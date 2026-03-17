【3/25(水)｜書籍出版記念ウェビナー開催のお知らせ】「AI検索時代に企業はどう“選ばれる”のか？」アンケート回答者には書籍『AI検索最適化の教科書』の電子版を無料プレゼント

TechSuite株式会社

TechSuite株式会社（テックスイート／代表取締役: 畠山夏輝）は、新刊『AI検索最適化の教科書: 選ばれる企業になるための最強のAI検索最適化戦略（TechSuite Books）』をAmazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GR647LDT#detailBullets_feature_div)にて発売しました。

また、書籍の出版を記念して、2026年3月25日（水）にAI検索時代のマーケティング戦略をテーマとした無料ウェビナー「AIに選ばれる企業になるための最強のAI検索最適化戦略」をオンラインで開催いたします。

本ウェビナーでは、ChatGPTやGoogleのAIによる概要などの普及により大きく変化する検索環境を踏まえ、企業がAI検索で“選ばれる”ために必要な考え方と具体的な対策について解説します。

また、本ウェビナーのアンケートにご回答いただいた方には、先日出版した書籍『AI検索最適化の教科書: 選ばれる企業になるための最強のAI検索最適化戦略』の電子版を特典として配布するキャンペーンも実施いたします。

参加お申し込みはこちら(https://bakuyasu.techsuite.co.jp/seminar/webinar0325/#contact)

開催背景

近年、検索体験は大きく変化しています。GoogleのAIによる概要、ChatGPT、Perplexity、Geminiなどの登場により、従来の「検索結果に並ぶ10本のリンク」から、AIが直接答えを提示する検索体験へと急速に移行しています。

TechSuiteでもこの変化を実感しています。問い合わせフォームに「生成AIからの提案」という選択肢を追加したところ、生成AIがきっかけとなった問い合わせは半年で8倍に増加しました。さらに、AI経由の顧客は受注率が他チャネルの3～4倍という結果も確認されています。AIが事前に企業やサービスを比較・理解した上で提案するため、顧客はすでに信頼を持った状態で問い合わせに至るケースが増えていると考えられます。

しかし、この変化はGoogle Analyticsなどのアクセス解析にはほとんど表れません。従来の指標だけを見ていると、この大きな変化に気づかないまま機会損失が生まれてしまう可能性があります。こうした背景から、AI検索時代のマーケティング戦略として注目されているのが「AI検索最適化」です。本ウェビナーでは、この新しい検索時代に企業がどのように情報発信を行い、AIから推薦される存在になるのかを、実例を交えて解説します。

登壇者情報

TechSuite株式会社 COO バクヤスAI事業統括 倉田 真太郎

同志社大学経済学部在学中よりWEBディレクターとして実務経験を開始。コニカミノルタ株式会社を経てTechSuite株式会社に参画。生成AIを活用したSEO記事制作代行サービス「バクヤスAI 記事代行」を立ち上げ、同カテゴリにおいて市場シェアNo.1（※）を獲得。

これまでに30,000記事以上のAIライティング実績を有し、立ち上げ1年で月商1億円規模のメディアグロースを実現。現在は、生成AIを活用したコンテンツマーケティング支援を中心に、AIアプリ開発やSEO運用のシステム化など幅広い領域を手掛けている。

※調査方法：フィールド調査、調査概要：2024年10月時点 / 対象企業へのフィールド調査、調査機関：日本ナンバーワン調査総研、調査対象：生成AIを活用したSEO記事制作代行サービス

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118298/table/108_1_d5f3c0774308e1250c03184f48851df3.jpg?v=202603180151 ]【アンケート回答特典】アンケートにご回答いただいた方に書籍『AI検索最適化の教科書』電子版をプレゼント

本ウェビナーの参加者には、TechSuiteが出版した書籍

『AI検索最適化の教科書: 選ばれる企業になるための最強のAI検索最適化戦略（TechSuite Books）』

の電子版を特典として配布いたします。

本書では、

・AI検索の仕組み

・AI検索最適化の具体的な進め方

・コンテンツ対策・内部対策・外部対策

・SEOとの関係

・検索の未来

などを体系的に解説しています。生成AIを活用したコンテンツSEOサービス「バクヤスAI 記事代行」で300社以上を支援してきた実務知見をもとに、企業がAI検索で選ばれるための戦略をまとめた一冊です。

書籍情報

書名：AI検索最適化の教科書

著者：畠山 夏輝 / 倉田 真太郎 / 岩田 雄太

価格：1,540円（税込）

発売日：2026年3月4日

購入URL

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GR647LDT

「バクヤスAI 記事代行」とは

「バクヤスAI 記事代行」には、下記の3つの特徴がございます。

１.弊社コンサルタントが記事の企画からメディア運用を支援

担当のコンサルタントがキーワードとタイトルを提案し企画から支援

150社以上のご支援、30,000記事以上作成の実績から培った運用ノウハウを活かし、貴社KPIを考慮した伴走支援

内部リンクやCTAの挿入などを提案し、成果にコミットしたサポートの提供

２.人間・専門家による徹底的な品質管理

お客様の業種やご要望に応じてチェックの体制を変更

人間・専門家の目で校正・校閲を実施

HTMLタグ付きで、SEO/LLMO対策実施済みの記事をご納品

３.業界No.1の導入実績を活かした独自開発のシステム

最先端の生成AIを複合的に組み合わせた独自開発の執筆ツール

お客様からのフィードバックをもとにプロンプトやAIモデル、ワークフローの最適化

30,000記事を超える記事作成を通して得た全社ナレッジを活かし、洗練されたマスタープロンプトを作成

代表的な事例（導入実績より抜粋）

株式会社ヤマダデンキ様（家電専門メディア）

自社ECサイト「ヤマダウェブコム」のオウンドメディア強化を実現。EC全般のコンサルティングから記事制作まで、包括的なメディア支援を提供中。

インタビュー記事：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/case/case-101/

株式会社葬儀のこすもす様（葬儀業界メディア）

AIによる量産執筆と人間のファクトチェックを組み合わせ、葬儀業界特有のニッチな情報戦略に対応。SEO効果の向上、認知度アップ、サイト滞在時間の向上に貢献。

インタビュー記事：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/case/case-98/

ビッグローブ株式会社様（総合メディア）

AIによる迅速かつ大量な記事作成により、コンテンツ制作にかかる工数の大幅な削減。担当者のリソースを別の業務に割り当てることでメディア運用が加速。

インタビュー記事：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/case/biglobe/

TechSuite株式会社とは?

TechSuite株式会社は「生成AIとヒトの力を融合し、ビジネスの未来を創造する」をミッションに掲げるスタートアップ企業です。生成AIを活用したコンテンツSEO対策サービス「バクヤスAI 記事代行」や企業の採用活動を支援する「AIスカウトくん」などのサービスをご提供しております。

「バクヤスAI 記事代行」紹介ページ: https://bakuyasu.techsuite.co.jp/(https://bakuyasu.techsuite.co.jp/case/biglobe/)

「AIスカウトくん」紹介ページ: https://techsuite.co.jp/ai-scout

会社ウェブサイト: https://techsuite.co.jp/