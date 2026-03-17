【ロフト】山口県内 初出店！６/19(金)「下関ロフト」開店！

株式会社ロフト

株式会社ロフト(東京都渋谷区/代表取締役社長 安藤公基)は、2026年6月19日(金)に「下関ロフト」を「ゆめシティ」(株式会社イズミ：山口県下関市伊倉新町)1階にオープンいたします。ロフトは山口県内へは初出店で、中国地方では12店舗目となります。「ロフト」が出店する「ゆめシティ」は、2009年に開業以来、16年あまり県道259号線沿線のロードサイド型大型商業施設として支持を受け続けているエリア最大級店舗です。「ゆめシティ」の商圏は、アクセスの良さから下関市全域にとどまらず、広域からの集客があり、足元商圏では昼間人口も高く、今後も安定的なマーケットとして期待できると考えています。「ゆめシティ」は、テナントをおよそ120店舗(2024年度)展開しており、この度、ロフトも「ゆめシティ」の魅力の要素として加わることにより、山口県内・下関の地域の皆さまに、ロフトならではの品ぞろえで旬の雑貨を通して、新しい生活提案をしてまいります。また、山口県内ロフト初出店を記念して、限定商品の販売や開店企画の実施を予定しています。

下関ロフト店舗イメージ

■“新しいモノ、ワクワクするコトが必ず見つかる”、雑貨の“旬”を体感できるお店を目指します

売場面積は約241坪(約797平方メートル )、ロフトで最も多く展開しているスタンダードな店舗規模です。

ワンフロアの買い回りしやすい最新のレイアウトにて、トータルでおよそ18,100種類を品ぞろえ、文具雑貨(8,500種類)、健康雑貨(6,000種類)、バラエティ雑貨(2,600種類)、生活雑貨(1,000種類)の４領域で、市(旬)と蔵(定番)の商品を展開いたします。

【下関ロフトオープン記念キャンペーン】

●ロフトアプリユーザー限定「ロフトク5％OFF」

ロフトアプリで下関ロフトの店舗をお気に入り登録すると、１回のお会計合計税抜1,000円以上で

5％OFF。期間中何度でもご利用可能。

■期間：6月19日(金)～6月28日(日)

●「ロフトオリジナルトートバッグ」プレゼント！

6月19日(金)より下関ロフトで合計税込3,000円以上お買上げのお客さま先着2,000名さまに、

デザイン・ユニット「COCHAE(コチャエ)」イラストデザインの「ロフトオリジナルトートバッグ」を1点プレゼント。

ロフトオリジナルトートバッグ

＜ロフトオリジナルトートバッグについて＞

「ロフトオリジナルトートバッグ」は、「ロフトグリーンプロジェクト リサイクルプログラム」の一環として取り組んでいる、ロフト店舗が回収拠点として参加する繊維製品の回収・再生の循環プラットフォーム「BIOLOGIC LOOP (ビオロジックループ)」の協力のもと、100％リサイクル素材で作られたトートバッグです。

Illustration：COCHAE(コチャエ)

“あそびのデザイン”をテーマに活動する軸原ヨウスケ、武田美貴、長友真昭(2025～)によるデザイン・ユニット。 2003年結成、「折紙をもっとポップに！」をキーワードにグラフィック折紙を制作。現在は新しい視点を持った玩具や雑貨の開発、パッケージデザイン、商品企画、展示やワークショップなど 幅広い活動を行っている。

【店舗 概要】

店舗名：下関ロフト

所在地：山口県下関市伊倉新町三丁目１番1号 ゆめシティ1階

開店日：2026年6月19日(金)

売場面積：約241坪(約797平方メートル )

営業時間：午前10時～午後８時／金・土・日・祝日・祝前日:午前10時～午後9時

休業日：ゆめシティに準ずる

【ゆめシティ 概要】

開業日：2009年12月3日

運営管理：株式会社イズミ

店舗面積：約39,000平方メートル

テナント数：約120店舗(2024年度)

駐車場台数：2,224台

アクセス：JR山陽本線綾羅木駅から徒歩10分、山陽新幹線新下関駅よりゆめシティ前までバスで4分

【株式会社ロフト 会社概要】 (2026年3月17日現在)

◇所在地：東京都渋谷区宇田川町18番2号

◇設立：1996年8月8日

◇代表者：代表取締役社長 安藤 公基

◇資本金：7億5000万円

◇展開店舗数：国内183店舗(直営156店舗/FC 27店舗)、海外6店舗(直営3店舗/FC 3店舗)

◇ロフトHP：https://www.loft.co.jp/

◇ロフトアプリ会員数：958万人(2026年2月末)