【3/22 さが桜マラソン】花飾りで想いをひとつに！「地域の宝探しカンパニー」スチームシップが、佐賀のまちに春と元気を届けます！

株式会社スチームシップ

株式会社スチームシップの「地域応援マラソン部」が、2026年3月22日（日）に開催される「さが桜マラソン2026」に出場いたします。ランナーは春の訪れを告げる「花飾り」を身につけて出走。日頃からお世話になっている佐賀の自治体や事業者の皆さま、そして沿道で応援してくださる地域の皆さまへ、走る姿を通して「元気と感謝」を届けます！

昨年の大会での一コマ。沿道からのあたたかい声援が力に。

スチームシップがマラソンに挑む3つの理由

1.「地域を盛り上げたい」という想い

スチームシップの主な業務は、地域密着型で行うふるさと納税支援。地域の魅力を全国に発信してきました。そんな私たちが地域活性化を目的に発足したのが「地域応援マラソン部」です。実際に街並みを眺め、沿道の声援を肌で感じる。このような経験こそが新しい出会いや発見につながり、地域に寄り添った支援の原動力になると考えます。

今年参加するランナーは20名。春らしい「花飾り」をつけて42.195kmに挑みます。仲間と同じ装いで走ることで想いをひとつに。沿道で応援してくださる地域の皆さまにも「春の訪れ」と「元気」を届けたいと思っています！

2. 社員の健康管理を目的として

自身の体調管理や健康への意識を高めることも目的の一つです。今回の大会出場を機にランニングを行う社員も増えました。一人ひとりが最高のコンディションで地域で働けるように。気軽に楽しく参加できる「部活動」という形で、社員の健康増進に取り組みます。

3. チームビルディング～大きな挑戦で結束力を高める～

私たちは「地域のブランド価値を上げる」「まちのファンをつくる」という目標に向かって、日々業務を行っています。自治体、事業者、そして社内。その連携を図るには、チームの結束力が欠かせません。今回挑むのはフルマラソン。一人では挫けそうな時も、仲間の存在が背中を押してくれます。同じゴールを目指す経験は、日常の業務においての結束力にもつながると考えています。

走るだけじゃない！佐賀の食と魅力を味わい尽くす

当日は佐賀県以外からもスチームシップの社員が集まります。大会後は佐賀の飲食店で慰労会を行い、佐賀ならではの美味しい食を堪能する予定です。佐賀の魅力を味わい、佐賀のまちへの感謝とエールを形にします。

400名の仲間とともに地域活性化に取り組んでいるスチームシップ。地域のイベントや行事に関わり、地域での暮らし・仕事を楽しみながら地方創生を目指します。

株式会社スチームシップについて

地域密着型ふるさと納税支援事業(https://steamship.co.jp/service/)

スチームシップの主な業務は、自治体のふるさと納税支援。返礼品の企画・開拓・管理や、Webページの立ち上げ・運営、地域事業者への技術支援（AI活用レクチャー等）、カスタマーセンターなどの業務を一括で請け負っています。

私たちの特徴のひとつは地域密着型ということ。地域に拠点をかまえ、地域に根ざして「地域のブランド価値」を上げていく。そして「まちのファンをつくる」という目標を掲げています。事業受託を機に事業所を開設した市町村も多数。自治体や事業者と連携しながら、地域の未来をよりよく輝かせるために支援を続けています。

地域活性化事業(https://steamship.co.jp/service/#:~:text=%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-,%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E6%B4%BB%E6%80%A7%E5%8C%96%E4%BA%8B%E6%A5%AD,-%E7%A7%81%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%81%AF)

カフェ事業（CAFE USEUM ARITA）

【なぜカフェ事業？】スチームシップが「CAFE USEUM ARITA」に込めた、地域の宝を磨く新たな挑戦！

▶ https://youtu.be/y6kKSKWxFoI?si=SXbyLwvhQ0YyadrA

ミッション：地域から、未来を変えていく。

ビジョン ：地域が積極的に選ばれる社会をつくる。

会社名 ：株式会社スチームシップ

代表者 ：代表取締役 藤山 雷太

本社 ：〒859-3701 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷961番地1 2F

設立日 ：2017年4月13日

資本金 ：1億円

従業員数 ：400名

事業内容 ：地域密着型ふるさと納税支援事業、地域活性化事業（カフェ事業、教育事業）

ホームページ：https://steamship.co.jp/