【累計発行部数10万部突破】「せいろハンバーグ」や「せいろビビンバ」がInstagramで大バズり！　毎日作りたくなると話題のらむさんのレシピ本『ズボラなせいろ蒸し』

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックスより発売中の書籍『ズボラなせいろ蒸し おいしい！ 時短！ めっちゃラク！』（著：らむ）が、累計発行部数10万部を突破しました。

本書は、近年大ブームのせいろレシピの中でも「一番簡単で一番ごはんが進むから、毎日作りたくなる！」と注目を集めています。

著者のらむさんは毎日のせいろレシピの投稿をきっかけに人気を集め、現在ではInstagramのフォロワーが18万人を超えるなど、多くの支持を集めています。

ヘルシーだけど“満足感たっぷり”！ 毎日食べたいレシピが満載！

著者・らむさん

「時短・洗い物が少ない・ヘルシー」が魅力のせいろ蒸しレシピ。

ヘルシーと聞くと物足りなさを感じる人もいるかもしれませんが、らむさんのレシピは“満足感たっぷり”なのが特徴なので、しっかり食べたい人にもぴったりです。

せいろで蒸すことで食材本来のおいしさが引き出されるため、野菜が苦手なお子さんが野菜を食べられるようになった、という声も。

また、基本の道具やお手入れの仕方など「せいろの基本」も丁寧に紹介しているので、初めての人にもおすすめの一冊です。

Instagramで大バズリのレシピも多数紹介！

本書では、らむさんのInstagramの中でも特に人気のレシピを中心に計64品を紹介しています。

・再生回数247万回「いつものせいろ蒸し」

・再生回数184万回「せいろハンバーグ」

・再生回数78万回「せいろビビンバ」

・再生回数78万回「蒸しラーメン」

リピート間違いなし！ 大人気の「蒸しラーメン」レシピはこちら！

いつものせいろ蒸しせいろハンバーグせいろビビンバ

ここでは特別に「蒸しラーメン」のレシピをご紹介します。

蒸すことで、麺が野菜と豚肉の旨みをたっぷり吸い、リピート間違いなしのおいしさ！

蒸しラーメン

【蒸し時間 15分】

■材料 1人前

白菜…1枚

にんじん…1/3本

豆苗…1/4袋

中華そば…1玉

もやし…ひとつかみ

豚薄切り肉（バラ、ロースなど）…100ｇ

〈調味料〉

醤油…小さじ2

酒…大さじ2

にんにく（すりおろし）…小さじ1

しょうが（すりおろし）…小さじ2

オイスターソース…小さじ2

鶏ガラスープの素…小さじ1

ごま油…小さじ2

■下準備

調味料の材料を混ぜ合わせておく。

蒸しラーメン

■作り方

第２弾の書籍も発売決定！

- 白菜はざく切りに、にんじんは細切りにする。豆苗は食べやすい長さに切る。- せいろにクッキングシートを敷き、中華そば→白菜・もやし→にんじん→豚肉（広げてのせる）→豆苗の順に重ねる。- 調味料を回しかけ、ふたをして15分蒸す。

2026年4月には待望の続編も発売決定！

「ガリバタ蒸し豚」「トロトロなすと鶏肉の香味蒸し」「包まない蒸し餃子」「じゃがツナ春雨」など、人気のメインおかずだけを集めた一冊。

こちらも要チェックです！

『ズボラなせいろ蒸し ごはんのおかずだけ！』

https://www.amazon.co.jp/dp/4847076532/

『ズボラなせいろ蒸し ごはんのおかずだけ！』（著：らむ）■著者プロフィール

らむ

幼い頃から料理が好きで、結婚してからは義父母、夫婦、子供3人の7人家族の食事を担当する。

2022年頃に知人から教えてもらったことがきっかけでせいろ料理の虜に。

Instagramで毎日のせいろ蒸しレシピを紹介し始めたところ、ごはんにぴったりのレパートリー豊かなメニューと、その簡単さ、おいしさが大きな話題となり、フォロワー数は18万人を超える。

現在は長男、長女が巣立ち、家族5人暮らし。レンジも炊飯器もない家で、毎日せいろ蒸し暮らしを満喫している。

Instagram ＠ram_camp321(https://www.instagram.com/ram_camp321/)

■書誌情報

『おいしい！ 時短！ めっちゃラク！ ズボラなせいろ蒸し』

著者：らむ

発売日：2025年5月23日

価格：1,760円（税込）

ISBN：978-4-8470-7551-3

発行：ワニブックス

■Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/484707551X