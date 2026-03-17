【4月9日開催】利益を何倍にも高める経営の考え方「5方良し経営セミナー」開催
■概要
株式会社ルミッションは、
中小企業経営者向けに「利益を何倍にも上げる！5方良し経営セミナー」を開催します。
本セミナーでは、中小企業が抱える利益率低下や組織課題などの経営問題を整理し、
企業・従業員・顧客・世間・次世代の価値を循環させる経営の考え方
「5方良し経営」について解説します。
近年、多くの中小企業では人材不足や利益率低下、経営判断の属人化などの課題が指摘されています。こうした背景を踏まえ、本セミナーでは経営の判断基準を整理し、持続的に利益を生み出す企業構造について紹介します。
■開催概要
開催日：2026年4月9日（木）13～15時
開催形式：オンライン開催
対象：中小企業・成長企業の経営者、役員
参加費：無料
▼セミナー申込はこちら
https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr1/
▼公式サイト
https://lumission.world/jp/
▼5方良し経営メディア
https://lumission.world/jp/media/
■なぜ今、「5方良し経営」が必要なのか
多くの中小企業では現在、
・人材不足
・利益率の低下
・価格競争
・社長依存の経営
・組織の不安定化
といった課題が広く見られます。
これらの問題は、個別の施策だけで解決することが難しく、
経営の構造や判断基準を整理することが重要とされています。
株式会社ルミッションでは、こうした課題に対応するため、
企業経営を5つの視点から整理する「5方良し経営」という考え方を提唱しています。
今回開催するセミナーでは、
この経営フレームをもとに、利益・組織・理念を同時に整える経営の考え方を紹介します。
■セミナー内容（一部）
本セミナーでは、以下の内容を中心に解説します。
・なぜ売上が増えても利益が残らないのか
・中小企業の利益構造を改善する経営設計
・社長依存を脱却する組織づくり
・企業・従業員・顧客・世間・次世代を良くする経営の考え方
・利益を持続的に生み出す企業構造の設計
経営の考え方を体系的に整理し、企業の持続的成長を支える経営フレームについて解説します。
■ 関連オウンドメディア記事
・利益率改善の具体策
https://lumission.world/jp/media/kaizen/0213/
・組織が自走しない本当の理由
https://lumission.world/jp/media/human/
・経営理念はなぜ必要なのか
https://lumission.world/jp/media/philosophy/
・経営者の悩みに関する記事一覧
https://lumission.world/jp/media/nayami/
中小企業経営者が直面する利益構造や組織運営、理念設計などのテーマについて解説しています。
■「社長の分身」という支援サービスとの関係
同社では、経営者の判断基準を整理し、組織で共有できる形にする支援として
「社長の分身」というサービスを提供しています。
経営者の経験や感覚に依存している意思決定を整理し、
組織で再現できる判断軸として言語化することで、
社長依存の経営から自走する組織づくりを支援します。
▼社長の分身（無料登録）
https://lp.lumission.world/
■このような方におすすめ
・売上はあるのに利益が残らないと感じている
・利益と社員満足を両立させたい
・理念を経営判断に活かしたい
・社員が主体的に動く組織をつくりたい
・経営判断の基準を整理したい
・会社を中長期的に成長させたい
本セミナーは、
中小企業経営者や経営幹部の方に向けた内容となっています。
■会社概要
会社名：株式会社ルミッション
所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F
公式サイト：https://lumission.world/jp/
お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact