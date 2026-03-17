タワーズプラザ・ゲートタワープラザ レストラン街にて「春の推しグルメフェア」開催！

ジェイアールセントラルビル株式会社

ＪＲセントラルタワーズ「タワーズプラザ レストラン街 １２・１３階」、ＪＲゲートタワー「ゲートタワープラザ レストラン街 １２・１３階」にて、２０２６年３月１８日（水）より「春の推しグルメフェア」を開催いたします。７０種類を超える多彩なラインナップから、気分や好みにぴったりの“推しの一皿”にきっと出会えます。心もお腹も満たされる春の美味しさをお楽しみください。

期 間：２０２６年３月１８日（水）～４月３０日（木）

場 所：タワーズプラザ・ゲートタワープラザ レストラン街 １２・１３階

※参加店舗：７１店舗

ＵＲＬ：https://www.towers.jp/menu/spring2026/

【メニューの一部ご紹介】

Johnnie's Brasserie

蔵王牛のカツレツ 春野菜と塩レモン 3,800円

■ 推しpoint

生産者直送の山形・蔵王牛！

松玄

金華豚とセリの温かい十割蕎麦 1,980円

■ 推しpoint

今が旬のセリがおすすめ

資生堂パーラー

“佐賀牛”のカツレツと穂州鯛のポッシェ

アスパラガスソース 春野菜のベニエ添え

4,400円

■ 推しpoint

春の美味をワンプレートに

江戸蕎麥 やぶそば

桜そば御膳 2,530円

■ 推しpoint

ピンク色のおそば御膳♪

釜あげスパゲッティ すぱじろう

ベーコンとアスパラのマリナーラソース

1,408円

■ 推しpoint

春香るアスパラ推し！

ピッツェリア マルデナポリ

いちごとブッラータチーズのピッツァ

2,750円

■ 推しpoint

推しはブッラータチーズ！

タワーズプラザ・ゲートタワープラザ レストラン街 12・13階について

JR名古屋駅直上にそびえたつ「JRセントラルタワーズ」、「JRゲートタワー」。「タワーズプラザ・ゲートタワープラザ レストラン街」は二つのビルの12F・13Fに位置し、70店舗以上が集結する日本最大級のレストランフロアです。和食から洋食、中華、アジアまで多彩なジャンルが揃い、様々なシーンに合わせてご利用いただけます。

公式HPやSNSでは、フェアやお得なキャンペーンなど旬な情報を随時発信しています。

公式HP https://www.towers.jp/restaurant

公式LINE https://lin.ee/1lU5uVe

公式Instagram https://www.instagram.com/towers_gatetower_gatewalk/

※掲載の画像はすべてイメージです。

※メニューの価格はすべて税込です。別途サービス料・席料等を頂戴する店舗がございます。

※フェア・イベントの時期や参加店舗、メニューの提供期間・時間、価格、内容等は予告なく変更または中止する場合がございます。