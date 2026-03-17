【巣鴨大鳥神社商店街】巣鴨大鳥神社商店街での『巣鴨カードコレクション』が絶賛開催中！【3月31日まで】

株式会社スリービー

巣鴨大鳥神社商店街（事務局：東京都豊島区 代表：中村安次）では、『巣鴨カードコレクション』が好評開催中です！

2023年4月に「巣一商店会」と「大鳥神社商店会」が新たに「巣鴨大鳥神社商店街」として生まれ変わりました。「巣鴨大鳥神社」と「子育て稲荷」を由縁に「子育ての街」として新たなイメージの確立を目指しております。商店街に実際に足を運んでいただき、各店舗、商店街全体を活性化することで更なる来訪者を呼び込む循環を形成いたします。

『巣鴨カードコレクション』の遊び方

色んなお店があるなぁ！STEP 1

参加している商店街のお店に行ってお買い物を楽しんでください♪

お店に置いてあるパネルのQRコードをスマホで読み込んでください！（お買い物をしなくても遊ぶことはできます！）

STEP 2

スマホの画面に表示されたガチャを回してね。（ガチャのマークをタップしてください）

どのカードが出るかな・・・？

カードは他の人とシェアできます！STEP 3

ランダムでお店オリジナルカードをGET！画面に表示されたカードをコレクションしよう！カードの他にも同じデザインのシールもらえるのでお店の人に「シールください♪」と聞いてみてね！

（シールは数に限りがあります。なくなり次第配布を終了いたします）

カードは全部で20種類！

協力しているお店は10店舗あります。1店舗につき2種類の

カードが用意されているので全部で20種類のカードを集めよう！

コンプリートするとシークレットカードもGETできるので全部集めてみよう！

コンプリート目指して集めよう！これは・・・？コンプリートしてシークレットカードをGET!

シークレットカードのシールは巣鴨大鳥神社でもらえるのでコンプリートしたら巣鴨大鳥神社に行ってお参りして、神社の人に聞いてみてね！

カードのデータは友達同士で共有も可能！コンプリートもしやすいから是非、大鳥神社商店街に遊びにきてね！

※カードの画面が出たら下にあるシェアボタンを押すとQRコード

が出るのでそのQRコードを友達に読み込んでもらうと共有ができます。

『巣鴨カードコレクション』に協力しているお店はこちら

・クリーニングポプリン巣鴨店

・個性パン創造アルル

・珈琲専門館伯爵巣鴨店

・サーティーワンアイスクリーム巣鴨駅前店

・ダイシャリン巣鴨店

・ナカワデ書店

・ひまわり歯科

・ヘアファッション四季

・やまとむら歯科

・ヤマハ音楽教室巣鴨センター（エークラスミュージック）

・巣鴨大鳥神社

巣鴨大鳥神社商店街ではSNSで情報を発信しています！

LINE・Facebook・Instagramでも巣鴨大鳥神社の公式アカウントが開設！

巣鴨大鳥神社商店街では2025年2月から公式LINE、Facebook、

Instagramを開設、リニューアルして色々な情報を発信しています。登録するとお得な情報をGETできたり随時更新されるイベント情報などが届きます。大鳥神社商店街をより楽しむことができるので是非、チェックしてみてください！

InstagramのTOP画面はこちら！

巣鴨大鳥神社商店街では年間で様々なイベントも開催しています。

どんな出来事ももれなく発信します！

7月17日（金）～19日（日）は駅前ロータリーで毎年好評の盆踊り大会が3日間にかけて開催されます。

11月には巣鴨大鳥神社にて酉の市が開催されます。

（2026年は11月7日と19日の2回開催）

その他にも秋には菊まつり、冬は駅前ロータリーの

イルミネーション。時期問わず、色々なイベントを

開催しますが、それらの新しい情報も全て、LINE、Facebook、Instagramなどで発信していきますので

Checkして、是非、巣鴨大鳥神社商店街に足を運んでください！

巣鴨大鳥神社商店街

お問い合わせ先：03-5805-1055

担当：稲村

Mail：inamura@threeb.co.jp

HP：http://suichishoutenkai.com