場（博多の森テニス競技場）内のウイルソンブースでは、以下のコンテンツを展開いたします。

- 大会公式記念グッズの販売：選抜ロゴ入りの限定アパレルやアクセサリーを展開。- 最新ラケット・ストリング・シューズの体感：Wilsonの最新テクノロジーを搭載したギアの展示。- ストリンギングサービス：選手の最高のパフォーマンスを支えます。- ニューヨークの興奮を、その手に。ターゲットスナイパー＠SENBATSU：ウイルソンは、大会スペシャルパートナーとして、大会に来場される多くの方にテニスの魅力や楽しさを伝えるため、テニスを体感できるアトラクションを提供します。「SENBATSU」会場に、世界最高峰の舞台US Open Tennisのセンターコート「アーサー・アッシュ・スタジアムコート」を再現し、参加者にはテニスプレーヤーなら誰もが憧れる「夢のコート」へ誘います。正確なコントロールを競うターゲットスナイパー（的当てゲーム）を実施し、センターコートでの緊張感と高揚感を味わいながらボールを打つことを体感いただくことできます。見事ターゲットを射抜いた方には、ウイルソンから豪華なプレゼントも！- エールキャンペーン：想いをつなぐオリジナルステッカー：自分の目標や仲間へのメッセージを書き込める特製ステッカーを配布。ラケットに貼って自分を鼓舞したり、仲間と交換してエールを送り合ったりすることで、テニスを通じた絆を深めるウイルソンの高校生応援企画。

■ 福岡のテニスカルチャーの発信拠点「The Clubhouse」にてPOP-UP SHOPをオープン！

福岡市内のテニスカルチャー拠点「The Clubhouse」（テニス専門店）にて、ウイルソンのPOP-UP SHOPを期間限定でオープンいたします。ウィルソン直営店でしか手に入らない限定コレクションが福岡に初上陸！限定ラケット、プレミアムアパレル、パフォーマンスシューズ、アクセサリーなど、期間中のみ特別に販売いたします。

また、期間中にThe Clubhouseにてウイルソンの商品をご購入いただいた方への特典として、限定オリジナルポーチをプレゼントいたします。

（※数量限定、なくなり次第終了となります）

期間：2026年3月１9日（木）～

営業時間：10:00-18:00 (定休日：水曜日)

場所：The Clubhouse 福岡県福岡市中央区草ヶ江1丁目4-52 #102

地下鉄七隈線「六本松」駅から徒歩5分 （大濠公園そば）

大会に出場する選手・ご家族の皆様、そしてテニスを愛するすべての皆様のご来場、POP UP へのご来店を心よりお待ちしております。

【ウイルソンについて】

アメリカ合衆国シカゴに拠点を置く、100年以上の歴史を通じて、スポーツ界に貢献してきた実績のある世界的なスポーツ用品メーカーです。1914年に始まり、当初は食肉加工業の副産物を活用した製品を製造していました。その後、スポーツ用品に特化し、テニス、野球、バスケットボール、ゴルフ、アメリカンフットボールなど、幅広い競技の高性能な用具、アパレル、フットウェア、アクセサリーを展開しています。

テニスでは、ロジャー・フェデラー、アリーナ・サバレンカ、錦織圭、園部八奏など、多くのトッププレーヤーがウイルソンのラケットを使用しており、その高性能なラケットは、アマチュアプレーヤーからも広く支持されています。また業界唯一世界最高峰の4大テニス大会（グランドスラム）の2大会、「USオープン」と「ローランギャロス（全仏オープン）」のオフィシャル公式ボールサプライヤーと公式ストリンガーを務めています。

また、NBAの公式ボールや、NFLの公式フットボールとしても採用されるなど、各スポーツ界で高い信頼を得ています。

【製品に関するお問い合わせ】

アメアスポーツジャパン株式会社 ウイルソンお客様相談センター

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