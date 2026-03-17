「t-ウィルス」世界初公開で1時間半超の行列、CAPCOM公式コラボのもと実現した「LOM BABY - THE AUTHENTIC OFFICE」アフターレポートを公開

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Transeeds株式会社


LOM BABY by Transeeds Inc.[東京渋谷]は、文化庁主催・渋谷区共催のアートイベント「DIG SHIBUYA 2026」にて、CAPCOM公式コラボレーションのもと実現した展示「LOM BABY - THE AUTHENTIC OFFICE」のアフターレポート (Event Report)を公開しました。



本展では、最先端バイオテクノロジーにより合成された「t-ウィルス（バイオハザード）」をはじめ、「龍肉」「人工宇宙人（DNA搭載フィギュア）」「"翼が生える成分配合"のエナジードリンク」など、LOM BABYが継続して研究・制作を行ってきた作品群とそのテクノロジーを展示しました。


会場は『渋谷PARCO』新施設[PBOX]。



展示前から注目を集めていた本展は、レセプションおよび一般公開の模様がSNSや各種メディアを通じて広く拡散され、トレンド入りやメディアランキングで1位になるなど、国内外から多くの反響が寄せられました。


一般公開では、開場前から待機列が生じ、最大で1時間半を超える行列が発生。閉場まで入場規制が続き、1日あたりの来場者数は2,700名を超え、同会場における過去最多来場者数を更新しました。


[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=3sH7sVQDLvM ]


これは、【バイオテクノロジー×IP×エンターテインメント】の幕開けを象徴する機会となりました。



LOM BABYは2026→2027に向けて、IP・ファッション領域におけるコラボレーションに加え、「バイオアートトイ」や「バイオプロダクト」の展開、海外主要都市での展示を予定しています。


公開可能な範囲から順次発表してまいります。



今後も、ALife（人工生命）をはじめとするバイオテクノロジーとAI(人工知能)の先端領域を横断しながら、研究と表現の両面から新たな創作の可能性を探求し、日本発のカルチャーを国内外へ発信してまいります。



LOM BABY - THE AUTHENTIC OFFICE アフターレポート


[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=S3Y1lYwiW9g ]


【展示作品】


・t-ウィルス [Umbrella/BIOHAZARD (C)CAPCOM]


・"翼が生える成分配合"エナジードリンク [Red Bull]


・龍肉


・人工宇宙人 (DNAフィギュア)


・バイオ3Dプリンター [CYFUSE]


・PLUS ULTRA [＄villain]


・自律映像生成AI「ZQ」 [東北新社]


・脳波AI



【音楽/LIVE】


Acidclank [音楽/サウンドスケープ/LIVE]
北村蕗 [LIVE]



Acidclank

北村蕗

【開催概要】


展示名：LOM BABY - THE AUTHENTIC OFFICE


会場：渋谷PARCO [PBOX]


日程：2026年2月13日(金) - 2月14日(土)



イベント名：DIG SHIBUYA 2026
2024年初開催、今年で3回目のテクノロジーとアートのイベント。「渋谷まるごと、ART×TECHの実験中。 」のコンセプトのもと47万人にリーチし、37プログラム、総勢200名以上の国内外のアーティストが参加しました。


主催：SHIBUYA CREATIVE TECH実行委員会・独立行政法人日本芸術文化振興会・文化庁


共催：渋谷区


後援：東京都（パブリックアート部分）・一般財団法人渋谷区観光協会・一般社団法人渋谷未来デザイン



協賛・後援


Official Collaboration

株式会社カプコン(CAPCOM CO., LTD.)



Umbrella/BIOHAZARD (C)CAPCOM

「バイオハザード」シリーズは、絶望的な状況から、武器やアイテムを駆使し生還していくサバイバルホラーゲームで、1996年に第1作を発売しました。


登場から25年以上経過した今なお、世界中から高い支持を集めています。



▽『バイオハザード』公式ポータルサイトはこちら


URL：https://game.capcom.com/residentevil/


権利表記：(C)CAPCOM



株式会社カプコンについて


1983年の創業以来、ゲームエンタ-テインメント分野において数多くのヒット商品を創出するリーディングカンパニー。代表作として、「バイオハザード」、「モンスターハンター」、「ストリートファイター」、「ロックマン」、「デビル メイ クライ」などのシリーズタイトルを保有しています。


本社は大阪にあり、米国、イギリス、ドイツ、フランス、香港、台湾およびシンガポールに海外子会社があります。


https://www.capcom.co.jp/



Special Support

株式会社 東北新社
SHIBUYA Q DAO


ASOBILIFE
CARBON TOKYO






Sponsor

株式会社サイフューズ


＄villain






Technical support

ツジカワ株式会社
ツジカワ東京デザインセンター
株式会社ヤマテ・サイン






主宰

Transeeds Inc.




LOM BABYとは


「生命の誕生」をテーマに、


アーティスト・エンジニア・科学者などのメンバーから構成されたサイエンスコレクティブ



World Trade Center（ニューヨーク）での発表を皮切りに、LIQUIDROOM（東京渋谷）で個展を開催。Grand Palais（パリ）の展示では2日間で約4500人を動員。
KDDIとのコラボレーションにより実現した大規模個展『LOM BABY_PLUS ULTRA』では、展示作品の全てが完売。会場である、GINZA 456 Created by KDDIの最高来場者数と取引額を更新するなど、国内外で高い評価を得ています。



また、国立新美術館で発表した「龍肉」が大きな反響を呼び、日本経済新聞など多数のメディアで特集。


EXPO2025 大阪・関西万博では、万博公式ハイライトに選出されるという快挙を達成。


世界的ビジネス誌『Forbes』が注目する「NEXT100」、100通りの「世界を救う希望」では、表紙・目次と共に特集掲載されるなど、注目のサイエンスコレクティブとして評価されています。



LOM BABY
https://lombaby.io

Transeeds Inc.


https://transeeds.com

お問い合わせ
https://transeeds.com/contact