「t-ウィルス」世界初公開で1時間半超の行列、CAPCOM公式コラボのもと実現した「LOM BABY - THE AUTHENTIC OFFICE」アフターレポートを公開

Transeeds株式会社

LOM BABY by Transeeds Inc.[東京渋谷]は、文化庁主催・渋谷区共催のアートイベント「DIG SHIBUYA 2026」にて、CAPCOM公式コラボレーションのもと実現した展示「LOM BABY - THE AUTHENTIC OFFICE」のアフターレポート (Event Report)を公開しました。

本展では、最先端バイオテクノロジーにより合成された「t-ウィルス（バイオハザード）」をはじめ、「龍肉」「人工宇宙人（DNA搭載フィギュア）」「"翼が生える成分配合"のエナジードリンク」など、LOM BABYが継続して研究・制作を行ってきた作品群とそのテクノロジーを展示しました。

会場は『渋谷PARCO』新施設[PBOX]。

展示前から注目を集めていた本展は、レセプションおよび一般公開の模様がSNSや各種メディアを通じて広く拡散され、トレンド入りやメディアランキングで1位になるなど、国内外から多くの反響が寄せられました。

一般公開では、開場前から待機列が生じ、最大で1時間半を超える行列が発生。閉場まで入場規制が続き、1日あたりの来場者数は2,700名を超え、同会場における過去最多来場者数を更新しました。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=3sH7sVQDLvM ]

これは、【バイオテクノロジー×IP×エンターテインメント】の幕開けを象徴する機会となりました。

LOM BABYは2026→2027に向けて、IP・ファッション領域におけるコラボレーションに加え、「バイオアートトイ」や「バイオプロダクト」の展開、海外主要都市での展示を予定しています。

公開可能な範囲から順次発表してまいります。

今後も、ALife（人工生命）をはじめとするバイオテクノロジーとAI(人工知能)の先端領域を横断しながら、研究と表現の両面から新たな創作の可能性を探求し、日本発のカルチャーを国内外へ発信してまいります。

LOM BABY - THE AUTHENTIC OFFICE アフターレポート

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=S3Y1lYwiW9g ]

【展示作品】

・t-ウィルス [Umbrella/BIOHAZARD (C)CAPCOM]

・"翼が生える成分配合"エナジードリンク [Red Bull]

・龍肉

・人工宇宙人 (DNAフィギュア)

・バイオ3Dプリンター [CYFUSE]

・PLUS ULTRA [＄villain]

・自律映像生成AI「ZQ」 [東北新社]

・脳波AI

【音楽/LIVE】

Acidclank [音楽/サウンドスケープ/LIVE]

北村蕗 [LIVE]

Acidclank北村蕗

【開催概要】

展示名：LOM BABY - THE AUTHENTIC OFFICE

会場：渋谷PARCO [PBOX]

日程：2026年2月13日(金) - 2月14日(土)



イベント名：DIG SHIBUYA 2026

2024年初開催、今年で3回目のテクノロジーとアートのイベント。「渋谷まるごと、ART×TECHの実験中。 」のコンセプトのもと47万人にリーチし、37プログラム、総勢200名以上の国内外のアーティストが参加しました。

主催：SHIBUYA CREATIVE TECH実行委員会・独立行政法人日本芸術文化振興会・文化庁

共催：渋谷区

後援：東京都（パブリックアート部分）・一般財団法人渋谷区観光協会・一般社団法人渋谷未来デザイン

協賛・後援

Official Collaboration

株式会社カプコン(CAPCOM CO., LTD.)

Umbrella/BIOHAZARD (C)CAPCOM

「バイオハザード」シリーズは、絶望的な状況から、武器やアイテムを駆使し生還していくサバイバルホラーゲームで、1996年に第1作を発売しました。

登場から25年以上経過した今なお、世界中から高い支持を集めています。

▽『バイオハザード』公式ポータルサイトはこちら

URL：https://game.capcom.com/residentevil/

権利表記：(C)CAPCOM

株式会社カプコンについて

1983年の創業以来、ゲームエンタ-テインメント分野において数多くのヒット商品を創出するリーディングカンパニー。代表作として、「バイオハザード」、「モンスターハンター」、「ストリートファイター」、「ロックマン」、「デビル メイ クライ」などのシリーズタイトルを保有しています。

本社は大阪にあり、米国、イギリス、ドイツ、フランス、香港、台湾およびシンガポールに海外子会社があります。

https://www.capcom.co.jp/

Special Support

株式会社 東北新社

SHIBUYA Q DAO

ASOBILIFE

CARBON TOKYO

Sponsor

株式会社サイフューズ

＄villain

Technical support

ツジカワ株式会社

ツジカワ東京デザインセンター

株式会社ヤマテ・サイン

主宰

Transeeds Inc.

LOM BABYとは

「生命の誕生」をテーマに、

アーティスト・エンジニア・科学者などのメンバーから構成されたサイエンスコレクティブ

World Trade Center（ニューヨーク）での発表を皮切りに、LIQUIDROOM（東京渋谷）で個展を開催。Grand Palais（パリ）の展示では2日間で約4500人を動員。

KDDIとのコラボレーションにより実現した大規模個展『LOM BABY_PLUS ULTRA』では、展示作品の全てが完売。会場である、GINZA 456 Created by KDDIの最高来場者数と取引額を更新するなど、国内外で高い評価を得ています。

また、国立新美術館で発表した「龍肉」が大きな反響を呼び、日本経済新聞など多数のメディアで特集。

EXPO2025 大阪・関西万博では、万博公式ハイライトに選出されるという快挙を達成。

世界的ビジネス誌『Forbes』が注目する「NEXT100」、100通りの「世界を救う希望」では、表紙・目次と共に特集掲載されるなど、注目のサイエンスコレクティブとして評価されています。

LOM BABY

https://lombaby.io



Transeeds Inc.

https://transeeds.com



お問い合わせ

https://transeeds.com/contact