NVIDIA が宇宙コンピューティングを立ち上げ、AI を軌道上へと急加速させる

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ニュース概要:

- サイズ、重量、電力に制約のある環境向けに設計された NVIDIA Space-1 Vera Rubin Module、IGX Thor、Jetson Orin プラットフォームは、軌道データセンター、地理空間インテリジェンス、自律宇宙運用向けにデータセンター クラスのパフォーマンスとエッジ AI 推論を提供- Aetherflux、Axiom Space、Kepler Communications、Planet Labs PBC、Sophia Space、Starcloud が、次世代の宇宙ミッションを支援するために、NVIDIA アクセラレーテッド コンピューティング プラットフォームを活用

カリフォルニア州サンノゼ - GTC - 2026 年 3 月 16 日 - NVIDIA は本日、最新のアクセラレーテッド コンピューティング プラットフォームが、軌道データセンター (ODC)、地理空間インテリジェンス、自律型宇宙運用に AI コンピューティングをもたらし、宇宙空間イノベーションの新時代を切り拓くことを発表しました。

サイズ、重量、電力 (SWaP) に制約のある環境にデータセンター クラスのパフォーマンスをもたらすことで、NVIDIA は、ますます複雑化するミッション プロファイルに対応しながら、地上から宇宙、そして宇宙から宇宙へと AI アプリケーションのシームレスな運用を実現します。

NVIDIA Vera Rubin Space-1 Module は、宇宙向けに最適化された NVIDIA アクセラレーテッド プラットフォームの最新の構成要素です。NVIDIA H100 GPU と比較して、モジュールに搭載された Rubin GPU は、宇宙ベースの推論において最大 25 倍の AI パフォーマンスを実現し、ODC、高度な地理空間インテリジェンス処理、および自律的な宇宙運用のための次世代コンピューティングを可能にします。

NVIDIA IGX Thor(TM) および NVIDIA Jetson Orin(TM) プラットフォームは、エネルギー効率に優れた高性能な AI 推論、画像センシング、高速データ処理を提供し、コンパクトなモジュールで軌道上での真のエッジ コンピューティングを可能にします。

NVIDIA RTX PRO(TM) 6000 Blackwell Server Edition GPU を含む NVIDIA データセンター プラットフォームは、地理空間インテリジェンス向けの高スループットのオンデマンド地上処理を提供し、大規模な画像アーカイブ分析において、従来の CPU ベースのバッチ システムと比較して最大 100 倍のパフォーマンスを実現します。

NVIDIA の創業者/CEO である ジェンスン フアン (Jensen Huang) は次のように述べています。「宇宙コンピューティングと言う最後のフロンティアが到来しました。衛星コンステレーションを展開し、宇宙の深部を探索していく中で、データが生成されるあらゆる場所にインテリジェンスが存在しなければなりません。宇宙と地上システム全体にわたる AI 処理が、リアルタイムのセンシング、意思決定、自律性を実現し、軌道データセンターは新たな発見のための観測装置へと進化し、宇宙船を自律航行システムへと変貌させます。パートナー企業と共に、NVIDIA のテクノロジを地球の枠を超え、インテリジェンスがかつて到達したことのない領域へと大胆に導いていきます」

宇宙ミッションの強化

業界をリードする Aetherflux(https://aetherflux.medium.com/aetherflux-is-taking-ai-compute-to-orbit-with-nvidia-ba098e018210)、Axiom Space、Kepler Communications(https://kepler.space/kepler-deploys-first-space-based-scalable-cloud-infrastructure-powered-by-nvidia/)、Planet(https://investors.planet.com/news/news-details/2026/Planet-to-Build-Worlds-First-GPU-Native-AI-Engine-for-Planetary-Intelligence-with-NVIDIA/default.aspx)、Sophia Space(https://sophia.space/news/the-rise-of-orbital-ai-sophia-space-and-nvidia-power-intelligence-in-orbit)、Starcloud は、軌道環境および地上環境での次世代宇宙ミッションに、NVIDIA アクセラレーテッド コンピューティング プラットフォームを活用しています。

Aetherflux の創業者兼 CEO である Baiju Bhatt 氏は次のように述べています。「Aetherflux では、宇宙における電力とコンピューティングの新たなパラダイムを切り拓いています。NVIDIA Space-1 Vera Rubin Module は、太陽エネルギーを動力源とし、軌道上のエッジで高性能かつエネルギー効率に優れた AI を実現します。これにより、自律運用とミッション クリティカルなサービスが可能になり、地球を超えたスケーラブルな宇宙ベースの AI インフラが実現します」

Kepler Communications の CEO、Mina Mitry 氏は次のように述べています。「Kepler Communications は、宇宙空間でのリアルタイム接続を実現する次世代データ ネットワークを構築しています。NVIDIA Jetson Orin は、高度な AI を当社の衛星に直接搭載し、コンステレーション全体でデータをインテリジェントに管理、ルーティングすることを可能にします。これにより、ネットワークをよりスマートで効率的なプラットフォームへと進化させ、レイテンシを削減し、グローバル規模で安全かつ信頼性の高い接続を実現します」

Planet の共同創業者兼 CEO であるWill Marshall 氏 は次のように述べています。「Planet は毎日地球を撮像しており、このデータ処理には世界最先端のコンピューティングが必要です。宇宙から地上まで NVIDIA のアクセラレーテッド プラットフォームを統合することで、物理世界をインデックス化する能力を飛躍的に強化しています。NVIDIA CorrDiff AI モデルを活用し、生のピクセル データからほぼリアルタイムで実用的な知見を導き出しています。共に、惑星規模のインテリジェンスにおける革命的な飛躍を実現し、地球規模の変化のスピードに合わせて人類がより賢明な意思決定を行えるよう支援しています」

Sophia Space の CEO である Rob DeMillo 氏 は次のように述べています。「Sophia Space は、モジュール型のパッシブ冷却でホスト型コンピューティング プラットフォームを構築し、宇宙で直接アプリケーションを実行できる専用インフラを顧客に提供することに重点を置いています。NVIDIA Jetson Orin により、そのインフラに AI 機能を埋め込み、サイズ、重量、電力の厳しい制約の中でリアルタイム処理と自律運用を支援しています。これにより、宇宙にクラウドのような柔軟性をもたらし、軌道コンピューティングを商業的に利用可能にします」

Starcloud の CEO である Philip Johnston 氏は次のように述べています。「Starcloud は、宇宙にクラウドおよび AI インフラを直接提供するために、専用設計の軌道データセンターを構築しています。NVIDIA との協業により、真のハイパースケール クラスの AI コンピューティングを軌道に導入することができます。データを発生源で処理することが可能となり、ダウンリンクへの依存が低減され、顧客は初めて宇宙でトレーニングおよび推論ワークロードを実行できるようになります。これは、宇宙をグローバル クラウドのシームレスな延長とするための重要なステップです」

軌道上の AI 駆動型インフラ

商業宇宙産業の急速な成長は、軌道上でのリアルタイム データ処理に対する需要の増加を意味します。

NVIDIA Space-1 Vera Rubin Module は、大規模なデータセンター クラスの AI を提供し、大規模言語モデルや高度な基盤モデルを宇宙で直接運用できるようにします。緊密に統合された CPU-GPU アーキテクチャと高帯域幅の総合接続により、宇宙空間に設置された機器からの大量のデータ ストリームをリアルタイムで処理するために必要なパフォーマンスとメモリを提供します。軌道プラットフォームにハイパースケール AI 機能を導入することで、Space-1 Vera Rubin Module は軌道上での分析、自律的な科学発見、迅速な洞察の創出を可能にします。

NVIDIA IGX Thor は、次世代のミッション クリティカルなエッジ環境向けに設計された省電力プラットフォームで、産業グレードの耐久性とエンタープライズ ソフトウェア サポートを提供します。リアルタイム AI 処理、機能安全、セキュア ブート、自律運用のサポートにより、宇宙船はセンサー データをローカルで処理し、帯域幅の使用を最適化し、応答性を向上させることができます。同時に、地上管制システムの機能をシームレスに補完および拡張します。

NVIDIA Jetson Orin は、エッジ 展開向けに構築された超コンパクトでエネルギー効率の高いモジュールで、高性能な AI 推論を提供します。SWaP 制約のある環境向けに最適化されており、宇宙船上で直接、視覚、ナビゲーション、センサー データのリアルタイム処理を可能にし、レイテンシを削減し、帯域幅を最適化します。

NVIDIA Jetson(TM) プラットフォームの AI ソフトウェア エコシステムと CUDA(R) アクセラレーションにより、Jetson Orin は地上運用との統合を維持しながら、インテリジェントで応答性の高いコンピューティングを必要とする衛星、軌道上のサービス車両、宇宙ベースのセンシング プラットフォームに最適です。

NVIDIA データセンター プラットフォームが地理空間インテリジェンスを推進

宇宙エコシステムが拡大するにつれて、そこで生成させるデータ量も増加しています。軌道コンピューティングが、画像センサー、レーダー、無線周波数センサーなどの地理空間センシング衛星のリアルタイム処理能力を向上させる一方で、収集されたデータの多くは、地球上の数百ペタバイト規模の履歴アーカイブに統合され、大規模な地理空間傾向分析をサポートします。

地上ベースの地理空間画像処理システムは、これまで CPU 上で稼働してきたため、計算の所要時間が長くなっています。NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU は、従来のアーキテクチャを上回る地上処理向けの大幅な高速化を実現します。

さらに、CUDA の柔軟性を活用することで、地理空間インテリジェンスの顧客は、クラウド、エッジの地上ステーション、軌道上にわたって処理を適応させることができます。また、新しい AI 機能を迅速に組み込み、これらの大規模な画像アーカイブから動的に洞察を抽出することもできます。

- 災害対応と環境監視: 高解像度画像の AI アクセラレーション処理により、山火事、洪水、原油流出を即座に特定し、迅速な警告を発令できます。- 気候と天気予測: 気象パターンと長期の気候変動を機敏かつ正確に追跡することで、大気データに関する高度な分析が可能になります。- インフラとリソース管理: 複雑な物体検出と傾向分析を自動化し、世界のエネルギー グリッド、輸送ネットワーク、農業の健全性の自律的に監視を行うことが可能になります。

提供予定

NVIDIA IGX Thor および Jetson Orin プラットフォームと、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU は現在提供中であり、NVIDIA Space-1 Vera Rubin Module は、後日提供開始予定です。

また、ジェンスン フアン による GTC 基調講演(https://www.nvidia.com/gtc/keynote/)をご覧いただくとともに、フィジカル AI(https://www.nvidia.com/gtc/sessions/physical-ai-days/)、ロボティクス(https://www.nvidia.com/gtc/sessions/robotics/)、ビジョン AI (https://www.nvidia.com/gtc/sessions/computer-vision-and-video-analytics/)のセッションにもご参加ください。

※本発表資料は米国時間 2026 年 3 月 16 日に発表されたプレスリリース(https://nvidianews.nvidia.com/news/space-computing)の抄訳です。

NVIDIAについて

NVIDIA(https://www.nvidia.com/ja-jp/) (NASDAQ: NVDA) はAIとアクセラレーテッド コンピューティングの世界的なリーダーです。