「キャンつく」が全キャンペーン形式に対応した期間限定「全部のせパック」を提供開始

株式会社 ピクルス

ひとりでも勝てるキャンペーンツール「キャンつく」を提供する株式会社ピクルス（東京都品川区、代表取締役 田中 稔、以下「当社」）は、ハッシュタグ・いいね・リポスト・リプライの全キャンペーン形式に対応した期間限定の特別パッケージ「全部のせパック」の提供を2026年3月31日までの受付で開始いたします。スポット契約（最低利用期間2ヶ月）のお客様を対象に、通常は追加費用がかかる全属性を特別価格でご利用いただけるプランです。

▼「キャンつく」お問い合わせはこちら

https://camtsuku.com/contact(https://camtsuku.com/contact/?utm_id=marketing&utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=pr&utm_content=260317_zembu)

▼ 提供の背景

SNSキャンペーンでは、フォロー＆リポストやハッシュタグ投稿など、目的に応じて参加条件を使い分けることが効果的です。しかしキャンつくの短期利用（スポット契約）では、コストを抑えるためにひとつの属性だけを選んで利用するケースが多く、キャンつくが持つ柔軟なキャンペーン運用の幅を十分に体感いただけていないという課題がありました。

そこで当社は、全4属性をまとめて利用できる「全部のせパック」を期間限定で提供し、スポット利用のお客様にもキャンつくの利便性をフルに体験いただける機会を設けることにいたしました。

▼「全部のせパック」の概要

「全部のせパック」は、キャンつくが対応するキャンペーン形式（ハッシュタグ・いいね・リポスト・リプライ）をすべて含んだ特別価格のスポットプランです。通常、複数の属性を追加すると1属性あたり5万円の追加費用が発生しますが、本パックでは全属性をまとめた特別価格で提供します。

料金（税別・最低利用期間2ヶ月）

35万円（通常45万円相当）

受付期間：2026年3月31日まで

▼ 主な特徴

追加費用なしで全属性を自由に組み合わせ

ハッシュタグ・いいね・リポスト・リプライの4属性を追加費用なしで利用可能です。

「リポストキャンペーン」と「ハッシュタグ投稿キャンペーン」を同時に走らせるなど、目的に応じた座組を自由に設計できます。

契約期間中はキャンペーン開催回数が無制限

他社ツールの多くが「1キャンペーンにつき〇〇円」という従量課金制をとるのに対し、キャンつくは契約期間中であればキャンペーン開催回数に制限がありません。

全属性を使えるパックと組み合わせることで、短期間に複数の施策をテストし、最も効果の高い座組を見極めることが可能になります。

最大5件の同時開催で多角的な施策を展開

キャンつくは最大5件までキャンペーンを同時開催できます。

全属性が利用できる本パックなら、異なる参加条件のキャンペーンを並行して走らせ、ターゲットや目的ごとに施策を出し分けられます。

▼ こんなお客様におすすめ

ツール選定にあたり、本格導入の前にまず全機能を試してみたいとお考えの新規のお客様に最適です。

また、これまでスポット契約でひとつの属性のみを利用してきたお客様が、次回のキャンペーンで新しい参加条件を試す機会としてもご活用いただけます。

複数の座組を同時にテストし、効果の高い手法を見極めたうえで年間契約への移行を検討したい企業にもおすすめのプランとなっています。

▼ ご利用の流れ

STEP 1：お問い合わせ・お申し込み

キャンつくのスポット利用とあわせて「全部のせパック」をお申し込みください。

STEP 2：キャンペーン設計・設定

利用するキャンペーン形式と参加条件を自由に組み合わせ、キャンペーンを設計します。

最大5件まで同時に設定可能です。

STEP 3：キャンペーン実施・効果検証

契約期間中は回数無制限でキャンペーンを開催できます。複数の座組を並行してテストし、最も効果の高い手法を検証してください。

▼ 今後の展開について

当社は、本パックをご利用いただいたお客様に全属性の利便性を実感していただき、年間契約（ライト／スタンダード／プロ）へのスムーズな移行をサポートしてまいります。

年間契約では全属性が標準搭載されており、スポット利用よりもさらにお得にキャンペーンを運用いただけます。

▼「キャンつく」お問い合わせはこちら

https://camtsuku.com/contact(https://camtsuku.com/contact/?utm_id=marketing&utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=pr&utm_content=260317_zembu)

▼ ひとりでも勝てるキャンペーンツール『キャンつく』について

『キャンつく』は、SNSやイベント会場でのキャンペーンを迅速かつ低コストで実施するためのキャンペーン管理ツールです。

「SNSのフォロワーが増えない」「兼務でSNS施策に注力できない」「人的リソースが不足している」といった課題を抱える企業の悩みを解消します。

低予算で誰でも簡単に導入でき、シンプルながら高機能なツールとして、多くの企業から高い評価を得ています。また、手厚いサポート体制も提供し、導入後の運用もスムーズに進めることが可能です。

▼『キャンつく』公式サイトはこちら

https://camtsuku.com/

＜株式会社ピクルス 会社概要＞

会社名：株式会社ピクルス

代表者：代表取締役 田中 稔

設立：2003年9月19日

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2-5-2（THE CASK GOTANDA 504）

事業内容：SaaS提供・Webマーケティング支援

URL：https://pickles.tv/