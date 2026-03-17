イケア、新たに関東にある16店舗のマルイ・モディにてイケア商品を受取れるサービスを3月18日（水）より開始

イケア・ジャパン株式会社

「より快適な毎日を、より多くの方々に」をビジョンとするスウェーデン発祥のホームファニッシングカンパニー イケアの日本法人イケア・ジャパン株式会社（本社：千葉県船橋市、代表取締役社長兼 Chief Sustainability Officer：ペトラ・ファーレ）は、3月18日（水）より、株式会社丸井グループの協力のもと、関東エリアにある「マルイ」「モディ」の計16店舗にてイケア商品を受取れる「センター受取り（小物配送専用）」サービスを開始します。

イケアは家での暮らしのパートナーとして、快適でサステナブルな暮らしを実現できる商品やサービスを手ごろな価格で提供しています。その一環として、イケアではビジネスパートナーの協力のもと「センター受取り」サービスを全国で展開しています。このサービスでは、イケアが商品をお近くの受取りセンターやビジネスパートナーの拠点まで配送し、受け取り場所からご自宅まではお客さま自身で運んでいただきます。これにより、配送コストを抑えつつ、柔軟な受け取り方法をご提供しています。また、センター受取りサービスの拡大を通じて、ラストワンマイル配送の負荷を軽減し、環境への配慮に貢献したいと考えています。

イケアは、2025年より佐川急便の拠点での小物配送専用の「センター受取り」を開始しています。今回新たに、株式会社丸井グループとの連携によりお客さまの商品受け取り場所をさらに拡大します。今回の開設により、イケアは商品受取り拠点を全国に792カ所構えることになります。なお、受取り拠点に加え、イケア・ジャパンは引き続き、全国のイケア店舗にて店舗受取りサービスを提供しています。今後もお客さまのニーズに寄り添うサービス展開を目指し、オムニチャネル化を推進します。

商品受け取りセンターの詳細は以下よりご確認ください。

■ URL：https://www.ikea.com/jp/ja/customer-service/services/click-collect/

【関東エリア 16拠点の「センター受取り（小物配送専用）」サービス 概要】

2026年3月18日（水）より、近隣のイケア店舗の商品を、関東エリアのマルイ・モディ計16店舗にある受取り場所「トルダス（TRDS）」にてお受取りいただけるサービスを開始します。

■ サービス開始日：2026年3月18日（水）

■ サービス料金：IKEA Familyメンバー：500円（10,000円以上のご購入で無料）

※通常料金：1,000円

■ 対象商品： 総重量30kg以下、3辺合計160cm以内の小物配送対象商品

※アウトレット商品、植物、食品は対象外となります。

■ 商品出荷店舗：IKEA Tokyo-Bay

■ ご利用方法：IKEAオンラインストアまたはアプリでご購入の際、受け取り場所としてご希望の店舗を選択してください。イケア店舗でお申込みの場合は、お近くのコワーカーまでお尋ねください。

受取り可能場所（計16拠点）※サービス開始時期は店舗によって異なります

- 東京都： 有楽町マルイ（7F）、北千住マルイ（5F）、新宿マルイ 本館（5F）、錦糸町マルイ（3F）、中野マルイ（2F）、渋谷モディ（7F）、吉祥寺マルイ（2F）、国分寺マルイ（4F）、上野マルイ（2F）、町田マルイ（3F）- 神奈川県： 海老名マルイ（2F）、マルイファミリー溝口（5F）- 埼玉県： マルイファミリー志木（2F）、大宮マルイ（6F）、草加マルイ（1F）- 千葉県： 柏モディ（2F）※すべて各店舗内の「トルダス（TRDS）」が窓口となります。

※規定のイケア店舗に在庫がない商品についてはサービスをご利用いただけません。

※マルイおよびモディの店頭では、イケア商品の展示・販売は行っておりません。

※マルイおよびモディへの持ち込みによる返品は承っておりません。

※ご注文をキャンセルされた場合でも、サービス料金の返金はいたしかねます。

※お申し込みからご希望店舗の「トルダス（TRDS）」での商品受取まで、数日かかります。

<イケア・ジャパン 公式HP>

http://ikea.jp/

<イケア・ジャパン ニュースルーム>

https://www.ikea.com/jp/ja/newsroom/