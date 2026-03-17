ミニキャラをかわいく描くためのコツが眺めるだけでもよくわかる『へたっぴさんでも小さくかわいく描ける！ ミニキャラ描き方入門』を2026年3月17日（火）に発売

株式会社インプレスホールディングス



インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、ミニキャラをかわいく魅力たっぷりに描くためのコツを満載した書籍『へたっぴさんでも小さくかわいく描ける！ ミニキャラ描き方入門』を2026年3月17日（火）に発売いたします。

■ミニキャラの魅力を最大限に引き出すコツが満載

キャラクターの魅力を小さくかわいく凝縮したミニキャラ。アニメやマンガ、グッズやノベルティなど、街中のいたるところで目にする機会が増え、いまではすっかりおなじみの存在となりました。本書はそんなミニキャラを生き生きと、かわいく描くための指南書です。

「ミニキャラは小さいから簡単に描けそう」と思いがちですが、大人とも子どもとも違うバランスなので、魅力的に描くのは意外にむずかしいもの。本書では、基本的な人物イラストをデフォルメしながらミニキャラ化していくコツや、「基本のミニキャラ」「ファンシー」「カートゥーン」「ゆるキャラ」といったタイプ別の描き方ポイントを解説。ほかに、ファッションや小物、家具といったアイテムの描き方、動物のミニキャラ化、塗りなど、ミニキャラの世界観そのものを彩るテクニックをふんだんに紹介しています。「ミニキャラを描いてみたけど、なんかかわいくない」「もっと生き生きとミニキャラを描きたい」、そんな場合に役立つコツが満載の1冊です。

■本書は以下のような方におすすめです- オリジナルのミニキャラを描きたい- ミニキャラをかわいく描くコツが知りたい- 好きなキャラクターをデフォルメしたい■イメージ表情やポーズ、アイテムまで、ミニキャラをかわいく描くためのコツが満載■本書の構成

第1章 デフォルメのコツを押さえよう

第2章 人物の体のバランスを知る

第3章 タイプ別の描き分けポイントを知る

第4章 顔のバランスを知る

第5章 目、口、耳をデフォルメする

第6章 髪型で特徴を出す

第7章 手と足を描く

第8章 ファッション＆小物で特徴を出す

第9章 表情＆動きで特徴を出す

第10章 動物のミニキャラ化にチャレンジ

第11章 ミニキャラに色をつけよう

■書誌情報

書名：へたっぴさんでも小さくかわいく描ける！ ミニキャラ描き方入門

著者：森永みぐ

発売日：2026年3月17日（火）

ページ数：192ページ

サイズ：B5変型

定価：1,980円（本体1,800円＋税10％）

電子版価格：1,980円（本体1,800円＋税10％）※インプレス直販価格

ISBN：978-4-295-02373-9

◇Amazonの書籍情報ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4295023736/

◇インプレスの書籍情報ページ：https://book.impress.co.jp/books/1124101160

◇書影ダウンロードページ：https://dekiru.net/press/502373.jpg

■著者プロフィール

森永みぐ（もりなが みぐ）

フリーのイラストレーター・漫画家。

雑誌や書籍・Webなどのイラスト・カットから、イラストコラムや取材レポート漫画など、様々なジャンルで活動中。現在、東京コミュニケーションアート専門学校でコミックイラスト専攻、プロマンガ専攻のイラスト講師を担当。講師歴は、浜松ルネサンスアカデミーでの非常勤講師時代を含めて10年以上。

以上

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

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株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。