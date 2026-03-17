トレイダーズホールディングス、トレイダーズ証券、FleGrowth：「健康経営優良法人2026」に2年連続で認定

トレイダーズホールディングス株式会社

トレイダーズホールディングス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長：金丸 貴行）、トレイダーズ証券株式会社（代表取締役社長：須山 剛）、株式会社FleGrowth（代表取締役社長：森島 玲浩）の当社グループ3社は、このたび経済産業省と日本健康会議が共同で選定する「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に、昨年に引き続き2年連続で認定されましたので、お知らせいたします。

■「健康経営優良法人認定制度」について

本制度は、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する制度です。

■ 当社グループの健康経営への取り組み

当社グループでは、「職場の安全と社員一人ひとりの心身の健康を守り、従業員が社会的にも満足するという状態を作り出すために、ウェルビーイング経営に取り組む」との社内環境整備方針を掲げ、従業員の健康を重要な経営課題の一つと位置づけております。この方針のもと、以下の取り組みを継続的に実施してまいりました。

・健康診断の受診体制の充実

定期健康診断の実施に加え、がん検診や婦人科健診等のオプション検査費用を補助し、疾病の早期発見・早期治療につなげる体制を整えております。

・メンタルヘルスケアの推進

年1回のストレスチェックを通じて職場環境の把握に努めるとともに、従業員のメンタルヘルスに配慮した職場環境の整備を推進しております。

・ワークライフバランスの実現に向けた取り組み

労働時間の適正な管理と有給休暇の取得促進により、従業員が心身ともに健康を保ちながら働ける環境の整備に努めております。

・健康増進とコミュニケーション機会の創出

スポーツイベントへの参加支援や社内クラブ活動の実施を通じて、運動習慣の定着と部門を超えた従業員間の交流促進に取り組んでおります。

今回の2年連続認定を励みとし、引き続きグループ一丸となって従業員の健康維持・増進と働きやすい職場環境の整備に取り組み、持続的な企業価値の向上に努めてまいります。

「健康経営優良法人認定制度」：経済産業省ホームページ

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

■トレイダーズ・グループ概要

社名： トレイダーズホールディングス株式会社

代表者： 代表取締役会長兼社長 金丸 貴行

所在地： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

URL： https://www.tradershd.com/

事業内容： グループ全体の経営戦略の立案と各事業会社の経営支配および管理

社名： トレイダーズ証券株式会社

代表者： 代表取締役社長 須山 剛

所在地： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

URL： https://traderssec.com/

事業内容： 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、

デリバティブ取引（FX、暗号資産CFD）、証券取引（私募の取扱）

主たる業務：インターネットを介した店頭デリバティブ取引事業

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第123号

加入協会等：日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会

一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会、日本投資者保護基金

社名： 株式会社 FleGrowth

代表者： 代表取締役社長 森島 玲浩

所在地： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

URL： https://flegrowth.co.jp/

事業内容：金融に関するシステムの開発・販売・賃貸および運用保守業務、

システム導入に関するコンサルティング、情報処理サービス業務および情報提供サービス、

金融に関するシステムのコンサルティング、これらに関連する広告・宣伝・

マーケティング・販売代理、および広告代理業