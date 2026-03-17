タワーズプラザ・ゲートタワープラザ レストラン街にて「春の推しグルメフェア」開催！

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ジェイアールセントラルビル株式会社


ＪＲセントラルタワーズ「タワーズプラザ レストラン街 １２・１３階」、ＪＲゲートタワー「ゲートタワープラザ レストラン街 １２・１３階」にて、２０２６年３月１８日（水）より「春の推しグルメフェア」を開催いたします。７０種類を超える多彩なラインナップから、気分や好みにぴったりの“推しの一皿”にきっと出会えます。心もお腹も満たされる春の美味しさをお楽しみください。



　期　間：２０２６年３月１８日（水）～４月３０日（木）


　場　所：タワーズプラザ・ゲートタワープラザ レストラン街 １２・１３階


　　　　　※参加店舗：７１店舗


　ＵＲＬ：https://www.towers.jp/menu/spring2026/



【メニューの一部ご紹介】




Johnnie's Brasserie



蔵王牛のカツレツ 春野菜と塩レモン　3,800円



■ 推しpoint


　生産者直送の山形・蔵王牛！







松玄



金華豚とセリの温かい十割蕎麦　1,980円



■ 推しpoint


　今が旬のセリがおすすめ







資生堂パーラー



“佐賀牛”のカツレツと穂州鯛のポッシェ　


アスパラガスソース 春野菜のベニエ添え


　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,400円


■ 推しpoint


　春の美味をワンプレートに







江戸蕎麥 やぶそば



桜そば御膳　2,530円



■ 推しpoint


　ピンク色のおそば御膳♪







釜あげスパゲッティ すぱじろう



ベーコンとアスパラのマリナーラソース


　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,408円


■ 推しpoint


　春香るアスパラ推し！







ピッツェリア マルデナポリ



いちごとブッラータチーズのピッツァ


　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,750円


■ 推しpoint


　推しはブッラータチーズ！






タワーズプラザ・ゲートタワープラザ レストラン街 12・13階について


　JR名古屋駅直上にそびえたつ「JRセントラルタワーズ」、「JRゲートタワー」。「タワーズプラザ・ゲートタワープラザ レストラン街」は二つのビルの12F・13Fに位置し、70店舗以上が集結する日本最大級のレストランフロアです。和食から洋食、中華、アジアまで多彩なジャンルが揃い、様々なシーンに合わせてご利用いただけます。
　公式HPやSNSでは、フェアやお得なキャンペーンなど旬な情報を随時発信しています。





公式HP　https://www.towers.jp/restaurant
公式LINE　https://lin.ee/1lU5uVe
公式Instagram　https://www.instagram.com/towers_gatetower_gatewalk/



※掲載の画像はすべてイメージです。


※メニューの価格はすべて税込です。別途サービス料・席料等を頂戴する店舗がございます。


※フェア・イベントの時期や参加店舗、メニューの提供期間・時間、価格、内容等は予告なく変更または中止する場合がございます。