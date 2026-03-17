補助金を申請したことがない企業55%、理由1位は「制度を知らない」── 「補助金AI」が中小企業の補助金活用実態データを公開

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、AI事業計画書自動生成サービス「補助金AI」（https://hojokin.xyz）において、中小企業の補助金活用に関する公開データの分析レポートを公開いたします。

背景：過半数の企業が補助金を申請したことがない

補助金コネクト株式会社の調査（2023年）によると、補助金・助成金を申請したことがない企業は全体の55%に上ります。申請しない理由の1位は「どのような制度があるかわからない」で、そもそも制度の存在を知らないことが最大の障壁となっています。

（出典：補助金コネクト株式会社「補助金活用に関するアンケート調査」2023年、オフィスのミカタ掲載 https://officenomikata.jp/news/16429/）

申請手続きの複雑さが2番目の壁

Higurashi&Company社の調査（2025年）では、補助金活用を検討していない理由として「申請手続きが難しい」が28.8%、「補助金を知らない」が27.3%を占めることが報告されています。一方で、活用した企業の63%が財務改善や業務効率化などの効果を実感しており、申請さえできれば大きなメリットが得られることがわかっています。

（出典：Higurashi&Company「2025年補助金活用意識調査」）

「補助金AI」の概要

補助金AIは、事業内容や申請する補助金の種類を入力するだけで、AIが事業計画書の下書きを自動生成するサービスです。

主な機能：

- AI事業計画書生成 ── 補助金の審査基準に沿った事業計画書の下書きを作成- 補助金検索・マッチング ── 事業内容から申請可能な補助金を自動提案- 申請書テンプレート ── 主要補助金に対応した記入テンプレートを提供対象ユーザー- 補助金を申請したいが書類作成に不安がある中小企業・個人事業主- どの補助金に申請できるかわからない方- 事業計画書の書き方がわからない方

サービスURL: https://hojokin.xyz

■ 会社概要

社名: 株式会社Mycat

設立: 2025年2月5日

所在地: 東京都目黒区三田2-7-22

事業内容: AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営

コーポレートサイト: https://mycat.business

お問い合わせ: info@mycat.love