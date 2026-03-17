【累計830万個突破】”1秒に約6.9個”売れているファミマの「おむすびJAPAN」！おむすびアンバサダー大谷翔平選手の次なる挑戦へエールを。「中具増量」第3弾＆「LA行き」キャンペーン開始

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキ―ワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、期待の大型ルーキー「大きなおむすび」と、「中具増量」のレギュラー陣からなる、おむすび界のドリームチーム「新生、おむすびJAPAN。」キャンペーンを2026年3月3日（火）から全国のファミリーマート約16,400店で展開しております。

このたび、独自の「ふわうま製法」を採用した期待の”大型ルーキー”「大きなおむすび」シリーズ3種類と、期間限定で具材を増量したレギュラー陣「中具増量」シリーズを合わせた対象商品の累計販売数が、発売からわずか2週間で830万個を突破いたしました。（※1）

これは1秒間に約6.9個売れている計算となり（※2）、前週から途切れることのない圧倒的なスピードで、特大ヒットを記録しております。

（※1）2026年3月3日（火）から3月16日（月）までの累計販売数

（※2）2026年3月3日（火）から3月16日（月）までの14日間の累計販売実績から算出

ファミリーマートは、次なる大舞台へと向かう大谷翔平選手へ引き続きエールを送るとともに、その熱気をさらに加速させるべく、本日より「中具増量」第3弾の発売と、大谷選手が躍動するロサンゼルスへのペア航空券が当たるキャンペーンをスタートいたします。

【キャンペーンサイトはこちら】

https://www.family.co.jp/campaign/spot/2603_omusubi_cp_XsBycYeB.html

■「おむすびJAPAN」もラストスパート！最終週は中具約1.5倍になったあの2商品が本日から登場！

本日からは、おむすび界を牽引する大物コンビ「手巻 紅しゃけ」と「手巻 辛子明太子」が登場。お値段そのまま、中具を約1.5倍（※具材規格重量比）にボリュームアップいたしました。独自の「ふわうま製法」によるほどける食感と、あふれんばかりの満足感をお楽しみいただけます。ファミリーマートが自信を持って送り出す、定番おむすびの美味しさをぜひご体感ください。

【中具増量】第３弾：2026年3月17日（火）～3月23日（月）

- 手巻 紅しゃけ- 手巻 辛子明太子

【中具増量 商品詳細】

【商品名】手巻 紅しゃけ

【価格】218円（税込235円）

【中具増量期間】2026年3月17日（火）～3月23日（月）

【発売地域】 全国

【内容】油を塗って丁寧に焼き上げることで、身をふっくらと仕上げた天然紅しゃけを使用しています。香ばしく焼き上げたほぐし身の旨みが、口の中でほどけるごはんと相性抜群です。期間限定で具材量を約1.5倍（※具材規格重量比）に増量しています。

【商品名】手巻 辛子明太子

【価格】218円（税込235円）

【中具増量期間】2026年3月17日（火）～3月23日（月）

【発売地域】 全国

【内容】明太子の粒感と旨味を楽しめるおむすびです。昆布の旨味を加えることで、ピリッとした辛さの中にも深いコクを感じる味わいに仕上げました。期間限定で具材量を約1.5倍（※具材規格重量比）に増量しています。

※画像はイメージです。※中具増量商品の画像を使用しています。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※地域により商品の価格・発売日・仕様等が異なる場合がございます。

※一部の地域及び店舗では取り扱いのない商品がございます。

■大谷翔平選手おむすびアンバサダー就任1周年記念！大谷選手の活躍の舞台「ロサンゼルスに行こうキャンペーン」を開催！

ファミリーマート公式Xアカウント（@famima_now）では、「新生、おむすびJAPAN。ロサンゼルスに行こうキャンペーン」と題して、アカウントをフォロー＆リポストした方の中から抽選で1組2名様に東京↔ロサンゼルスペア往復航空券（往復30万円相当）をプレゼントします。大谷選手の活躍の舞台を訪れる大チャンスです。

- キャンペーン期間：2026年3月17日（火）10:00～3月23日（月）23:59- 渡航期間：2026年5月7日（木）～7月17日（金）※空席状況によっては、ご希望の日程で手配できない場合がございます。※出発日から14日以内に帰着する日程での手配となります。- 応募条件：ファミリーマート公式Xアカウント（@famima_now）をフォロー&リポスト- キャンペーン景品：東京（成田または羽田空港）⇔ロサンゼルス（往復 30万円相当）ペア１組（60万）往復エコノミークラス航空券（航空会社指定不可・直行便利用） 1組2名様※利用予定会社：全日空（ANA）、日本航空（JAL）のいずれかとなります※スケジュール変更など、止むを得ない事由により乗継便となる場合がございます。- 適用条件：パスポートやアメリカ合衆国ビザ免除プログラム（ESTA）取得などの渡航手続及び費用は含まれません。出入国に関する諸条件は応募者様ご自身でご確認いただき、お手続きをお願いします。日本国内での交通費や宿泊、現地での交通費及び滞在費、海外旅行傷害保険などは含まれません。【キャンペーンサイトはこちら】https://www.family.co.jp/campaign/sns/2603_omusubi-la_xcp.html

■いよいよ本格始動！大谷翔平選手がホームランを打つ、または勝利投手になるとおむすび50円引きクーポンをプレゼント！

大谷選手が2026年に出場する公式試合にて、ホームランを打つ、または勝利投手になった日の試合終了後、ファミリーマート公式Xアカウント（@famima_now）にて、全国のファミリーマートで「おむすび全品」に使える50円引きクーポンを先着1万名様にプレゼントする「大谷選手ファミマおむすび割」を実施中です。いよいよ開幕する今シーズンも、ファミマのおむすびを食べながら大谷選手の活躍を応援しましょう！

■キャンペーン詳細

- キャンペーン名称：大谷選手ファミマおむすび割2026- 実施期間：2026年に大谷選手が出場する公式試合（※1）※1 2026年3月6日（金）から最長で11月2日（月）までを予定- 実施内容：大谷翔平選手が出場する試合にて、ホームランを打つまたは勝利投手になると試合終了後に、ファミリーマート公式Xアカウント（@famima_now）にて全国のファミリーマートで使えるおむすび50円引きクーポンを各試合 先着1万枚配布します。- 注意事項：大谷選手が1試合にて2本以上ホームランを打った場合、1試合で勝利投手とホームランを打った場合も、配布するクーポンは1万枚となります。キャンペーンは予告なく中止、内容が変更になる場合がございます。- 特設サイト：https://www.famima-ohtani-omusubi.com/hr-campaign/

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

以上

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html