ぺんてる株式会社

ぺんてる株式会社（代表取締役社長：石垣淳一、本社：東京都中央区）は、2026年4月1日より、法人名（商号）を「アストラム株式会社（以下、アストラム）」に変更いたします。

当社は、プラス株式会社（代表取締役社長：今泉忠久、本社：東京都港区、以下、プラス社）のグループ企業としてそのステーショナリー事業の一翼を担い、プラス(株)ステーショナリーカンパニー、日本ノート株式会社、セーラー万年筆株式会社（以下、セーラー社）とともに国内外での事業を展開しています。プラスグループでは、今後、グローバルに展開する世界有数の総合的な文具メーカーへの変革を強力に推進するため、2028年までの期間においてステーショナリー事業の段階的な統合を進めることとなりました。（なお、セーラー社につきましては上場企業として独立した法人としての運営を維持する予定であります。）

今般、その統合の意義を明確化するため、当社の法人名をぺんてる株式会社から「アストラム株式会社」に変更し、今後の段階的統合の基盤としてプラスグループのステーショナリー事業の成長に貢献してまいります。

「アストラム（astrum）」とはラテン語で「天体」を意味します。ラスコーの洞窟壁画に見られるように人類の知性は星空を読むことから始まったと言われ、アストラムという呼称は知性と感性に寄り添うことが求められるステーショナリー事業にふさわしいものです。また、プラスグループのステーショナリー事業の各ブランドが自らの事業ブランドの輝きを放ちながら融合していくためのシンボル、道しるべとして、アストラムという名称を掲げます。

なお、段階的な統合の詳細につきましては、今後公表の準備が整い次第、プラスグループを通して、順次お知らせする予定です。

当社その他プラスグループのステーショナリー事業における国内・海外の関係会社の社名変更を行う予定はございません。また、「ぺんてる（Pentel）」は事業ブランドとして、これまで通り全世界において展開してまいります。

◎新法人名概要

会社名： アストラム株式会社（ASTRUM CORPORATION）

本社： 〒103-8538 東京都中央区日本橋小網町7-2

公式サイト： www.astrum-st.com/（先頭に「https://」を追加してください）※2026年4月1日開設予定