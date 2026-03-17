おたからやフランチャイズ、年商100億・85店舗オーナーが多店舗展開ノウハウを公開する加盟店研修を2/17に開催

株式会社いーふらん

高価買取 おたからやのフランチャイズ事業を展開する株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：鹿村大志。以下、「当社」という）は、2026年2月17日（火）に既存加盟店オーナー向けの研修会を開催しました。新規事業として加盟してから6年で年商100億円を達成し、昨年1年間で44店舗出店した株式会社アンビションの塚本拓夢代表取締役を講師に迎え、多店舗展開のノウハウを公開しました。

｜トップ加盟店登壇 新規事業から85店舗、年商100億にまで成長

当社は既存加盟店オーナーの事業拡大を支援するため、定期的に研修会を開催しています。今回は、おたからやフランチャイズで急成長を遂げた株式会社アンビションの代表取締役の塚本社長を講師に迎えました。

株式会社アンビション 代表取締役 塚本拓夢氏株式会社アンビション 代表取締役 塚本拓夢オーナーの実績

・2020年：おたからやフランチャイズに加盟

・2025年：1年間で44店舗出店

・2026年2月現在：85店舗運営

・2026年：まもなく100店舗到達見込み

・年商：100億円達成（2026年2月時点）2026年3月の決算では120億円到達予定

塚本代表は、法人の新規事業としておたからやフランチャイズに加盟し、わずか6年で年商100億円規模に成長させた実績を持ちます。

多店舗展開成功の背景

「買い取り業については右も左もわからなかったので、当初はしつこいくらいに本部に価格相談の電話をしました。商品知識はもちろん、チラシの構成や接客方法など、一から十まで教わりました。あのサポートがなければ今はないと思っています」（塚本代表）

｜研修会の内容：多店舗展開の実践ノウハウを公開

高価買取 おたからや新高岡店

今回の研修会では、午前の部で塚本代表が実際に実践してきた多店舗展開のノウハウをお話いただき、午後の部では当社加盟店サポート部の柴田からオーナーが実践すべき行動指針についてお話いたしました。

午前の部：運営研修会

時間：10：30～13：30（開場10：15）

塚本代表による講義（10：30～11：40）

1年で44店舗出店を実現した具体的な手法、出店計画の立て方、エリア選定の基準、人材教育の仕組みなどを解説しました。

質疑応答（11：40～13：30）

参加オーナーからの質問に塚本代表が直接回答。「初年度の出店ペース」「スタッフ採用の工夫」「本部サポートの活用方法」など、実践的なテーマで活発な議論が交わされました。

午後の部：ブロック研修会

時間：14：30～17：00（開場14：15）

10の行動指針（14：30～）

当社加盟店サポート営業部の柴田が、多店舗展開を目指すオーナーが実践すべき「10の行動指針」を解説しました。

実践トレーニング（15：40～17：00）

オペレーション研修、質疑応答、広告宣伝について、知識確認テストなど、実務に直結する内容を実施しました。

｜参加オーナーの声：「塚本オーナーの目標設定が刺激に」

研修会に参加したオーナーからは、「塚本オーナーのノウハウ」を評価する声が多数寄せられました。

福澤オーナー（4店舗運営）

本来であれば門外不出ともいえる貴重なノウハウを、惜しみなく共有してくださり、心より感謝申し上げます。塚本オーナーから伺ったお話は、私にとって大きな指針となりました。今回いただいたアドバイスを指針として、より一層スピード感を持って多店舗展開に邁進していきます。自身のモチベーションもかつてないほど高まっており、塚本オーナーの背中を追いかけながら、さらなる成長を目指して精進してまいります。

前野オーナー（5店舗運営）

塚本オーナーの研修は非常に学びが多く当社の拡大にとって大変参考になりました。評価制度や組織体制を惜しみなく共有いただき、営業意識を根付かせる仕組みづくりの重要性を深く理解できました。ありがとうございました。

武野谷オーナー（14店舗運営）

100店舗・100億円達成の偉業を目指すべき存在と再確認しました。自社に足りないのは「長期の目標設定」です。塚本オーナーと同じ加盟2年弱のタイミングで奮起し、県外出店や3km圏内のドミナント展開の重要性を実感しました。短期で一気に出店し長期で商圏を確保する。アンビション様より早いペースで100店舗を目指し、おたからやブランドに誇りを持ち、他社が入る隙間を与えない勢いで出店拡大します。

｜おたからやフランチャイズのサポート体制

当社は、加盟がゴールではなく、多店舗展開による事業拡大を推奨しています。オーナーの継続的な成長を支援するため、出店戦略から海外展開まで見据えた充実したサポート体制を構築しています。

サポート1：多店舗展開のための出店戦略策定・物件提案

本部が多店舗展開を見据えた出店戦略を策定し、収益性の高いエリアの物件を提案します。人口動態、競合状況、商業施設の有無などを総合的に分析し、ドミナント展開に最適な出店場所を選定。短期で一気に出店し、長期で商圏を確保する戦略をサポートします。

サポート2：導入研修・オンライン研修プログラム

新規加盟オーナー向けに本部での導入研修を実施し、事業運営の基礎を習得していただきます。また、定期的なオンライン研修プログラムを開催し、最新の業界動向や実践ノウハウを提供します。スタッフ教育はオーナー主導で実施いただけるよう、マニュアルも提供しています。

サポート3：収益改善サポート

各店舗の収益状況を定期的に分析し、改善策を提案します。買取強化品目の選定、販促施策の立案、コスト削減の提案など、具体的な施策を実施します。

サポート4：定期研修会の開催

成功オーナーの実践ノウハウを共有する研修会を定期的に開催。最新の業界動向、多店舗展開の成功事例、出店戦略などを学べる場を提供し、オーナー同士の情報交換も促進しています。

サポート5：海外展開支援

当社は、海外での直営展開を進めており、将来的に海外出店を希望するオーナーに対して市場調査や出店サポートを提供します。グローバルな事業拡大の可能性を提供します。

｜法人の新規事業としてのおたからやフランチャイズ

おたからやフランチャイズは、法人の新規事業として多くの実績があります。

今では、新規事業から10店舗以上を展開する法人が多数生まれています。

法人加盟のメリット

メリット1：既存事業とのシナジー

不動産業、人材派遣業、飲食業など、既存事業のネットワークを活かした多店舗展開が可能です。

メリット2：安定収益の確保

買取業は景気変動の影響を受けにくく、安定した収益を見込めます。金相場の上昇局面では、さらに収益機会が拡大します。

メリット3：スケールメリット

複数店舗を運営することで、スタッフの相互補完、仕入れの効率化、広告宣伝費の最適化などのメリットが得られます。

法人加盟の実績

現在、おたからやフランチャイズには379社以上の法人が加盟しています。今では、新規事業から10店舗以上を展開する法人が多数生まれています。株式会社アンビションのように、年商100億円規模にまで成長した事例もあります。

｜おたからやフランチャイズについて

高価買取 おたからや（https://www.otakaraya.jp/）のフランチャイズ事業は、全国に1,690店舗以上（2025年3月現在）を展開し、業界トップクラスの規模を誇ります。金・貴金属、ブランド品、時計、宝石など多種多様な商品の買取に対応し、本部の充実したサポート体制により、未経験からでも安心して開業できる仕組みを構築しています。

おたからやフランチャイズ公式サイト：https://franchise.otakaraya.net/

オーナーの会：https://www.otakaraya-franchise.jp/

SVブログ：https://www.otakaraya-fc.jp/

｜株式会社いーふらんの概要

社名：株式会社いーふらん

設立年月：2000年3月

代表取締役会長：渡辺喜久男

代表取締役社長：鹿村大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや」、ヘルスケア事業「フィットネス&ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業

｜本件に関するお問い合わせ窓口

株式会社いーふらん

広報担当：八重倉

TEL：045-330-4410