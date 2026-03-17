AlphaDriveとMOSH、地域発の熱狂を生み出す事業創出プログラム「MOSH & DRIVE Region」を始動

株式会社アルファドライブ

新規事業開発支援、地域活性化事業などを行う株式会社アルファドライブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：麻生要一、以下AlphaDrive）は、ネットでサービスを売れるサイト「MOSH」を運営するMOSH株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：籔 和弥）と協業し、地域から新たなビジネスを生み出す実践型プログラム「MOSH & DRIVE Region（モッシュ・アンド・ドライブ・リージョン）」を2026年4月より開講いたします。

お申込はこちら：https://forms.gle/7nE7DRcQni7dxDAH6

■ 「MOSH & DRIVE Region」とは

本プログラムは、MOSHが持つ「個人の情熱を価値に変えるプラットフォーム」と、AlphaDriveが培ってきた「ビジネスを成功に導く論理的な事業開発ノウハウ」を融合させた、地域特化型の事業創出プロジェクトです。

地方（Region）には、優れた技術や魅力的な資源を持ちながらも、「売り方がわからない」「ビジネスモデルが作れない」ために収益化できていないクリエイターや個人事業主が多く存在します。「MOSH & DRIVE Region」では、単なる座学にとどまらず、期間中に実際にサービスを販売し、売上を作る（0→1を達成する）ことまでを徹底的に支援します。

■ 参加者が得られる3つの価値（メリット）

本プログラムは「学ぶ場」ではなく「稼ぐ力を身につける道場」です。

- 【最短での商品化】 初日で「販売ページ」が完成する実践カリキュラムDay1からMOSHのアカウント開設と販売ページの骨子作成に着手。頭で考える時間を最小限にし、まずは形にして世に出す「プロトタイピング」の手法を体得できます。- 【プロによる事業開発研修】 「思い込み」を排除する事業開発「自分よがりな商品」になっていないか？ 事業開発のプロフェッショナルであるAlphaDriveのメンバーが顧客ヒアリングの設計から価格設定のロジックまで、ビジネスとして成立させるための研修を行います。- 【仲間との共創】 全国から集まるクリエイターとのコミュニティ同じ志を持つ同期生との相互フィードバックや、過去の成功事例の共有を通じて、一人では得られない視点やモチベーションを獲得できます。

■ 実施概要

「自分の好きなこと・得意なこと」で商売をしたいすべての方（地域在住者）が対象です。

（例：ヨガ・語学講師、コーチ、デザイナー、ライター、農家、伝統工芸士、観光ガイド、自身の事業を作りたいリモートワーカー等）

・プログラム名：MOSH & DRIVE Region（モッシュ・アンド・ドライブ・リージョン）

・開催形式：オンライン完結型（最終成果発表会のみ現地・オンラインのハイブリッド開催を予定）

・定員：30名

お申込はこちら：https://forms.gle/7nE7DRcQni7dxDAH6

■ カリキュラム詳細（全5回）

事業仮説の構築から集客、販売までを2ヶ月間で一気通貫に行います。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33909/table/276_1_6a1d4689da15e46503da948f5dc4bc8a.jpg?v=202603180151 ]

※日程は変更となる可能性がございます。すべての講義はオンライン（Zoom等を予定）にて配信されます。

■ 会社概要

MOSH株式会社

代表者：代表取締役社長 籔 和弥

所在地：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町9番8号 KN渋谷3 4階

URL：https://mosh.jp/

株式会社アルファドライブ

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 麻生 要一

所在地：〒100-0014 東京都千代田区永田町２丁目１７－３ 来栖ビル

URL：https://alphadrive.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社アルファドライブ（担当：岩片）

E-mail：kazuma.iwakata@alphadrive.co.jp