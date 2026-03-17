ヘア＆スカルプケアブランド「VITALISM」誕生12周年。感謝を込めて総勢12名様に当たる記念プレゼントキャンペーンを開催。

株式会社ヘアジニアス・ラボラトリーズ

株式会社ヘアジニアス・ラボラトリーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：津田知明）が展開する、東京・表参道の頭皮ケアクリニックの思いから生まれたトータルケアブランド「VITALISM（バイタリズム）」は誕生12周年を迎えたことを記念し、公式Xにてプレゼントキャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンでは、日頃のご愛顧への感謝を込めて、抽選で総勢12名様にVITALISMの商品をプレゼントいたします。

頭皮環境に着目したヘア＆スカルプケアブランド

VITALISMは「健康な髪は健康な頭皮環境から生まれる」という開発思想のもと、東京・表参道の頭皮ケアクリニックの思いから誕生したヘア＆スカルプケアブランドです。

毎日のシャンプーで頭皮環境を整えるという開発思想のもと、成分や処方、香りや使い心地にこだわった製品づくりを行ってきました。

現在ではヘア＆スカルプケアを中心に、フェイスケアやボディケアなどの製品も展開し、多くのお客様にご愛用いただいています。

おかげさまでVITALISMシリーズは、累計販売本数285万本を突破しました。（2026年1月時点）

これまで多くのお客様にご愛用いただき、12周年という節目を迎えることができたことは、皆さまからの信頼とご支持の積み重ねによるものと考えています。

今回、ブランド誕生12周年という節目を迎えるにあたり、日頃の感謝の気持ちを込めてプレゼントキャンペーンを開催いたします。

VITALISM誕生12周年記念プレゼントキャンペーン概要

【応募期間】

2026年3月17日(火)～3月23日(月)

【応募方法】

１.VITALISM公式Xアカウント(https://x.com/VITALISM_PR)(@VITALISM_PR)をフォロー

２.キャンペーン投稿をリポスト

【賞品内容】

スカルプケアセット（1名）

・スカルプシャンプー500ml

・スカルプコンディショナー500g

・スカルプトニック

ボディ＆フェイスケアセット（1名）

・ボディウォッシュ

・フェイスウォッシュ

薬用スキンケアセット（1名）

・エッセンスローション（化粧水）

・スキンケアミルク（乳液）

シャンプー＆コンディショナー トライアルパウチ（9名）

【当選人数】

総勢12名

これからも「ずっと使いたくなるもの」を

VITALISMは「ずっとをカタチに。」というミッションのもと、製品づくりを続けています。

私たちは、「ずっと使いたくなるもの」に出会えることが、人生をより豊かにすると考えています。

それは、心から信頼し、安心して使い続けられるもの。

長く「使える」だけでなく、ずっと「使いたくなる」ものを目指して。

これからもVITALISMは、髪や頭皮、そして肌まで、日々心地よく使い続けられる製品づくりを通じて、皆さまの毎日がより快適で健やかなものになるよう寄り添ってまいります。

VITALISMについて

VITALISM(バイタリズム)は、シリーズ累計販売本数285万本を突破(2026年1月時点)。

東京・表参道の頭皮ケアクリニックの「毎日のシャンプーで頭皮環境を整えて、美しく健やかな髪を育めるようにしたい」という思いから生まれたヘア＆スカルプケアブランド。

「バイタリズム スカルプシャンプー MEN」は、ドン・キホーテ スカルプシャンプー部門で 2年連続第1位を獲得。（バイタリズム スカルプシャンプーM 2022年度・2023年度 単品売上実績）

その後、フェイスケアアイテムやボディケアアイテムなど製品ジャンルを広げ、トータルケアブランドに成長。

髪も頭皮も、フェイスもボディも、より健やかに美しく。成分にも処方にも徹底的にこだわった製品づくりで、今も進化を続けています。

株式会社ヘアジニアス・ラボラトリーズ 会社概要

社名：株式会社ヘアジニアス・ラボラトリーズ

代表者：津田知明

本社：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表参道502号

事業内容：化粧品、医薬品、医薬部外品の製造及び販売

TEL：0120-620-680

公式HP：https://vitalism.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/vitalism_official/

X：https://twitter.com/VITALISM_PR

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