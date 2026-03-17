【新店舗情報】「SHOWA NISHIKAWA江釣子パル店」が2026年3月20日（金）、同店2階にリニューアルオープン！

昭和西川株式会社

昭和西川株式会社（所在地：東京都中央区、代表：西川元一朗）が運営する「まくらぼ江釣子パル店」は2026年3月20日（金）、江釣子SC・パル全館リニューアルに伴い、「SHOWA NISHIKAWA江釣子パル店」として、同じ2階に新たな店舗としてオープンいたします。

旧店ではオーダーメイド枕や寝具の販売で多くのお客様にご愛顧いただきました。新店舗では、従来のサービスに加え、ムアツマットレスや羽毛リフォームなど多彩な寝具・サービスを取り揃え、より良質な睡眠環境づくりをお手伝いいたします。

＜オープン記念！10日間限定 特別セール＆オープニング特典実施中＞

3月20日（金）～29日（日）まで、対象商品のお得なセールやご購入特典をご用意。

・寝具各種最大70％OFF！

・税込55,000円以上お買上げで配送料当社負担！※詳細は売場係員におたずねください。

・税込55,000円以上お買上げで不要ふとんを無料でお引き取りいたします。※一部除外地域がございます。

＜期間限定 オーダーメイド枕 まくらぼ20％オフ＞

3月20日（金）～4月13日（月）まで、「オーダーメイド枕 MAKULABO」を20％オフにてご案内いたします。

MAKULABO 10

まくらぼCM：https://youtu.be/0BQ5y1Vtl9w

春の新装オープンを迎えた「SHOWA NISHIKAWA江釣子パル店」で、心地よい時間をお楽しみください。

【SHOWA NISHIKAWA 江釣子パル店】

（旧：まくらぼ江釣子パル店、2026年3月20日より店名変更・リニューアルオープン）

・住所：〒024-0072 岩手県北上市北鬼柳19-68 江釣子ショッピングセンターパル 2F

・電話：0197-62-3307

・営業時間：午前10時～午後8時



■店舗休業中のお問合せ先 まくらぼイオンモール盛岡店 TEL 019-613-8918

江釣子ショッピンセンター パル：https://esc-pal.com/

【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 元一朗

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/