パナソニックグループ

パナソニック株式会社 空質空調社（以下、パナソニック）は、群馬パース大学と共同で、実際に人が利用する室内環境において、気体状次亜塩素酸を用いた付着ウイルスの不活化効果の基礎的研究を実施しました（※1）。本研究では、インフルエンザウイルスA型（H1N1）（以下、インフルエンザウイルス）およびエコーウイルス30型（E30）（※2）（以下、エコーウイルス）を用いて行い、それぞれ99.9％、99.0％不活化することが観察されました（※3）。

パナソニックは約40年（※4）にわたって次亜塩素酸技術を研究し、数多くの除菌、ウイルス抑制効果を確認してきました。長年蓄積してきたこれらのエビデンスに加えて、実際にヒトの感染リスク抑制に向けた研究を進めていくため、群馬パース大学との産学連携を開始。感染症リスクを低減して人々が安心、安全に暮らすことができる「感染制御空間」を掲げ、これまで実施してきた「疾病等の原因物質抑制」から「疾病等の抑制」に研究の範囲を拡大しています。2025年1月には、業界で初めて（※5）、群馬パース大学の教室と実習室を使って、次亜塩素酸を用いた浮遊菌および付着菌への除菌効果に関する基礎的研究を実施しました（※6）。

本研究では2025年の菌の研究に引き続き、群馬パース大学の実習室（※7）において、シャーレに付着させた臨床由来株の、気体状次亜塩素酸によるインフルエンザウイルスおよびエコーウイルスの不活化効果に関する基礎的研究を実施しました。約56畳の実習室に、次亜塩素酸水溶液を生成し、揮発させる実験装置を設置。気体状次亜塩素酸を暴露させた場合とそうでない場合（自然減衰）との24時間後の比較において、インフルエンザウイルスを99.9％、エコーウイルスを99.0％不活化することが観察されました。

※1 本研究はウイルスへの実験であり、疾病に対する効果を検証したものではありません。

※2 髄膜炎などを引き起こすウイルスの一種。

※3 本研究は、基礎的な研究であり、次亜塩素酸水溶液を搭載した製品での効果検証ではありません。

※4 三洋電機時代の歴史を含む。

※5 2025年1月現在、パナソニック調べ。

※6 [プレスリリース]実使用空間において次亜塩素酸を用いた浮遊菌・付着菌の除菌効果を検証（2025年1月16日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn250116-1

※7 ウイルスを安全に扱うためのバイオセーフティレベル2の基準を満たす教室。

全文は以下プレスリリースをご覧ください。

▼[プレスリリース]実際に人が利用する室内環境において、気体状次亜塩素酸を用いた付着ウイルスの不活化に関する基礎的研究を実施（2026年3月17日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn260317-2

＜関連情報＞

・パナソニック次亜塩素酸ラボサイト

https://panasonic.co.jp/hvac/pes/technology/hocl/