洗面ボウルに着目した花王『クイックル 洗面ボウルクリーナー』売れ行き好調で累計出荷数量500万個*1 突破！　新生活に向け“ついで・ながら”そうじを提案するWeb動画を3月17日公開

花王株式会社

花王「クイックル」より2025年4月に発売した『クイックル 洗面ボウルクリーナー』はご好評をいただき、累計出荷数量が500万個*1 を突破いたしました。

また、多くの方が新生活をスタートする時期に合わせ、本商品の「そうじの手間を減らし、無理なく洗面ボウルをキレイに保つ」という特長を伝え、新しいそうじ習慣を提案するWeb動画を2026年3月17日より公開いたします。

＊1 2025年4月26日～2026年3月16日までに出荷された本体とつめかえ用総容量を、本体容量（100ml）で個数に換算

花王の『クイックル 洗面ボウルクリーナー』は、2025年4月26日に発売した「洗剤・スポンジ一体型」の洗面ボウル専用クリーナーです。そうじ方法が定着しておらず、「そうじ場所」として生活者の満足度も低い洗面ボウルに着目しました*2。発売からの累計出荷数量は500万個*1を突破し、多くのお客さまから支持されています。

＊2 2023年7月 花王調べ 20～49歳女性 N＝127

実際に本商品をご使用いただいたお客さまからは、「“ワンアクション”でそうじができるのでラク」「手が汚れなくて便利」といった声が寄せられ、「洗剤・スポンジ一体型」のユニークな形状がかなえる手軽さを実感いただいています。また、「歯磨きのついでにそうじするようになった」「そうじが億劫ではなくなった」など、生活動線での“ついで・ながら”そうじで、無理なく洗面ボウルをキレイに保つ新習慣が拡がりつつある様子もうかがえました。

そこで、これから迎える新生活シーズンに合わせ、2026年3月17日より新たなWeb動画を公開いたします。環境の変化も大きく忙しくなりがちな毎日に、そうじのために“わざわざ”時間を設けるのではなく、“ついで”や“ながら”で洗面ボウルを整える新習慣を提案します。

新Web動画情報：

今回公開するWeb動画には、「クイックル」のイメージキャラクターである指原莉乃さんが引き続き出演。洗剤・スポンジ一体型という商品の特長を活かし、「そうじの手間をワンアクションに！」というメッセージを伝えています。「準備がいらない」「歯磨きのついでにササっとできる」「手が汚れない」といった生活者のリアルな声を通じて、“ついで・ながら”そうじでキレイが続く新しい「洗面ボウルそうじ」の価値を象徴的に表現しています。

●タイトル：「クイックル 洗面ボウルクリーナー 新生活」篇（15秒）

https://www.youtube.com/watch?v=oGwk--pKjW8

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oGwk--pKjW8 ]

今後も「クイックル」は、新しいそうじスタイルの提案を通じて、誰もが生活空間を手軽に整えて、自分らしい生活を楽しめる社会の実現をめざしてまいります。

◇商品特長

クイックル 洗面ボウルクリーナー（本体 100ml、つめかえ用 500ml）

クイックルの新発想！洗剤・スポンジ一体型で手を汚さずサッとピカピカ

- 洗剤・スポンジ一体型で洗面ボウルそうじが簡単・気軽に！- 水アカ、ヌメリ、黄ばみ等、スポンジでなでるだけで手を汚さずサッとピカピカ- 防汚コーティング効果でキレイが長続き- 抗菌*3 スポンジ採用。簡単な手入れでスポンジの清潔が続く- 除菌*3、消臭、ウイルス除去*4- リフレッシュシトラスの香り

＊3、＊4 すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません

＊4 エンベロープタイプのウイルス１種類で効果を検証

■クイックル 洗面ボウルクリーナー ブランドサイト：

https://www.kao.co.jp/quickle/lineup/senmenbowl-cleaner/?cid=quickle_prtimes260317(https://www.kao.co.jp/quickle/lineup/senmenbowl-cleaner/)