調査レポート「世界のオープンソースの現状 2025」を公開

The Linux Foundation Japan

LF Researchの調査レポート「世界のオープンソースの現状 2025」

LF Researchの調査レポート「The State of Global Open Source 2025」の日本語版「世界のオープンソースの現状 2025」が公開されました。

全レポートは、こちらからダウンロードできます :

- 日本語版 : 世界のオープンソースの現状 2025(https://www.linuxfoundation.jp/publications/2026/03/world-of-open-source-global-2025-jp/)- オリジナル (英語) : The State of Global Open Source 2025(https://www.linuxfoundation.org/research/world-of-open-source-global-2025)

LF ResearchはCanonicalと協力し、2025 World of Open Source Survey のワールドワイド分析を完了しました。3年目となる今回の調査結果は、オープンソース ソフトウェアの価値と依存度を改めて示すとともに、その利用を保護・維持するためのガバナンスとセキュリティ フレームワークの不足を浮き彫りにしています。このギャップは、正式なガバナンス構造の確立、積極的な参加チャネルの構築、そして継続的な投資によって埋めることができます。

著者

- Marco Gerosa, PhD, Northern Arizona University- Adrienn Lawson, The Linux Foundation

この日本語文書は、英語版を機械翻訳し、The State of Global Open Source 2025 の参考訳として、The Linux Foundation Japanが便宜上提供するものです。

日本語版作成協力：鯨井貴博