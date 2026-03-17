タワーズプラザ・ゲートタワープラザ レストラン街にて「春の推しグルメフェア」開催！
ＪＲセントラルタワーズ「タワーズプラザ レストラン街 １２・１３階」、ＪＲゲートタワー「ゲートタワープラザ レストラン街 １２・１３階」にて、２０２６年３月１８日（水）より「春の推しグルメフェア」を開催いたします。７０種類を超える多彩なラインナップから、気分や好みにぴったりの“推しの一皿”にきっと出会えます。心もお腹も満たされる春の美味しさをお楽しみください。
期 間：２０２６年３月１８日（水）～４月３０日（木）
場 所：タワーズプラザ・ゲートタワープラザ レストラン街 １２・１３階
※参加店舗：７１店舗
ＵＲＬ：https://www.towers.jp/menu/spring2026/
【メニューの一部ご紹介】
Johnnie's Brasserie
蔵王牛のカツレツ 春野菜と塩レモン 3,800円
■ 推しpoint
生産者直送の山形・蔵王牛！
松玄
金華豚とセリの温かい十割蕎麦 1,980円
■ 推しpoint
今が旬のセリがおすすめ
資生堂パーラー
“佐賀牛”のカツレツと穂州鯛のポッシェ
アスパラガスソース 春野菜のベニエ添え
4,400円
■ 推しpoint
春の美味をワンプレートに
江戸蕎麥 やぶそば
桜そば御膳 2,530円
■ 推しpoint
ピンク色のおそば御膳♪
釜あげスパゲッティ すぱじろう
ベーコンとアスパラのマリナーラソース
1,408円
■ 推しpoint
春香るアスパラ推し！
ピッツェリア マルデナポリ
いちごとブッラータチーズのピッツァ
2,750円
■ 推しpoint
推しはブッラータチーズ！
タワーズプラザ・ゲートタワープラザ レストラン街 12・13階について
JR名古屋駅直上にそびえたつ「JRセントラルタワーズ」、「JRゲートタワー」。「タワーズプラザ・ゲートタワープラザ レストラン街」は二つのビルの12F・13Fに位置し、70店舗以上が集結する日本最大級のレストランフロアです。和食から洋食、中華、アジアまで多彩なジャンルが揃い、様々なシーンに合わせてご利用いただけます。
公式HPやSNSでは、フェアやお得なキャンペーンなど旬な情報を随時発信しています。
公式HP https://www.towers.jp/restaurant
公式LINE https://lin.ee/1lU5uVe
公式Instagram https://www.instagram.com/towers_gatetower_gatewalk/
※掲載の画像はすべてイメージです。
※メニューの価格はすべて税込です。別途サービス料・席料等を頂戴する店舗がございます。
※フェア・イベントの時期や参加店舗、メニューの提供期間・時間、価格、内容等は予告なく変更または中止する場合がございます。