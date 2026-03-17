“マッチョ×介護士”株式会社ビジョナリー 大規模福祉音楽イベント【VISIONARY DAYS×ロマンディスコ】イベントタイムテーブルを公開

株式会社ビジョナリー

障害福祉サービスを運営する株式会社ビジョナリー（代表取締役社長／丹羽 悠介、本社：愛知県名古屋市）は、2026年4月18日（土）に名古屋市中区の久屋大通公園メディアヒロバにて、大規模福祉イベントVISIONARY DAYSとロマンディスコがコラボレーションし「福祉、はじめてる？」を合言葉に、福祉音楽イベントを開催いたします。

（大規模福祉音楽イベント【VISIONARY DAYS×ロマンディスコ】イベント開催決定記事：https://visionary.day/news/02p9xyc3p_50(https://visionary.day/news/02p9xyc3p_50) ）

本イベントでは、福祉を盛り上げる想いに共感し、ビジョナリーのビジョンである「なりたい自分を諦めなくていい世界にする」という想いに共感した多彩なゲストが出演いたします。音楽パフォーマンスを通じて、来場者一人ひとりが自然に交わり、世代や立場を超えて楽しむことができる、一日限りの特別な時間をお届けします。

■イベントを盛り上げるゲストステージ

イベント当日は「福祉、はじめてる？」を合言葉に、イベントの開催理念に共感するゲストがステージを彩ります。音楽とパフォーマンスを通じて会場全体が笑顔に包まれる、特別な時間を創出します。

本イベントでは、障害のある方・介護の必要な方・一般来場者など、属性の異なる人々が同じ空間で音楽を楽しみ、自然に交わる場を目指しています。

なお、会場内座席数には限りがあるため、福祉施設の皆様、障害のある方、介護が必要な方を対象に先着50名様を優先でご案内いたします。申し込みフォームより必要事項を明記の上、お申し込みください。

■タイムテーブル

以下に、当日のステージタイムテーブルを掲載いたします。

多彩なプログラムが織りなす、特別な一日をぜひ会場でご体感ください。

12:00 オープニング／ペルピンズLIVE 【インスタグラム(https://www.instagram.com/perupines?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D)】

12:30 MCやしろ優／株式会社ビジョナリー代表取締役：丹羽・介護福祉士DJ GEN挨拶

13:00 財部りょうじ LIVE 【インスタグラム(https://www.instagram.com/ryojitakarabe?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D)】

13:30 財部りょうじ×マッチョ介護士による体操

14:00 九州男 DJ 【インスタグラム(https://www.instagram.com/kusuo_0226/?hl=ja)】

14:30 ロマンディスコ 【インスタグラム(https://www.instagram.com/roman.disco/)】

15:30 Yanehito LIVE 【インスタグラム(https://www.instagram.com/yanehito.music?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZ%20Dc0MzIxNw==)】

16:00 K.O. LIVE 【インスタグラム(https://www.instagram.com/k.o._wme/)】

16:30 野良唄 LIVE 【インスタグラム(https://www.instagram.com/0llfreed0m/)】

17:00 Co.二郎a.k.a.（自由） 【インスタグラム(https://www.instagram.com/vo_co.jirou/)】

17:30 フィナーレ／株式会社ビジョナリー代表取締役：丹羽 挨拶

■イベント概要

イベント名：VISIONARY DAYS ×ロマンディスコ

日時：2026年4月18日（土） 12:00～18：00（予定）

会場：久屋大通公園（愛知県名古屋市中区錦3丁目16）

形式：音楽ライブ／エンタメステージ／フードブース／チャリティ販売ブース等

※天候等の状況により、一部プログラムの変更または開催可否の判断を行う場合がございます。

最新情報は公式HPまたはSNSにてお知らせいたします。