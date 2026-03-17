【二子玉川】お茶×ハーブの「玉露ハーブティー」で自分を思いやる。五感で楽しむ玉露ウェルネスブランド「YMY」の旗艦店が4月8日(水)グランドオープン

株式会社山本山

株式会社山本山（所在地：東京都中央区日本橋、代表取締役：山本奈未、以下「山本山」）は、Z世代・ミレニアル世代に向けた新ブランド「YMY（ワイエムワイ）」の旗艦店「YMY GYOKURO TEAROOM」を、2026年4月8日（水）に二子玉川高島屋S.C.内にてオープンいたします。

本店舗は、1835年に山本山が発明した「玉露」を、現代のセルフケアに寄り添う「ハーブ」と掛け合わせた、新しいスタイルのウェルネスカフェです。

YMY GYOKURO TEAROOM外観イメージ

・YMY ブランドサイト：https://ymy-tea.jp/

・YMY 公式オンラインショップ：https://shop.yamamotoyama.co.jp

・YMY インスタグラム：https://www.instagram.com/ymy_tea

■YMY GYOKURO TEAROOMコンセプト

そのときの気分に合わせて選べる「玉露ハーブティー」をはじめ、彩り豊かな小さな「おにぎり」や「スイーツ」など、多彩なメニューを取り揃えています 。ゆったりと羽を伸ばしたい時も、気持ちをシャキッと切り替えたい時も、訪れる一人ひとりが「自分なりのひととき」を心ゆくまで過ごせる空間です 。

■特長

お茶、フード、スイーツ。その日の気分に寄り添う、自由自在な組み合わせをお楽しみいただけます 。店内には「玉露ハーブティー」の試飲カウンターを設けているほか、イートインをご利用のお客様には、玉露の濃厚な旨みを凝縮した「ショットサイズの玉露」もご提供いたします 。

■DRINK（ドリンク）

・玉露ハーブティー （HOT / ICE） \680～

・玉露ほうじハーブティー（HOT / ICE） \680～

・玉露各種（HOT / ICE） \680～

・玉露ハーブティーソーダ \680～

・YMY ノンカフェインドリンク \680～

手摘み玉露■FOOD（フード）

・選べる小さなおにぎり \280～

・選べる小さなスイーツ \300～

・玉露アイスクリーム \500

各種FOOD■SEASONAL（シーズナル）

・春限定 玉露ハーブティー 苺（HOT / ICE） \680～

【店舗概要】

・店名: YMY GYOKURO TEAROOM（ワイエムワイ ギョクロ ティールーム）

・オープン日: 2026年4月8日（水） 9:00～

・住所: 東京都世田谷区玉川3-17-1 二子玉川高島屋S.C. 南館1階

・営業時間: 9:00～20:00（L.O.19:30）

・休業日: 不定休（施設に準ずる）

■「YMY」とは

手がけるのは、日本最古の煎茶商、山本山。1690年の創業以来、玉露の発明など、お茶の新しい楽しみ方を長年にわたって切り拓いてきました。

その経験と知見を現代のライフスタイルに活かしたのが、「YMY（ワイエムワイ）です。YMYが目指すのは、一人ひとりがこころもからだもすこやかにいられること。そのために選んだのは、玉露。

玉露とハーブ・スパイス・フルーツをブレンドした「玉露ハーブティー」で、現代人の多様な気分に寄り添い、忙しい毎日の中で自分自身と向き合える時間を提供します。

■「YMY」玉露ハーブティーについて

こころとからだに沁みわたる自然素材同士をブレンドした、お茶の新ジャンルです。「玉露」の濃厚な甘みと旨みをベースに、現代のセルフケアに寄り添う「ハーブ」による、香りと味わいの共鳴をお届けします。

■ 先行予約とオンライン販売について

店舗オープンに先駆け、3月27日（金）より公式オンラインショップにて販売を開始いたします。

2026年3月13日（金）より先行予約の受付をスタートし、予約特典として送料無料や春限定「玉露ハーブティー 苺」のプレゼントを実施いたします。

・YMY 公式オンラインショップ: https://shop.yamamotoyama.co.jp

▼先行ご予約特典

１.「玉露ハーブティー」7個セットをご予約の方には 【送料無料】に加え、春の訪れを感じる春限定「玉露ハーブティー 苺」を1つプレゼント

２.「玉露ハーブティー」ティーバッグ5個セットをご予約の方には 【送料無料】にてお届け

■YMYブランドへの想い

1690年の創業以来、山本山は「おいしいお茶を、多くの方へ」という想いでお茶と向き合ってきました。六代目・嘉兵衛が玉露を生み出してから約190年。私たちは今、その玉露を、現代の暮らしに寄り添うかたちで次の世代へ手渡します。

私自身、女性として、そして親として、忙しさの中で自分を後回しにしてしまう瞬間を何度も経験してきました。そんな時、一杯のお茶がくれる「句読点」のような時間が、こころとからだをそっと整えてくれることがあります。

お茶を飲むというのは、暮らしを整えるための大切な時間です。だからこそYMYは、製法や産地といった知識だけで選ぶのではなく、その日の気分や直感で選べる楽しさも大切にしたい。毎日服を選ぶように、好きな色を選ぶ感覚で、飲むお茶を選ぶ。そんな時間ごと、ライフスタイルの一部として届けていきます。

手間暇のかかる玉露を、カジュアルに、でも本当においしく。自分と向き合い、誰かと向き合うひとときが、日々の小さな潤いになる-- 二子玉川から、新しいお茶の物語を始めてまいります。

山本山 十一代目当主・山本奈未■山本山とは

1690年（元禄3年）、初代・山本嘉兵衛が「宇治のおいしいお茶を、多くの人に味わっていただきたい」という思いのもと、江戸・日本橋に創業。江戸で初めて『青製煎茶』を販売したことで、江戸随一の茶商として知られるようになる。1835年には六代目・山本嘉兵衛が『玉露』を発明。昭和期からは『海苔』の販売を開始するなど、伝統にとらわれず、お茶と海苔を通じた新しい価値を国内外に提供し続けている。

■会社概要

名称：株式会社山本山

本社住所：東京都中央区日本橋2丁目5番1号 日本橋高島屋三井ビルディング11階

創業：元禄3年(1690年)

代表者：代表取締役 山本奈未（十一代目当主）

事業内容：日本茶及び海苔を使用した加工品の企画・販売、飲食店事業

ホームページ：https://www.yamamotoyama.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/yamamotoyama.japan/

Instagram：https://www.instagram.com/yamamotoyama_japan/

X：https://twitter.com/yamamotoyama_jp