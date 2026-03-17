学校法人北陸大学

北陸大学（石川県金沢市／学長：東風 安生（こち やすお））は、現在の国際コミュニケーション学部を改組し、2027年4月に新たに「人文社会学部 メディア情報学科（仮称）」を開設する構想を発表いたしました。 新学科は「人文学×デジタルで、世界の心を揺さぶろう。」をコンセプトに掲げ、人間や社会に対する深い理解（人文学）と、最新のデジタル技術を掛け合わせ、新たな文化の創造や地域の課題解決に貢献できるクリエイティブな人材を育成します。

■ 新学科設立の背景：「好き」をキャリアに変える、新しいカタチ

生成AIをはじめとするテクノロジーが急速に進化する現代において、単なる技術力だけでなく、「人間の感情はどう動くのか」「社会にどんな価値を提供できるのか」を考える「人文学」の知見がますます重要視されています。

「SNSが好き」「デザインに興味がある」「動画を作ってみたい」--そんな高校生たちの日常的な「好き」や好奇心は、これからの社会を動かす大きな原動力になります。人文社会学部 メディア情報学科（仮称）は、「好き」から広がる学びを追求し、実践的なデジタルスキル（データサイエンス、UI/UX、SNS広告表現など）を身につけることで、不確実なAI時代を生き抜く力へと昇華させる全く新しい学びの場を提供します。

■ 人文社会学部 メディア情報学科（仮称）の3つの特長

1. 将来の目標に合わせて選べる「3つの履修モデルコース」

自分の興味関心や将来の目標に向かって専門性を高めていけるよう、3つの履修モデルコースを設けます。

１.情報コミュニケーションコース：生成AIやデータ分析を活用し、社会課題を解決に導くコミュニケーションデザインを探究します。

２.デジタルメディアデザインコース：映像、Webアプリ開発、UI/UXデザインなど、メディアコンテンツを支えるクリエイターやエンジニアを育成します。

３.地域文化情報デザインコース：日本の伝統文化やサブカルチャーへの知見を深め、文化資源を活かした観光デザインを考察し、世界へ発信できる力を養います 。

2. 文系でも強くなる「データサイエンス教育」と「Udemy Business」の導入

本学が全学的に実施するデータサイエンス教育は、文部科学省の「数理・データサイエンス・AI教育プログラム（リテラシーレベル プラス）」に認定されています。基礎的な情報リテラシーに加え、オンライン学習プラットフォーム「Udemy Business」を導入。

授業の事前事後学習として活用し、「Premiere Proでの動画制作」「ChatGPTやPythonなどの生成AI活用」「InstagramやXの戦略的SNSマーケティング」「PhotoshopやIllustratorなどのデザインツール」といった、実社会で即戦力となるスキルを自分のペースでカスタマイズして習得できます。





3. 観光文化都市・金沢を舞台にした「実践的な地域連携」

教員陣には、エンタメ業界でのメディア戦略、起業支援、デザイン事務所設立、全国のアートイベント出展など、多様なビジネス・クリエイティブ経験を持つプロフェッショナルが揃っています。歴史と最新カルチャーが交差する金沢の街をフィールドに、地域資源のブランディングや課題解決に取り組むことで、社会課題を「自分ごと化」する実践力を養います。



■ 卒業後の想定進路

広告代理店、デザイン事務所、メディア関連企業（テレビ局・出版社など）、IT・ネットメディア企業、旅行代理店、観光地域づくり法人（DMO）、一般企業の広報・マーケティング部門など、デジタルとクリエイティブを武器に幅広い業界での活躍を目指せます。



■ オープンキャンパスで「ワクワクする未来」を体験！

北陸大学では、メディア情報学科（仮称）の学びをいち早く体験できるオープンキャンパスを随時開催しております。文理融合の新しいカリキュラムの詳細や、個性豊かな教員陣との交流を通じ、ご自身の「好き」がどのように仕事へとつながっていくのか、ぜひ体感してください。

※詳細な日程やプログラムは、本学公式Webサイトにて順次ご案内いたします。





【大学概要】

学校法人北陸大学

所在地：［太陽が丘キャンパス］〒920-1180 石川県金沢市太陽が丘1-1

公式Webサイト：www.hokuriku-u.ac.jp

※新学部および新学科の設置は計画中（設置構想中）であり、名称・授業料・カリキュラム等の内容については変更となる場合があります。



