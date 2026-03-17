春の風に誘われて広場でランチ！愛大生がまちと人をつなぐ 「まちなか より道食堂」～居心地が良く、歩きたくなる空間も創出中～

豊橋市

愛知県豊橋市で現在、まちなかの回遊性向上と日常的なにぎわい創出を目指し、公共空間を活用した新たな試みがスタートしています。その一つが、豊橋駅南口駅前広場で2026年3月の毎週木曜に開催されている「まちなか より道食堂」。春の陽気のもとでキッチンカーグルメを楽しめる注目のイベントです。

一方、中心街の「萱町通り」などの歩道では、3月19日（木）までの1カ月間、人工芝やテーブルセットを配置した「居心地が良く歩きたくなる空間」の創出に向けた取組を試行実施しています。こちらも併せて、まちなかの「より道」を楽しんでみてはいかがでしょうか。

広場がさみしい！！現役大学生がにぎわいをプロデュース

平日のにぎわいづくりとして、市の「官民連携まちなかにぎわい創出事業補助金」を活用し、本企画を立ち上げたのは、株式会社豊橋まちなか活性化センター。

そして、実際の企画立案から運営までを中心となって手掛けたのは、同センターでアルバイトスタッフとして働く愛知大学2年の山崎さん（20）です。

山崎さんは、蒲郡市の自宅から愛知大学豊橋キャンパスへ通う際、平日の昼間の利用者が少ない駅前広場を見て「寂しいな、何かできないかな」と常々感じていたといいます。

まちづくりに若者の知見や感覚を取り入れたいというセンター側の意向と合致し、大役を任されることになりました。

より道で良い一日を♪～お昼ごはんやおやつに、ちょっと寄ってみよ～

お昼休みのビジネスパーソン、学校帰りや部活やサークル終わりの大学生や高校生たち、日中に駅前にお出かけの方々。お腹の空き具合や時間の余裕は様々ですよね！

そこで、昼食からスイーツまで色んな方に幅広く楽しんでもらえるよう、午前11時から午後3時までの時間帯で出店者を募ったところ、12店舗から応募がありました。

「せっかくなら、みんなでいい空間をつくりたい！」と、山崎さん自身で毎回５店舗が並ぶようローテーションを調整。「ちょっと寄ってみよう」と、「より道でより良い一日」というキャッチフレーズも考案、イベント名を「まちなか より道食堂」と名付けました。

そして、ＰＲ用のチラシ作成にはＡＩ（人工知能）を活用するなど、初めての業務にも積極的に挑戦。「自分の可能性を引き出せました。『やってみるもんだな』と感じています」と振り返ります。

初日となった3月5日には、焼きラーメンやスープカレー、ケバブサンド、たこ焼き、ティラミスパフェの多彩なキッチンカーが集結。昼頃から買い求める人が訪れました。

この様子を目にした山崎さんは「人が集まる光景に嬉しさがこみ上げました。こうした小さな積み重ねが、まちをつくっていくのだと思います」と手応えを語っています。

今後の「より道食堂」出店スケジュール

日ごとに春めく3月。

次の木曜には、駅前で柔らかな日差しと春風を感じながらのランチをしませんか？

3月19日（木）： 焼きラーメン、スープカレー、たこ焼き、メロンパン、ケバブサンド

3月26日（木）： たこ焼き、キューバサンド、おにぎり、クッキーシュー、ケバブサンド

「居心地が良く、歩きたくなる空間」を創出☆

中心街の「萱町通り」などの歩道では、3月19日（木）までの1カ月間、人工芝やテーブルセットを配置した「居心地の良い空間」の創出に向けた取組を試行実施しています。

歩行者がふらっと一息ついたり、おしゃべりを楽しんだりできる憩いの場です。

こちらも併せて、まちなかの「より道」を楽しんでみてはいかがでしょうか。

2月の土曜（21日・28日）及び3月1日の日曜には、萱町通りのアウトドアショップ「モンタニア」の敷地内に、コーヒー専門店「SACAE COFFEE」が特別出店。6種類の豆から選べる挽きたてのコーヒーが提供され、訪れた人たちは豊かな香りと店主との会話を楽しんでいました！香りで豆の違いを比べられるよう粉を入れた瓶も置かれ、「五感で楽しめる専門店」（店主）を満喫しました。