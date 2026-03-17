アクセサリーブランド「LAPUIS（ラピュイ）」と「FRUIT OF THE LOOM」による初めてのコラボレーションが実現！

株式会社キャセリーニ

バッグやアクセサリーをはじめとしたレディース服飾雑貨の製造・販売を行う株式会社キャセリーニ（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:北方靖人）が運営する「LAPUIS（ラピュイ）」のリブランド5周年を記念し、アニバーサリーコレクションをリリース。

本コレクションでは、“絆”をテーマにした新作アクセサリー〈Connect Coil〉シリーズと、「FRUIT OF THE LOOM」とのコラボレーションによって生まれた、アクセサリーをより美しく引き立てるためにパターンから設計した特別なTシャツを展開。

想いを込めて仕立てた、唯一無二のラインナップは2026年3月19日（木）12:00より発売。

特別ページもチェック ：https://www.casselini-online.com/feature/20260319/

※3月19日（木）12:00公開

▼“絆”をテーマにしたアクセサリー〈Connect Coil〉シリーズ

リブランド初期から愛されてきたCoilモチーフの新作が登場。

Connect coil choker

Special T-shirtと合わせて楽しみたい、アニバーサリーシリーズのチョーカー。

ショートネックレスのような感覚で使える絶妙な長さと、程よいボリューム感。

首元にさりげない存在感を添えます。

品番：259-630102

価格：\7,700（税込）

カラー：シルバー / ゴールド / マルチ

発売日：2026年3月19日（木）12:00

販売店舗：LAPUIS ONLINE SHOP

https://www.casselini-online.com/lapuis/

Connect coil pierced earrings

華奢なフープにリングパーツが繊細に揺れるピアス。

動くたびに生まれるニュアンスが、洗練された印象を引き立てます。

存在感がありながらも軽やかな仕上がりに。

品番：259-630103

価格：\6,600（税込）

カラー：シルバー / ゴールド / マルチ

発売日：2026年3月19日（木）12:00

販売店舗：LAPUIS ONLINE SHOP

https://www.casselini-online.com/lapuis/

Connect coil bracelet

中央に重ねたリングパーツが揺れ、手元にアクセントを添えるブレスレット。 シンプルなTシャツスタイルこそ、「ひじから下」を整えることで完成度が高まります。 程よい太さのチェーンで、デイリーに使いやすい一本です。

品番：259-630101

価格：\7,150（税込）

カラー：シルバー / ゴールド / マルチ

発売日：2026年3月19日（木）12:00

販売店舗：LAPUIS ONLINE SHOP

https://www.casselini-online.com/lapuis/

▼【FRUIT OF THE LOOM × LAPUIS】Special T-shirt

170年以上の歴史を持つ世界有数のベーシックアパレル/アンダーウェアメーカー「FRUIT OF THE LOOM」とのコラボレーションにより誕生した特別な一着。

アクセサリーとのバランスを追求し、シルエットを一から設計。

“究極のジャストサイズ”を目指し、首元の開き、肩線の位置、ウエストラインまで細部にわたり調整を重ねました。

ほんのり透け感のある素材は、女性らしいニュアンスと軽やかな着心地を両立。

インナーとしても使いやすく、オールシーズン活躍します。

ディテールへのこだわり

・襟元は15°のバイアス裁断。適度な伸縮性とよれにくさを両立

・わずかに楕円に設計したネックライン

・肩線を後ろへずらし、詰まりすぎないバランスに調整

・ウエスト位置を高めに設計し、裾に向かって緩やかに広がるライン

・袖口と裾には1980年代に主流だったシングルステッチ仕様を採用

単なるヴィンテージ風ではなく、背景にある美意識まで含めてデザインの一部として取り入れています。

左脇には「special」の刺繍をさりげなく。

大人の遊び心を忍ばせました。

カラー展開は全2色

ベーシックなホワイトとブラックの2色展開。

品番：259-630901

価格：\7,150（税込）

カラー：ホワイト / ブラック

発売日：2026年3月19日（木）12:00

販売店舗：LAPUIS ONLINE SHOP

https://www.casselini-online.com/lapuis/

▼POP-UP STORE開催

4月18日（土）～4月19日（日）の2日間限定で、POP-UP STOREを開催いたします。

アニバーサリーコレクションを中心に、幅広いラインナップを実際にお手に取ってご覧いただけます。



開催日時

4月18日（土）11:00-18:00

4月19日（日）11:00-16:00

会場

A New Face（東京都渋谷区神宮前3-1-14）

FRUIT OF THE LOOM（フルーツオブザルーム）

170年以上の歴史を持つ世界有数のベーシックアパレルおよびアンダーウェアメーカーで

現在はアメリカ・ケンタッキー州に本拠地を構え、米国内のアンダーウェアやプリント用Tシャツ市場においてトップブランドとしての地位を確立しています。

長年にわたりアメリカ人のライフスタイルに深く根付いており、「果実のロゴ」を知らないアメリカ人はいないと言われるほど、その認知度は極めて高いブランドです。

日本国内においても、プリントTシャツのボディやアンダーウェアのブランドとして広く認識されています。

また、Tシャツやアンダーウェアにとどまらず、アメリカらしさを感じさせる幅広い商品ラインナップを展開し続けています。

LAPUIS（ラピュイ）

這う。 沿う。 彩る。

マテリアルと曲線が織りなす装飾。

自然やアートからのインスピレーションを元に

繊細で、美しく、日常と洋服の中に佇む存在でありたい。

アクセサリーをスタイリングの一部と捉え、合わせる洋服を引き立て、

身に付ける人の魅力も引き出すようなデザインを提案。

「デイリー使い」できるアクセサリーを主軸に考え、

パッと目を引く、印象的なディテールがブランドの特徴です。

LAPUIS（ラピュイ） インフォメーション

公式オンラインサイト

https://www.casselini-online.com/lapuis/

Instagram

https://www.instagram.com/lapuis_official/