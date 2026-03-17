【春の入会キャンペーン実施中】菰野町の子どもたちが通う「菰野町サッカースクール」が新規会員を募集

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会（三重県津市、理事長：竹田昌平）は、菰野町の菰野西競技場で開催している「菰野町サッカースクール」において、春の入会キャンペーンを実施し、新規会員を募集しています。

本スクールは、菰野町を中心に多くの子どもたちが参加しているサッカースクールです。三重県生涯スポーツ協会のサッカースクールは、未経験者や初心者への運動指導を得意としており、楽しみながら技術や体力の向上を目指しています。競技志向に偏らず、子どもの発達や健康づくりに配慮しながら、運動の楽しさを伝えることを大切にしています。

菰野町サッカースクールでは、初めて参加する子どもでも安心してスタートできるよう、基礎から丁寧に指導しています。走る・止まる・蹴るといった基本動作を繰り返しながら、少しずつ自信を積み重ねていけるようなプログラムを大切にしています。また、木曜日の放課後に開催しており、保護者の当番などの負担もないため、無理なく通い続けやすいスクールです。

このたび実施する春の入会キャンペーンでは、期間中に入会した方を対象に、入会金無料（11,000円）、スクールTシャツまたはサッカーユニフォームセットの対象ウェアに加え、先着10名にサッカーボールをプレゼントします。楽しく体を動かしながら成長したいお子さまにおすすめの機会です。

無料体験も随時受け付けています。菰野町周辺で子ども向けのサッカースクールや習い事をお探しの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

〇春の入会キャンペーン概要

期間：2026年5月末まで

特典：

・入会金無料（通常11,000円）

・サッカースクールTシャツ（3,300円・税込）

・先着10名にサッカーボール（2,000円相当）プレゼント

〇スクール概要

スクール名：菰野町サッカースクール

会場：菰野西競技場（菰野町菰野4775-1）

練習日：木曜日（月3回）

クラス・時間：

・年長～小学2年生クラス 15:30～16:30

・小学生クラス（小学1年生～6年生） 16:40～18:00

費用：

・月会費：5,500円（税込）

・年会費：5,500円（税込・保険料含む）

※年度途中入会の場合、年会費は保険料を除き月割りとなります。

指定ウェア：

・スクールTシャツ 2,200円（税込）

または

・サッカーユニフォームセット 9,000円（税込）

担当コーチ：橋川恵介

〇法人概要

特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

〒514-0015 三重県津市寿町18-15 CSビル6F

TEL：059-273-5300

FAX：059-273-5303

https://lifelong-sport.jp