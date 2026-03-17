フォンテーヌのイメージキャラクター　凰稀かなめさんによるトークショーを開催

株式会社アデランス

毛髪・美容・健康・医療のウェルネス事業をグローバル展開する株式会社アデランス（本社：東京都品川区、代表取締役社長 鈴木 洋昌）の女性用レディメイド・ウィッグ（既製品）ブランド「フォンテーヌ」は、3月19日（木）に京王百貨店新宿店（東京都新宿区）にて、凰稀かなめさんによるトークショーを実施いたします。

元宝塚歌劇団宙組トップスターで女優の凰稀さんには、2025年9月に「フォンテーヌ」のイメージキャラクターに就任いただきました。宝塚時代のエピソードトークのほか、舞台・ミュージカルのお仕事でウィッグに慣れ親しんだ凰稀さんのご経験から、ウィッグの魅力についてお話しいただく予定です。

開 催 日：2026年3月19日（木）

時 間：1回目／午後1時～1時30分、2回目／午後3時～3時30分

会 場：京王百貨店新宿店4階 シーズンスペース

イベントに関する問い合わせ：京王百貨店新宿店 フォンテーヌコーナー（03-5321-5334）

さらに、3月19日（木）～3月25日（水）には、同じく4階 シーズンスペースにて、プロが教える「はじめてさんのためのウィッグお試し会」も開催いたします。ウィッグの選び方やお手入れ方法などを経験豊富なスタッフがアドバイスします。イベント期間中にウィッグをご試着いただいた方全員に「凰稀かなめさんオリジナルポストカード」をプレゼントいたします※。

※お一人様1枚限り、無くなり次第終了いたします

着用ウィッグ VPE106（税込176,000円）

■凰稀かなめさんプロフィール

元宝塚歌劇団宙組トップスター。2015年退団後、初の単独コンサートでコントを初め様々なジャンルに挑戦。2016年「1789 -バスティーユの恋人たち-」マリー・アントワネット役にて女優デビュー後は初主演舞台「花・虞美人」で虞姫を見事に演じ高評価を得る。ロマンティックコメディー「さよなら、チャーリー」（主演）では、第73回文化庁芸術祭新人賞を受賞。1stアルバム「Again」でユニバーサルミュージックよりCDメジャーデビュー。映画「マスカレード・ナイト」「お終活 再春！人生ラプソディ」をはじめドラマではテレビ朝日系帯ドラマ「トットちゃん！」やTBS日曜劇場「ノーサイド・ゲーム」にレギュラー出演など数々のドラマに出演。2024年NHK大河ドラマ「光る君へ」では通年に渡り赤染衛門役にて出演を果たし存在感を見せた。現在、映像から舞台まで幅広く活動中。

着用ウィッグ VM76（税込193,600円）

■フォンテーヌについて

「フォンテーヌ」は、いつまでも輝き続ける女性のために生まれたファッション・ウィッグブランドです。全国の百貨店や商業施設に156店舗（2026年2月28日時点）展開しています。店舗ではウィッグアドバイザーがお一人おひとりのご希望を伺い、毎日をより前向きに彩るウィッグスタイルを豊富なバリエーションからご提案します。

株式会社アデランスは、「Everything for a smile（すべては笑顔のために）」をコーポレートスローガンに制定しています。海外を含むグループ会社共通の理念とし、グローバルウェルネスカンパニーとして、これからも社会に笑顔の輪を広げ、夢と感動を提供し続けていきます。