サンリオのキャラクターと人気アーティストが共演する豪華ライブフェス「Hello Journey 2026」東京・大阪・大分で開催決定！s**t kingz、WATWING他、総勢6組のアーティスト発表

株式会社サンリオエンターテイメント

テーマパーク「サンリオピューロランド（以下、ピューロランド）」（東京都多摩市）と「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド（以下、ハーモニーランド）」（大分県日出町）を運営する株式会社サンリオエンターテイメント（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：小巻亜矢）は、音楽事務所「株式会社メロディフェア」と共に、ライブイベント「Hello Journey 2026」を4月26日（日）より、東京・大阪・大分にて順次開催いたします。ピューロランド、ハーモニーランドを含む3会場を巡回して開催するライブイベントは、サンリオエンターテイメント初です。

本イベントは、4月26日（日）のGORILLA HALL OSAKA（大阪）の開催を皮切りに、5月23日（土）のハーモニーランド（大分）、そして6月7日（日）・14日（日）・21日（日）のピューロランド（東京）まで、全5日間にわたり開催します。東京・大阪・大分の3都市を巡り、サンリオの人気キャラクターたちと実力派アーティストが共演する特別なライブツアーを展開します。

6組の豪華アーティストによるライブパフォーマンスに加え、各アーティストとキャラクターたちによる、このイベントだけのスペシャルコラボレーションも披露。音楽とキャラクターの世界観が重なり合い、ここでしか味わえないステージを創り上げます。ライブならではの熱量と、サンリオエンターテイメントならではのポップで唯一無二の世界観が融合する、新しいライブ体験をお届けします。

4月26日（日）には、WATWING、Shuta Sueyoshi、VOKSY DAYS、EBiDAN OSAKA（O.A）、サンリオキャラクターが出演。5月23日（土）には、WATWING、WILD BLUE、s**t kingz、サンリオキャラクターが登場します。さらに6月7日（日）には、WILD BLUE、サンリオキャラクター、6月14日（日）は、Shuta Sueyoshi、サンリオキャラクター、6月21日（日）は、s**t kingz、サンリオキャラクターが出演予定です。4月26日(日)、5月23日(土)には、オープニングDJとして、DJクロミが登場予定です。

それぞれのアーティストとサンリオキャラクターが共演する、その日限りのコラボライブをお届けします。パフォーマンスの中で生まれる化学反応や、会場ごとに異なる空気感も本イベントの大きな魅力です。

また、ピューロランド（東京）およびハーモニーランド（大分）公演には、各テーマパークのパスポートが付きます。テーマパークで思いきり遊び、キャラクターの世界観に浸りながら、ライブならではの熱気も体感できる特別な一日をお楽しみいただけます。非日常の空間と音楽が交差する、忘れられない時間をぜひご体験ください。

出演者一覧

●「Hello Journey 2026 at GORILLA HALL OSAKA」

■4月26日（日）出演アーティスト

WATWINGShuta SueyoshiVOKSY DAYSEBiDAN OSAKA（オープニングアクト）

●「Hello Journey 2026 at ハーモニーランド」

■5月23日（土）出演アーティスト

WATWINGWILD BLUEs**t kingz

●「Hello Journey 2026 at サンリオピューロランド」

■6月7日（日） ■6月14日（日） ■6月21日（日）

出演アーティスト 出演アーティスト 出演アーティスト

WILD BLUEShuta Sueyoshis**t kingz

■ 4月26日（日）、5月23日（土）、 6月7日（日）・14日（日）・21日（日）

出演サンリオキャラクター ※各日程の出演キャラクターはHPをご確認ください

イベント概要

ハローキティマイメロディシナモロールポムポムプリンクロミポチャッコハンギョドンバッドばつ丸マイスウィートピアノ

●「Hello Journey 2026 at GORILLA HALL OSAKA」

・日程：2026年4月26日（日）

・場所：GORILLA HALL OSAKA

・時間：第一部 open 13:30 / start 14:10 第二部 open 17:30 / start 18:10

・出演：WATWING、Shuta Sueyoshi、VOKSY DAYS、EBiDAN OSAKA（O.A）、

サンリオキャラクター ※オープニングDJとしてDJクロミが出演

・チケット︓1F 2Fオールスタンディング 8,800円 別途ドリンク代 600円

●「Hello Journey 2026 at ハーモニーランド」

・日程：2026年5月23日（土）

・場所：ハーモニーランド内フェスティバルステージ

・時間：第一部 open 11:00 / start 11:30 第二部 open 14:15 / start 14:45

・出演：WATWING、WILD BLUE、s**t kingz、サンリオキャラクター

※オープニングDJとしてDJクロミが出演

・チケット︓前方スタンディングチケット 8,250円、シート自由席チケット 9,350円

●「Hello Journey 2026 at サンリオピューロランド」

・日程：2026年6月7日（日）

・場所：ピューロランド内エンターテイメントホール

・時間：第一部 open 12:00 / start 12:45 第二部 open 16:00 / start 16:45

・出演：WILD BLUE、サンリオキャラクター

・チケット︓スタンディング 8,800円

・日程：2026年6月14日（日）

・場所：ピューロランド内エンターテイメントホール

・時間：第一部 open 12:00 / start 12:45 第二部 open 16:00 / start 16:45

・出演：Shuta Sueyoshi、サンリオキャラクター

・チケット︓スタンディング 8,800円

・日程：2026年6月21日（日）

・場所：ピューロランド内エンターテイメントホール

・時間：第一部 open 12:00 / start 12:45 第二部 open 16:00 / start 16:45

・出演：s**t kingz、サンリオキャラクター

・チケット︓スタンディング 8,800円

●各公演チケット先行抽選受付：3月17日（火）13:00～3月25日（水）23:59

●プレイガイドURL：https://eplus.jp/hellojouney/

●オフィシャルHP：https://www.sanrio-entertainment.co.jp/information/260317_01.html

●主催︓株式会社サンリオエンターテイメント、株式会社メロディフェア

●企画制作︓株式会社サンリオエンターテイメント、株式会社メロディフェア

■コピーライト

※画像素材ご掲載の際は、必ずコピーライトの記載をお願いいたします。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ

※画像はイメージです。

※価格は全て税込です。

※本リリースの掲載内容は画像を含め、3月17日（火）現在の情報です。内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d7643-502-45d1f0433ae7a514ccb9dd3a45405db4.pdf