【4月9日開催】利益を何倍にも高める経営の考え方「5方良し経営セミナー」開催

■概要

株式会社ルミッション

株式会社ルミッションは、

中小企業経営者向けに「利益を何倍にも上げる！5方良し経営セミナー」を開催します。

本セミナーでは、中小企業が抱える利益率低下や組織課題などの経営問題を整理し、

企業・従業員・顧客・世間・次世代の価値を循環させる経営の考え方

「5方良し経営」について解説します。

近年、多くの中小企業では人材不足や利益率低下、経営判断の属人化などの課題が指摘されています。こうした背景を踏まえ、本セミナーでは経営の判断基準を整理し、持続的に利益を生み出す企業構造について紹介します。

■開催概要

開催日：2026年4月9日（木）13～15時

開催形式：オンライン開催

対象：中小企業・成長企業の経営者、役員

参加費：無料

▼セミナー申込はこちら

https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr1/

▼公式サイト

https://lumission.world/jp/

▼5方良し経営メディア

https://lumission.world/jp/media/

■なぜ今、「5方良し経営」が必要なのか

多くの中小企業では現在、

・人材不足

・利益率の低下

・価格競争

・社長依存の経営

・組織の不安定化

といった課題が広く見られます。

これらの問題は、個別の施策だけで解決することが難しく、

経営の構造や判断基準を整理することが重要とされています。

株式会社ルミッションでは、こうした課題に対応するため、

企業経営を5つの視点から整理する「5方良し経営」という考え方を提唱しています。

今回開催するセミナーでは、

この経営フレームをもとに、利益・組織・理念を同時に整える経営の考え方を紹介します。

■セミナー内容（一部）

本セミナーでは、以下の内容を中心に解説します。

・なぜ売上が増えても利益が残らないのか

・中小企業の利益構造を改善する経営設計

・社長依存を脱却する組織づくり

・企業・従業員・顧客・世間・次世代を良くする経営の考え方

・利益を持続的に生み出す企業構造の設計

経営の考え方を体系的に整理し、企業の持続的成長を支える経営フレームについて解説します。

■ 関連オウンドメディア記事

・利益率改善の具体策

https://lumission.world/jp/media/kaizen/0213/

・組織が自走しない本当の理由

https://lumission.world/jp/media/human/

・経営理念はなぜ必要なのか

https://lumission.world/jp/media/philosophy/

・経営者の悩みに関する記事一覧

https://lumission.world/jp/media/nayami/



中小企業経営者が直面する利益構造や組織運営、理念設計などのテーマについて解説しています。

■「社長の分身」という支援サービスとの関係

同社では、経営者の判断基準を整理し、組織で共有できる形にする支援として

「社長の分身」というサービスを提供しています。

経営者の経験や感覚に依存している意思決定を整理し、

組織で再現できる判断軸として言語化することで、

社長依存の経営から自走する組織づくりを支援します。

▼社長の分身（無料登録）

https://lp.lumission.world/

■このような方におすすめ

・売上はあるのに利益が残らないと感じている

・利益と社員満足を両立させたい

・理念を経営判断に活かしたい

・社員が主体的に動く組織をつくりたい

・経営判断の基準を整理したい

・会社を中長期的に成長させたい

本セミナーは、

中小企業経営者や経営幹部の方に向けた内容となっています。

■会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

公式サイト：https://lumission.world/jp/

お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact