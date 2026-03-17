【野田市】DIY途中の木材 回収キャンペーン（3月は1,000円割引）｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

野田市は、戸建て住宅が多く、庭付きの住宅やガレージ付きの家も多い地域です。

そのため、休日に DIYや自宅の小さなリフォームを楽しむ家庭 も少なくありません。

棚づくり、ウッドラック制作、庭のウッドデッキ、収納棚のDIY。

ホームセンターで材料を購入して、自分で家具や収納を作る方も多い地域です。

しかしDIYでは、よくこんな状態が起こります。

余った木材、切れ端の板、使わなかったネジ、途中まで作った棚。

最初は「また使うかもしれない」「次のDIYで使える」

と思って保管しているうちに、ガレージや物置にDIY材料が増えていくケース が少なくありません。

例えばベニヤ板の端材、棚づくりの余り板、ネジの箱、古い工具。

こうした材料が増えると、“DIY材料の保管スペース”のようになってしまう家庭 もあります。

さらに木材や工具はサイズも重さもあり、自治体のゴミとして処分する場合にも分別や処分方法が分かりにくいことがあります。

そのため「次のDIYで使うかも」「まとめて処分しよう」と思いながら、長期間残ってしまうケースも見られます。

でも3月は、引っ越しや模様替え、春のリフォームや収納整理など、家の環境を整えるタイミングでもあります。

この時期にDIY材料を整理すると、ガレージや物置のスペースを有効に使えるようになります。

不用品回収サービスの まるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区） は、野田市の住宅事情に合わせた片付けサポートとして、“DIY途中の木材”回収キャンペーン を実施します。

余った板、ベニヤ板、工具などDIY残骸を含む回収で、3月は合計金額から1,000円割引。

途中で止まってしまったDIY材料を、まとめて整理できるきっかけを提供するキャンペーンです。

背景と目的

野田市は戸建て住宅が多く、自宅でDIYを楽しむ家庭が多い地域です。

そのため

・DIYの端材

・余った木材

・ネジや金具

・古い工具

などの DIY関連不用品が家庭に残りやすい環境 でもあります。

特に

「棚づくりの材料が余った」

「DIY途中で止まってしまった」

といったケースで、ガレージや物置に材料が残ったままになる家庭 も少なくありません。

こうしたDIY材料整理のきっかけとして、今回のキャンペーンを企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名： DIY途中の木材 まとめて回収キャンペーン

実施期間：2026年3月1日～2026年3月31日

割引内容： 対象品を含む回収で 1,000円割引

対象例

・端材

・ベニヤ板

・ネジ箱

・壊れた工具

・未完成の棚

備考（合言葉）： 事前見積もり時に 「野田市キャンペーン」 とお伝えください。

※「残す作品」「処分する作品」が混在していてもOK。写真で仕分けの相談もできます。

キャンペーン対応エリア（野田市全域）

対応地域例

野田、愛宕、清水、堤台、山崎、尾崎、木間ヶ瀬、関宿、七光台、桜の里、みずき、花井など

※上記以外も野田市全域で対応可能です。

DIY材料の片付けでよくあるお悩み

・DIYの端材が物置に残っている

・余った木材を処分したい

・壊れた工具を整理したい

・ガレージをスッキリさせたい

・未完成の棚を処分したい

DIY関連でよく出る不用品例

木材

金具類

工具

DIY家具

保管用品

回収品目の詳細例

木材

端材、ベニヤ板、板材など

金具類

ネジ、ボルト、金具など

工具

壊れた工具、古い工具など

DIY家具

未完成の棚、ラックなど

保管用品

工具箱、収納ケースなど

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・DIY材料をまとめて整理したい方

・ガレージや物置を片付けたい方

・未完成のDIY家具を処分したい方

・野田市で不用品回収を探している方

LINEで簡単見積もり！

LINEなら写真を送るだけでOK。スムーズに見積もりするコツはこれだけ。

DIY材料や工具など、

処分に迷う不用品もお気軽にご相談ください。

「これは残したい」「これは処分したい」も、写真にメモでOK。片付けの判断を一緒に進められます。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 野田市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/nodashi/

📰 野田市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/chibaken/nodashi/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)