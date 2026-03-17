「t-ウィルス」世界初公開で1時間半超の行列、CAPCOM公式コラボのもと実現した「LOM BABY - THE AUTHENTIC OFFICE」アフターレポートを公開
LOM BABY by Transeeds Inc.[東京渋谷]は、文化庁主催・渋谷区共催のアートイベント「DIG SHIBUYA 2026」にて、CAPCOM公式コラボレーションのもと実現した展示「LOM BABY - THE AUTHENTIC OFFICE」のアフターレポート (Event Report)を公開しました。
本展では、最先端バイオテクノロジーにより合成された「t-ウィルス（バイオハザード）」をはじめ、「龍肉」「人工宇宙人（DNA搭載フィギュア）」「"翼が生える成分配合"のエナジードリンク」など、LOM BABYが継続して研究・制作を行ってきた作品群とそのテクノロジーを展示しました。
会場は『渋谷PARCO』新施設[PBOX]。
展示前から注目を集めていた本展は、レセプションおよび一般公開の模様がSNSや各種メディアを通じて広く拡散され、トレンド入りやメディアランキングで1位になるなど、国内外から多くの反響が寄せられました。
一般公開では、開場前から待機列が生じ、最大で1時間半を超える行列が発生。閉場まで入場規制が続き、1日あたりの来場者数は2,700名を超え、同会場における過去最多来場者数を更新しました。
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=3sH7sVQDLvM ]
これは、【バイオテクノロジー×IP×エンターテインメント】の幕開けを象徴する機会となりました。
LOM BABYは2026→2027に向けて、IP・ファッション領域におけるコラボレーションに加え、「バイオアートトイ」や「バイオプロダクト」の展開、海外主要都市での展示を予定しています。
公開可能な範囲から順次発表してまいります。
今後も、ALife（人工生命）をはじめとするバイオテクノロジーとAI(人工知能)の先端領域を横断しながら、研究と表現の両面から新たな創作の可能性を探求し、日本発のカルチャーを国内外へ発信してまいります。
LOM BABY - THE AUTHENTIC OFFICE アフターレポート
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=S3Y1lYwiW9g ]
【展示作品】
・t-ウィルス [Umbrella/BIOHAZARD (C)CAPCOM]
・"翼が生える成分配合"エナジードリンク [Red Bull]
・龍肉
・人工宇宙人 (DNAフィギュア)
・バイオ3Dプリンター [CYFUSE]
・PLUS ULTRA [＄villain]
・自律映像生成AI「ZQ」 [東北新社]
・脳波AI
【音楽/LIVE】
Acidclank [音楽/サウンドスケープ/LIVE]
北村蕗 [LIVE]
Acidclank
北村蕗
【開催概要】
展示名：LOM BABY - THE AUTHENTIC OFFICE
会場：渋谷PARCO [PBOX]
日程：2026年2月13日(金) - 2月14日(土)
イベント名：DIG SHIBUYA 2026
2024年初開催、今年で3回目のテクノロジーとアートのイベント。「渋谷まるごと、ART×TECHの実験中。 」のコンセプトのもと47万人にリーチし、37プログラム、総勢200名以上の国内外のアーティストが参加しました。
主催：SHIBUYA CREATIVE TECH実行委員会・独立行政法人日本芸術文化振興会・文化庁
共催：渋谷区
後援：東京都（パブリックアート部分）・一般財団法人渋谷区観光協会・一般社団法人渋谷未来デザイン
協賛・後援
Official Collaboration
株式会社カプコン(CAPCOM CO., LTD.)
Umbrella/BIOHAZARD (C)CAPCOM
「バイオハザード」シリーズは、絶望的な状況から、武器やアイテムを駆使し生還していくサバイバルホラーゲームで、1996年に第1作を発売しました。
登場から25年以上経過した今なお、世界中から高い支持を集めています。
▽『バイオハザード』公式ポータルサイトはこちら
URL：https://game.capcom.com/residentevil/
権利表記：(C)CAPCOM
株式会社カプコンについて
1983年の創業以来、ゲームエンタ-テインメント分野において数多くのヒット商品を創出するリーディングカンパニー。代表作として、「バイオハザード」、「モンスターハンター」、「ストリートファイター」、「ロックマン」、「デビル メイ クライ」などのシリーズタイトルを保有しています。
本社は大阪にあり、米国、イギリス、ドイツ、フランス、香港、台湾およびシンガポールに海外子会社があります。
https://www.capcom.co.jp/
Special Support
株式会社 東北新社
SHIBUYA Q DAO
ASOBILIFE
CARBON TOKYO
Sponsor
株式会社サイフューズ
＄villain
Technical support
ツジカワ株式会社
ツジカワ東京デザインセンター
株式会社ヤマテ・サイン
主宰
Transeeds Inc.
LOM BABYとは
「生命の誕生」をテーマに、
アーティスト・エンジニア・科学者などのメンバーから構成されたサイエンスコレクティブ
World Trade Center（ニューヨーク）での発表を皮切りに、LIQUIDROOM（東京渋谷）で個展を開催。Grand Palais（パリ）の展示では2日間で約4500人を動員。
KDDIとのコラボレーションにより実現した大規模個展『LOM BABY_PLUS ULTRA』では、展示作品の全てが完売。会場である、GINZA 456 Created by KDDIの最高来場者数と取引額を更新するなど、国内外で高い評価を得ています。
また、国立新美術館で発表した「龍肉」が大きな反響を呼び、日本経済新聞など多数のメディアで特集。
EXPO2025 大阪・関西万博では、万博公式ハイライトに選出されるという快挙を達成。
世界的ビジネス誌『Forbes』が注目する「NEXT100」、100通りの「世界を救う希望」では、表紙・目次と共に特集掲載されるなど、注目のサイエンスコレクティブとして評価されています。
LOM BABY
https://lombaby.io
Transeeds Inc.
https://transeeds.com
お問い合わせ
https://transeeds.com/contact